朱古力瘤致經痛　半年可脹至拳頭大　婦科醫生分析控制病變方法

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-05-10 13:32

自恃年輕以為與朱古力瘤無緣？非也，月事來潮時出現痛到頭痛、腳軟或標冷汗的嚴重經痛，就可能是子宮正在發出求救訊號，有機會是由子宮內膜異位（俗稱「朱古力瘤」）所引致，一旦情況惡化便需要進行朱古力瘤切除手術。本文邀請婦產科專科醫生梁巧儀醫生分享真實個案，同時講述治療朱古力瘤及減低病變的方法，有助阻止其急速脹大而避過朱古力瘤手術。

忽視經痛 太遲求醫或要做切除手術

子宮內膜異位症是常見婦科病，朱古力瘤是其中一種，估計成因是病變或基因影響，不論任何年齡或生育前後，只要有月經，10個女性中就有1個患上子宮內膜異位。梁醫生分享一個「警惕女性」的病例：一名90後病人過去兩年持續出現經痛問題，間中甚至出現流量多情況，需每小時更換衛生巾。然而她透過網上討論區跟網友討論，認為自己情況尚算正常，每月只依賴止痛藥，藥效一過痛楚就會重現，令她難以集中精神，甚至影響生活。「長期經痛及出現間歇性血崩並不尋常，所以我建議她作『盆腔超聲波掃描』檢查，一查之下發現她卵巢出現直徑2厘米『朱古力瘤』，當時她對任何建議的藥物存疑，事後選擇透過養生、進補等方法調理身體及舒緩經痛。不幸地，半年後的檢查已發現『朱古力瘤』已漲大至7厘米如拳頭般大，情況嚴重，必須進行切除手術。」

超聲波圖片顯示病人卵巢內有7厘米大的朱古力瘤腫囊。（圖片：梁巧儀醫生）

及早服藥或可避免朱古力瘤手術 將傷害減至最低

梁醫生解釋，如未能及時發現和控制朱古力瘤，已出現病變的內膜組織會在每次月經週期，受荷爾蒙影響而刺激周圍的組織，使其不斷發炎，形成疤痕及粘連，擴大病變範圍。同時，朱古力瘤亦會因血液持續累積而膨脹變大。由於病情已發展至炎症，即使服用各式補品或各樣的舒緩經痛方法也不能治療當中病變，個別補品或甚至會激發朱古力瘤的增長速度。

「如果初次發現腫瘤時為4厘米或以下，一般會建議先服食荷爾蒙藥物，嘗試控制及減輕病情。 尤其要注意初形成如1-2厘米的朱古力瘤，雖屬輕微，但其病變速度亦難以估計，所以關鍵是及早控制及減少病變，阻止朱古力瘤變大」。藥物治療主要分口服或針劑兩大類。以針對性藥物新型口服黃體素為例，經歐洲和日本等多個臨床研究證實有抗炎、抗血管增生和免疫調節的功效，有效減低病變、減少疼痛症狀，令朱古力瘤萎縮，阻止病情惡化，患者生活質素從而得以改善。

若朱古力瘤太大，手術是無可避免，即使現時微創手術十分安全，但始終手術有機會傷害到子宮或卵巢的內外層及其功能；如病變接近重要部位如肛門或大腸等，更會增加手術風險。

經痛或量多要小心 補身前應做超聲波檢查

為避免需進行手術或服用藥物，留意自己身體狀況是不二法門，因為經痛或經量多是最常見的朱古力瘤病徵。雖然痛感是一種主觀感受，每個人可以承受的痛楚都不同，但只要日常生活受到影響，經痛就可能與子宮疾病有關。梁醫生提醒，此症不但影響生育，若延遲治療，病變更有機會漫延及影響其他器官，所以女士面對經痛問題，首要是透過婦科檢查找出問題的成因。若超聲波掃瞄發現朱古力瘤，及早治療可把傷害減到最低。

只要有月經，任何女性都有機會患有子宮內膜異位，身邊隨時就有一個。（圖片：idomavoice）

若不清楚自己的經痛程度是否屬於嚴重，可以參考網絡瘋傳的「七級經痛程度表」，它集合女生經痛經歷，當中包括不少子宮瘤的患者分享。經痛表將經痛分為一至七級，各級痛楚有相對的應對方法，梁醫生認為如果經痛達到第五級或以上，應盡快約見婦科醫生查詢，進行超聲波檢查，「經痛表中所列的一些徵狀，如食止痛藥仍未能止痛、頭暈、腰背痛等，的確曾在我的病人身上出現，所以我仍會建議女士們可以這個經痛表作參考，如有任何懷疑，應向醫生查詢。」另外，亦有部份病人確診前是沒有任何病徵，所以定期的婦科檢查同樣重要。

網上瘋傳香港版女生七級M痛程度表。（圖片：網絡）

定期進行婦科檢查，可及早發現「朱古力瘤」並得到適當治療。（圖片：radiologie）

梁巧儀醫生，香港註冊婦產科專科醫生（照片由醫生授權刊登）