香港天氣潮濕、居住環境不夠通風，體內長期吸入外界所帶來的濕氣，未能排出，就會凝聚成「痰」；再加上都市人一日三餐食無定時或暴飲暴食，喜歡吃味濃油膩的食物，加重脾的負擔；而且如果經常熬夜、運動量太少，便容易影響脾胃化濕能力，使身體多餘的廢物以及水分無法代謝。一旦氣血津液運化失調，久而久之造成痰濕體質。



痰濕體質六大症狀 易中風、患糖尿病風險倍增！

痰濕會隨著身體氣血循環移動，尋找不同的出口，因此會反應在身體的各部位。要分辨是否屬於痰濕體質，可先從外表看出少許端倪。痰濕人士的身形特徵多數略偏肥胖，腹部多肥肉且鬆軟，四肢浮腫。其次，面色呈青暗有黑眼圈，臉部或頭皮十分容易出汗出油。再者，嘴巴常有黏膩感、痰多、舌苔厚膩；雖然大便頻繁，但清稀不成形，總有排不清的感覺。

由於人體內臟功能運化失調，經常會出現胸悶、身重、易倦等症狀；如缺乏適當調理和改善，會大大增加患糖尿病、中風、冠心病的風險；長期積聚甚至會形成肌瘤或腫塊，像是子宮肌瘤、乳房囊腫、腸胃的瘜肉等。

(圖片：醫師Easy製圖)

保健湯水、養生茶推薦 助日常健脾去濕

日常生活應保持環境乾爽，加強通風或可使用抽濕機將室內濕度降至75%以下；切勿長時間處於冷氣地方，會阻礙體內濕氣排出，平時可多進行戶外活動或者曬太陽。

另外，飲食方面亦要作出適當的調整。痰濕體質人士應以清淡為原則，選擇一些具有健脾、化痰、去濕功效的食材，如白蘿蔔、紫菜、洋蔥、白果、山楂、生薑、大棗、扁豆、薏仁、赤小豆、海帶、鯽魚等。盡量避免味濃肥膩、煎炸、滋補或甘酸食物、亦不宜飲酒過量。飲水方面，亦宜以溫水為主，應「口渴則飲」，因為濕盛之人體內水液過多，再不斷吸取水份，會令濕氣更加嚴重。

健康Easy特意為大家搜羅了各類湯水及養生茶飲，最適合調理脾胃，不時飲用更有助改善體質。痰濕體質的人士，最重要就是健脾去濕，所以湯水方面應盡量選擇以清潤為主。

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此外，痰濕體質人士身體偏肥胖、Ozen 生活館的「降三高茶」，針對熬夜且經常進食煎炸油膩食物、喝酒應酬的人士，有助降低身體油脂積聚及三高的形成 。