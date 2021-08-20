汗皰疹｜手腳出現小水泡痕癢難耐？四大治療方法你要知

近日氣溫稍為下降，漸漸從盛夏步入秋季。然而很多人在換季時手腳會出現一些小水泡，影響外觀之餘亦痕癢無比。這些小水泡其實不是皮膚敏感而是「汗皰疹」，在香港這類潮濕氣候的地方，特別容易誘發汗皰疹，而且其復發率高，難以根治。到底汗皰疹如何形成，又有甚麼方法可以預防和治療？以下將為你一一解答。



汗皰疹患者一般會在手指、腳趾、手掌或腳掌兩側，產生或多或少的小水泡。（圖片：mombaby）

汗皰疹屬濕疹一種 與出汗量無關

提到換季產生的皮膚病，很多人會想起濕疹。濕疹的成因一般與遺傳，以及致敏原有關，例如對灰塵、羊毛、花粉、寵物的毛和皮屑敏感者，較易引發濕疹。常見的症狀包括皮膚痕癢、乾燥、紅腫、有水泡，大多集中在手腳關節等容易因活動而摩擦的位置，患者很多時為了減輕痕癢，往往不自覺搔癢而抓破出水，當沾到液體的手觸及身體其他部位時，便會令病菌擴散，令濕疹情況惡化。

而汗皰疹屬於濕疹的一種，一般在春夏季交接時最易誘發，又稱為「急性反覆發作性水泡型手部濕疹」（acute and recurrent vesicular hand dermatitis）。雖然該病以「汗」和「皰疹」命名，但其實與兩者都沒有直接關係，既與汗腺發達與否無關，亦並非由皰疹病毒引發，反而更類似因為過敏，導致靠近汗腺的位置發炎，故即使勤擦汗亦無助根治。

濕疹大多集中在手腳關節等容易因活動而摩擦的位置。（圖片：Business Weekly）

三大因素增發病機率

汗皰疹可分為急性期及慢性期，急性期汗皰疹一般會在手指、腳趾、手掌或腳掌兩側，產生或多或少的小水泡，並且十分痕癢。而慢性期則會出現脫皮、脫屑等情況，嚴重者皮膚更可能會乾燥龜裂，及出現類似「富貴手」的疼痛感。現時，醫學界仍未找出汗皰疹的形成原因，但綜合坊間的說法，大致可分為以下三大因素：

異位性皮膚炎



部分異位性皮膚炎患者會在手腳出現汗皰疹。另外，小時候曾發生異位性皮膚炎的人，長大後患有汗皰疹的比例亦較沒有相關病史的人高。不過，這不代表有汗皰疹者，一定會有異位性皮膚炎，故大眾毋須過度緊張。

曾患異位性皮膚炎的人，有較大機會患上汗皰疹。（圖片：shutterstock）

外在因素



與濕疹相似，容易過敏的人士較有機會引發汗皰疹。尤其對鎳、鈷、鉻等金屬，香料、香脂、染髮劑、某些食物，或對感染的黴菌、細菌過敏者更加高危。當這些半致敏原進入皮膚，會與皮膚中的某些蛋白質結合，形成完整的致敏原，進而引發身體的免疫反應，誘發汗皰疹。

情緒及環境因素



經常熬夜、睡眠不足、壓力大、季節交替、極端溫度、陽光、濕度變化等，都是誘發汗皰疹的原因。

另外，美國克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）的資料亦顯示，20至40歲人士、女性、家中有汗皰疹患者，以及曾接受免疫球蛋白注射的人士都屬於高危一族。而汗皰疹亦較容易發生於有手汗症或腳汗症的多汗症患者身上。

治療方案按程度而定

現時治療汗皰疹的方法一般分為塗藥膏、口服藥、光療，以及日常保養四種，醫生會按患者皮膚受損嚴重程度，選擇適合的治療方法。

類固醇藥膏



與濕疹的情況類似，汗皰疹病情較輕微者，可塗抹外用的類固醇藥膏，紓緩症狀。不少人都擔心使用類固醇會產生副作用。的確，類固醇藥膏若長時間大量使用，可導致皮膚變薄、血管擴張，並有可能二度細菌和黴菌感染。但若跟隨醫生的指示，適量地使用則問題不大。

類固醇藥膏雖有副作用，但只要跟隨醫生指示使用，問題不大。（圖片：shutterstock）

口服藥



口服藥可分為兩類，主要是中重度患者使用。第一類是抗組織胺，一般用於治療過敏症，包括過敏性鼻炎、蕁麻疹、眼睛和皮膚痕癢（如濕疹和結膜炎），有助紓緩敏感徵狀。

第二類是類固醇，用作減低炎症和過敏反應。不過，與類固醇藥膏一樣，口服類固醇同樣有副作用，短期內會出現下肢腫脹、情緒波動或情緒出現變化，以及因食慾增加引致體重上升，尤其腹部，臉部和後頸會較容易堆積脂肪。

紫外線光療



適用於嚴重的汗皰疹患者。治療過程中，會利用特定波長的紫外光直接照射皮膚患處，將紫外光控制在特定波長，可以減少對皮膚的損害，同時達到治療效果。此外，使用光療也可延緩汗皰疹復發，同時減少因長期使用外用藥物等造成的副作用。

特定波長的紫外光可延緩汗皰疹復發。（圖片：Yonker.com）

日常保養



要預防汗皰疹惡化，日常生活應多加留神。例如洗手時應避免使用含皂鹼的潔手液，並應使用溫水與溫和的潔手液洗手。另外，平時亦要避免接觸對皮膚具刺激性的物質，例如清潔劑、染髮劑等，也要避免佩戴金屬飾品或物件，如項鍊、戒指、耳環、皮帶和手鍊。

平時可配戴棉質手套保護雙手，並需每日更換。若在打風落雨的情況下外出，或需要碰到水，都應在棉質手套外再戴一雙塑膠手套，避免患處受到刺激。如患處位於腳部，則可穿上棉質襪子，並在襪子裡墊紗布，防止汗皰疹被磨穿流濃。但最重要還是要適時紓緩壓力，以及保持規律的作息，維持良好的健康習慣。

Source:HK01,衞生署,藥物辦公室,Careonline,聖元中醫診所,台灣皮膚科醫學會