牙線用法｜1個牙縫1段線正確使用4貼士　5個常犯錯誤卡食物才用？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-09 10:13

想要擁有一口好牙，除了認真刷牙外，牙線的使用也很重要，但牙醫發現，不少民眾雖然有用牙線潔牙，但錯誤的方式，例如牙線從頭用到完，等於把牙菌斑帶到全口，讓潔牙效果大打折！

台灣桃園長庚一般牙科醫師彭鼎珊指出，蛀牙發生的四個要素：「牙齒、細菌、食物、時間」，當中的細菌，會和食物殘渣裡的碳水化合物產生作用，進而形成牙菌斑，會造成蛀牙與牙周病。牙齒縫隙間的牙菌斑不易用牙刷移除，必須依靠牙線的輔助來清除。

不過，彭鼎珊發現，門診中有人不會用牙線，也有不少人即使用了牙線，但觀念不正確，導致潔牙效果打折，以下是門診中常見對於牙線錯誤使用與概念：

5大使用牙線常見的錯誤概念（點擊下圖看清！👇👇👇）

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一、只有牙縫卡食物時才要用

就算沒有感覺到牙縫中有卡食物，牙菌斑仍如影隨形的附著在兩齒縫間、齒齦溝間，若不及時清除，就會開始造成蛀牙，或形成較堅硬的牙結石。因此每天晚上睡前至少使用一次牙線徹底清潔。

二、使用牙線時太用力

牙線用力過猛地壓在牙齦上，可能會造成牙齦的破皮及疼痛。

三、重複使用未清潔的同一段牙線或牙線棒

使用過的牙線上沾滿了牙菌斑，若重複使用，會將細菌帶往下一個牙縫。正確使用方法為替換到下一段牙線，若使用牙線棒，則每更換一個牙縫就得清潔牙線棒一次。

四、忘記最後一顆大臼齒與後方牙齦間的縫隙

最後一顆大臼齒與後方牙齦間的縫隙一樣會卡食物殘渣，要記得用牙線清潔。

五、洗牙就好，不必認真使用牙線

很多人會認為每半年的牙醫洗牙就能獲得足夠的口腔保健，但如同前面所說，牙菌斑會造成蛀牙及牙周病的問題，唯有平日自己充分的清潔才有預防效果。

正確牙線使用方法：

一、拉出適合長度的牙線（約45公分、手臂的長度）。

二、將牙線纏繞在兩支中指上。

三、在兩指間押出約一公分長的牙線（前牙食拇指、後牙雙食指），貼著牙面，順著牙齒像使用鋸子般的左右向下滑動，讓牙線慢慢滑至牙齒與牙齦之間，再貼著牙齒呈C字形將牙菌斑往外刮除。

四、換一段乾淨的牙線，清潔下一個牙縫。

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本文摘自：長庚醫訊第四十二卷第二期

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】