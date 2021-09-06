腦出血｜張頴康岳父腦出血昏迷翌日猝死！突然頭痛視力模糊6先兆

突發性腦出血可令患者於短時間內猝死，令人防不勝防。藝人張頴康妻子麥雅緻，下月將迎來第三胎，她的父母特意從美國來港探望，不幸麥父在港接受隔離期間，卻因突發性腦出血而離世。究竟突發性腦出血有沒有先兆？有沒有預防方法？



10月預產期將誕下第3胎的麥雅緻Angie，忽然面對父親離世悲痛莫名。（IG：@Angie617）

麥雅緻：我的心像穿了一個大洞

麥雅緻與丈夫張頴康本身已育有一子一女，今年5月更宣佈再懷第三胎，預產期為10月，即將迎來一家五口的家庭生活。原本身在美國的麥雅緻父母早前亦特意回港陪伴女兒，但不幸的是父親日前在港隔離期間，卻因突發性腦出血（腦中風）昏迷，最終不幸離世。

▼父親突發性腦出血（腦中風），麥雅緻大受打擊，更形容「我的心像穿了一個大洞」（點圖了解👇👇👇）

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中風高危族群

腦中風指急性腦血管疾病，主要是源於腦部血液供應出現異常，無法輸送血液及養分給腦部，令腦細胞因此缺氧、損壞，甚至死亡，最終失去原有功能，該部分腦細胞所支配的身體功能也隨即出現障礙，當中主要可分成以下兩類：

缺血性中風：因腦血管出現栓塞，阻塞血流所導致

常見原因：包括三高、心律不齊等



出血性中風：因腦內血管爆裂出血或腦組織表面血管爆裂所致

常見原因：包括長期高血壓、腦血管病變等



▼預防中風，先了解為什麼會中風？中風高危因素及哪類人高危？按圖瀏覽10個中風須知 👇👇👇

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中風常見的症狀包括：

1. 言語不清或表達困難

2. 一邊手臂、腳或臉短暫麻痺、無力或癱瘓

3. 突然視線模糊或一邊眼睛看不清楚

4. 突發性劇烈頭痛

5. 平衡及手腳協調困難

6. 無故頭暈或昏厥

當中並有8大類導致中風的危險因素，如涉及以下狀況的人士需留神：

1. 吸煙

2. 年齡 - 年紀越大，中風機會越大

3. 高血壓

4. 血內膽固醇過高

5. 過重

6. 缺乏運動

7. 先天性腦血管腫瘤或血管壁過薄

8. 其他疾病如糖尿病、風濕性心臟病等會令中風危險倍增

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「FAST」口訣辨別中風徵兆

由於中風通常來的又急又快，而想要成功治療中風的第一步，就是快速認出這是中風，一句名為「FAST」的辨別中風特徵口訣就可大派用場。

▼辨別特徵的口訣正好是代表「快速」之意的「FAST」（點圖了解更多）↓↓↓

F：代表Face，請患者笑一下，檢查臉部表情是否兩邊不對稱



A：代表Arm，請患者雙手平舉，檢查是是否一側無力



S：代表Speech，請患者重複你的說話，並評估其口齒是否清晰



T：代表Time，若有以上症狀，需盡快求醫，不能忽視，以免更多腦細胞死亡



此外，中風患者在即將病發前或會突然出現以下徵狀：

1. 身體變得虛弱，臉部、手臂或腿部感到麻痺或顫動

2. 視力模糊不清

3. 頭部劇痛

4. 行動不穩或跌倒

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預防中風先從飲食入手

中風除了可以導致死亡，還可能帶來一系列後遺症，如半身不遂、失禁、言語不清、視野障礙、嘴歪眼斜，甚至昏迷不醒，對患者生活帶來永久影響。

預防勝於治療，臨床上多數中風患者是因慢性病、生活習慣病（如三高、代謝症候群）引起，多是每天不好的飲食習慣累積而成。

若想要降低風險，多數人會聯想到少吃「膽固醇」食物，例如內臟、海鮮，但其實先改善飽和脂肪酸、鹽分攝取超標、改掉不良飲食，率先避開危機。

▼台灣營養師陳扆洵也建議多吃以下四種食物，改善血壓及腦血管健康：（點圖了解更多）↓↓↓

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含鎂食物／豆類、全穀類：



鎂是維持人體生命活動的必需元素，具有調節神經和肌肉活力的作用。此外，鎂也是高血壓、高膽固醇、高血糖的剋星，可多吃深綠色蔬菜、豆類、全穀類，適量進食堅果等以取得。

含鉀食物／深色蔬菜：



芹菜、菠菜、空心菜、川七、莧菜、茼蒿、山藥、韭菜、番薯葉等都是高鉀蔬菜，多吃能達到體內鈉離子和鉀離子平衡。以燙青菜形式攝取時記得少加醬料。

含鈣食物／牛奶、豆腐：



當身體缺乏鈣質時，體內鈣離子失衡，可能引起血管平滑肌細胞收縮增強，增加血管阻力（血壓）。多吃含鈣食物，如牛奶、乳酪、小魚乾、豆腐、黑芝麻等，能相對穩定血壓。

水溶性膳食纖維／秋葵、山藥：



富含水溶性膳食纖維的食物具有穩定血壓的功能，如秋葵、山藥、南瓜、海藻、蘋果、燕麥、紅蘿蔔、椰菜花、香蕉、奇異果等很豐富，可多攝取。

資料來源：衞生防護中心、醫院管理局、照護線上