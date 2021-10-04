牙齒健康｜缺牙不處理令鄰牙位移影響臉型！更甚可致顳顎關節障礙

「醫師，我下巴的關節會痛，咬東西很吃力。」王小姐蹙起眉頭抱怨，「這幾天連頭都跟著痛。」「請張開嘴讓我看看。」醫師仔細檢查過後問，「你的小臼齒掉多久了？」「好像兩……三年了吧。」王小姐努力回想，「那時候蛀牙比較厲害，只好整顆拔掉，本來有打算要後續處理，但是工作一忙就耽擱了。」



一般成年人有32顆恆齒，可能因為蛀牙或外力撞擊而導致缺牙，很多人會認為少顆牙也能吃東西，所以就放任不處理，但是缺牙不處理其實可能導致一連串的麻煩。

缺牙不處理會怎樣？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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缺牙的影響主要會區分成兩個部分，「口內」及「口外」，台灣泉玥牙醫診所院長郭光哲解釋，「口內」指的是口腔內環境的變化，「口外」則是口腔外，如臉型、外觀的變化。

假設缺牙的數目較少，僅缺少一、二顆牙齒，「口外」的部分，也就是外觀上不會有太明顯的變化。但在「口內」的部分就可以觀察到，前後牙齒會產生部份位移，甚至有傾倒的狀況。郭光哲牙醫師指出，「患者經常覺得，反正還有其他牙齒可以咀嚼，所以便沒有積極處理缺牙，但是鄰近牙齒傾倒或位移的狀況，常常導致齒縫大小的變化，或是更容易塞東西，長期下來可能導致牙周病、或蛀牙的問題。」

前後牙齒傾倒後，也會對原本咬合的平面造成干擾，郭光哲牙醫師表示，我們的嘴巴在咀嚼的時候，並非單純的上下移動，而是有著更複雜的前後、左右咬合模式。當咬合受到干擾，長期下來可能會導致一些顳顎關節障礙（Temporomandibular Joint Disorders）。

顳顎關節障礙的症狀包括顳顎關節痛、咀嚼疼痛、耳朵周遭疼痛等，這些都是日積月累下來的問題。

如果缺失的牙齒較多，「口外」的部分就會產生變化，例如很多老年人的臉頰凹陷。另外，由於多數患者缺少的牙齒會從後側開始，郭光哲牙醫師分析，為了咬東西，他們常常會把下顎骨往前移動，試圖用更多的前牙來咬東西，所以會看到漸漸呈現出類似「戽斗」的外觀。

「口內」的部分，因為缺失的牙齒愈來愈多，會喪失一些咀嚼的功能，吃東西愈來愈不方便，因為嚼不爛、嚼不碎，可能連腸胃都不舒服，甚至無法攝取足夠營養。郭光哲牙醫師說，隨著口內環境愈來愈複雜，容易產生牙周病、滋生更多細菌，倘若這些細菌進到腸胃道或血液循環，會造成更多更多的併發症。

▼顳顎關節症是什麼？有什麼成因和症狀？（按圖了解👇👇👇）

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植牙、做牙橋，缺牙治療比一比

所謂的牙橋，就像是在缺牙的位置架一座橋，需要前後牙齒來擔任橋墩，提供固定與支撐，郭光哲牙醫師分析，想製作牙橋得符合一些條件，首先必須具備穩固的前後牙，假設缺少的牙齒是整個象限的最後一顆牙齒，後面只剩下牙齦的時候，便無法做牙橋。

接下來，要評估當做橋墩的兩個支柱牙的健康狀態，它的牙周必須非常健康，沒有任何動搖，才不會使原本的問題惡化。

因為很多患者都是已經缺牙很久了，才想要處理缺牙的問題，所以鄰近牙齒可能會有移位、傾倒的狀況。倘若牙齒因為長時間的磨耗，長度變短、牙冠高度不足，也沒辦法做牙橋。

一般而言，製作牙橋需要的時間比較短，郭光哲牙醫師解釋，通常拔完牙大約8週後，牙齦會達成基礎的成熟，可以開始介入治療。從拔牙開始計算，大概12週以內就可以完成牙橋。

牙橋的缺點是需要修磨前後牙齒，目前牙科的觀念會認為牙齒能不修就不修，修得愈少愈好，希望盡量保存原來的齒質。

另一個缺點是牙橋比較不容易清潔，因為是連成一組的裝置，橋墩下方的清潔便比較困難，再蛀牙的風險較高，必須靠牙間刷或沖牙機來清潔。

第三個缺點是當牙橋出問題時，必須要整組拆掉再重新治療，因為之前已經磨掉一些齒質，如果又出現蛀牙的話，這些支柱牙的齒質狀況就會變得非常不好，甚至面臨拔掉的命運。

缺牙治療（照護線上授權使用）

植牙的好處是不需要修磨前後牙，比較容易清潔，且咬合力量趨近真實牙齒，然而並非所有人都適合植牙。郭光哲牙醫師提醒，骨質疏鬆患者若接受雙磷酸鹽藥物治療，短時間之內不能接受任何牙科手術。罹患慢性疾病，如高血壓、糖尿病等，若是沒有好好控制，可能增加手術風險、感染風險、影響手術傷口癒合、甚至骨頭不會生長，也不適合植牙。另外，存在嚴重牙周疾病的患者，傷口感染的風險較高，亦不建議植牙。

假牙材質要知道

假牙的材質主要有全金屬、金屬燒瓷、全瓷等幾類，郭光哲牙醫師說，現在因為大家都很注重牙齒的美觀，能夠接受全金屬牙冠的人相對比較少，所以大多會選擇全瓷材料，或是裡面是金屬，外面燒上一層牙齒顏色的瓷。

金屬燒瓷是兩種材料的結合，製作時需要先修出金屬的厚度，再修出陶瓷的厚度，所以牙齒的修磨量相對比較大。長期使用後，如果患者的牙齦有些萎縮、退縮的現象，邊緣可能露出黑色細線。

另外，金屬燒瓷可能會遇到瓷崩的狀況，表面的瓷崩落了，裡面的金屬就會露出來，除了影響美觀之外，咬合高度也會受到影響，無法緊密地咬在一起，郭光哲牙醫師說，崩落的表面通常會比較粗糙，比較難清潔、容易讓牙菌斑附著，而導致後續的問題。

全瓷材料可製作出擬真度高的牙齒，已廣泛應用於牙科領域，郭光哲牙醫師說，目前經常用來製作全瓷牙冠的材料是二氧化鋯，二氧化鋯的生物相容性佳，具有較高硬度。藉由立方體晶像結構，可以減少光線散射，增加二氧化鋯的透明度。全瓷牙是在電腦上設計，並由電腦進行切削，能夠提升製作效率及精準度。

什麼是二氧化鋯？（照護線上授權使用）

牙齒的顏色相當複雜，每個人皆不相同，需要仔細比對鄰牙，才能做出逼真的假牙，郭光哲牙醫師說，過去的瓷牙需由人工上色，再進行燒結，現在有預染二氧化鋯，可先挑選顏色後再進行切削，不必再經由人工上色，亦具有螢光效果。若在安裝假牙時稍作修磨調整，也能維持假牙的顏色。

貼心小提醒

放任缺牙不處理，會在口內及口外衍生一系列的問題，諸如鄰牙位移、傾倒、顳顎關節障礙、影響咀嚼功能、導致外觀改變等。郭光哲牙醫師提醒，究竟該植牙或做牙橋，每個人的狀況不同，應該與牙醫師詳細討論，及早處理！

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：缺牙怎麼辦？不處理會怎樣？植牙與牙橋 牙醫師圖文解析】

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