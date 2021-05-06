柏金遜｜字愈寫愈醜30歲女確診　碎步便秘6初期症狀1個OK手勢即測

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-06 16:00

隨著香港、台灣等地步入高齡化社會，各種長期照護相關議題也受到更多人關心，且許多病徵在邁入老年後會逐漸顯現，如：柏金遜症等。不過，雖然是長者佔多數的疾病，醫師仍分享，有位患者年紀輕輕卻確診柏金遜症的案例；並傳授1招「手比OK」的方式自測是否有問題，也提醒，若有任何疑慮最好還是前往醫院檢查為佳。

台灣神經內科醫師葉宗勳在《健康2.0》表示，一般情況下，大家會認為得到柏金遜症的族群通常是年紀較大，或者男性為多。不過，醫師說，先前有位年齡僅30初頭的女性患者，因為在準備高普考，原本字體相當清秀的她，寫字時卻愈寫愈覺得奇怪，在約4、5個字後就愈寫愈小、愈來愈斜，醜到完全不像自己的字，後來到醫院檢查後才確診柏金遜症。

醫師分享一位年約30歲的女性因字愈寫愈醜，進而發現自己得了柏金遜症。（YouTube@《健康2.0》截圖）

▼手比「OK」自我檢測（點擊下圖看清👇👇👇）

對此，葉宗勳坦言，這雖然是較特殊的案例，但也是一項警訊。醫師便藉此分享一招動作自測，先將手比「OK」手勢，接著，在食指與大拇指相連處，以指尖對指尖，連續輕點25下，要注意頻率必須固定，若右手做完了再換左手。他指出，如果是柏金遜症患者，可能會出現異常顫動或意向性顫抖，甚至對不準；假設有任何疑慮，最好還是到醫院檢查較為保險。

至於柏金遜症發病原因，台灣外科醫師江坤俊曾說明，柏金遜症退化位置在中腦黑質之處，該處細胞若慢慢死掉，會無法分泌多巴胺，假設把大腦當成汽車，多巴胺就是汽油的角色，而汽車沒有汽油是不會動的，因此腦子裡沒有多巴胺，運動就會開始受損，可能會出現僵硬、運動不協調或臉部沒有表情，因此才會產生障礙。

不過，初期症狀大約有6種，包括行動遲緩、走路碎步、靜止性顫抖、齒輪狀僵硬、面具臉及便秘等，江坤俊提醒，剛開始阿茲海默症與柏金遜症的症狀還可以有所區別，但是兩者到後期狀況都會變得相同。

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