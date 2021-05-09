拇趾外翻｜膝頭盆骨拇趾關節痛6大影響　防痛到失眠必學1招踩牆！

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-09 10:02

拇趾外翻除了外觀歪，穿個鞋、走個路也會引起疼痛，嚴重發炎還可能造成睡眠品質差！台灣骨科廖志祥醫生指出，拇趾外翻嚴重，易造成足踝、膝蓋、骨盆受傷，建議可以用2招檢驗是否患有拇趾外翻，若外翻角度超出15度，建議尋求醫師協助治療。

台灣骨科廖志祥醫生日前在《骨科廖志祥醫師 - 運動醫學講堂》Facebook分享，日前一名35歲上班族張小姐，因拇趾外翻造成大腳趾根部骨頭突出，被鞋子磨得又紅又痛，甚至長出硬痂。嚴重可能導致滑囊發炎、拇趾關節疼痛、足踝容易不穩定，長期走路下來連膝蓋、骨盆都會受到影響。

▼拇趾外翻自我檢測（點擊下圖看清！👇👇👇）

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如果民眾將腳趾併攏時，如果大腳趾往第二腳趾偏移，導致大腳趾根部骨頭明顯突出一塊，就可能是「拇趾外翻」，廖志祥建議先測量腳趾骨頭之間的角度。

1. 紙上描出你的腳掌 2. 大拇趾外側骨頭連出兩條線 3. 超過15度就可能是拇趾外翻，建議應儘早尋求專業醫療協助。

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