食辣瘦身｜孖生兄弟實測食辣瘦身3日即見效 全因辣椒有一種成分？

「食辣變瘦」這個講法應該大家都聽過，但感覺上真的透過食辣而成功減肥的人，遠遠不及靠做運動、控制飲食的人多。那究竟食辣是不是真的能夠變瘦的呢？日本節目《それって!?実際どうなの課》為了驗證這一個講法，請了一對不論外表還是身型，甚至連生活習慣都很相似的孖生兄弟做實測，看看食辣能讓人怎樣變瘦。



食辣之所以能夠變瘦，是因為辣椒含有辣椒素。當身體攝取辣椒素，就會分泌腎上腺素，促進新陳代謝，有助分解脂肪，從而達到變瘦的效果。然而事實上的確沒甚麼人單靠食辣就能減肥，甚至乎有些很能吃辣的人是較胖的。於是就邀請孖生子做實驗，看看一樣的餐單，會否因為加了辣而對體重造成影響。

孖生兄弟由哥哥takuya負責食辣，弟弟kazuya不食辣，看看3日後二人的體重會有多大的差別。（《それって!?実際どうなの課》截圖）

▼節目組找來一對體質差不多的兄弟做實測，一位食辣的餐單，另一位食不辣的，究竟最後結果會如何？（按圖看清👇👇👇）：

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以示公正，驗證有3個規定：



1. 一位是「1日3餐都食辣」；另一位是「1日3餐都正常」

2. 一日攝取約2400卡路里

3. 以體重作為量度基準



為了減少兩兄弟的活動，確保主要的影響因素是飲食，等待三餐的時間兩兄弟都只做打機之類的靜態活動。（《それって!?実際どうなの課》截圖）

實測為期3日，每日都會在早上幫兩兄弟磅重。2400卡路里的指標是根據他們的身高體重制定的，所以正常而言，二人的體重應該3日後都不會有變動。根據食物安全中心的參考值，成年男性每日所需的能量為2400卡路里；女性則大約需要1900卡路里。

節目組本着可以讓家庭觀眾模仿的心，辣的餐單都並不是非常之辣的食物，而是容易入口，令人稍微流點汗的餐單。在第一日的實測過後，食辣的哥哥體重輕了0.2公斤，而弟弟則無任何變化，但節目組指這樣的變化有可能單純是輕微的誤差。

在餐單中經常出現的泡菜和大豆、乳酪、橄欖油、小扁豆，合稱為世界上五大健康食品。（《それって!?実際どうなの課》截圖）

▼泡菜較乳酪更好的原因是什麼？（按圖了解👇👇👇）

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來到實測的最後一日，弟弟的體重和昨天一樣，同樣比實測沒開始時輕了0.1公斤，對辣椒素沒有太大信心的他認為，假如哥哥今天的體重一樣有減少的話，就證明到辣椒素的效果是貨真價實的。結果亦令眾人嘩然，哥哥的體重再減了0.2公斤，比實測開始前輕了0.7公斤，和沒食辣的弟弟相比，二人的體重相差了0.6公斤。

其中一餐他們同樣獲發不辣的餐單，但食辣的哥哥需加入七味粉，結果發現一樣有變瘦的效果。（《それって!?実際どうなの課》截圖）

問到食辣的哥哥整個過程的感受，他認為自己是健康地慢慢減磅。雖然和平時一樣有食碳水化合物，只是換成辣的餐單，就有燃燒的感覺，吃下去的東西比平常更好消化。專家得悉這個實測結果，認為這樣能充分說明就算是食同樣的量，因為加入了辣椒素，能有效刺激交感神經，釋放腎上腺素分解脂肪，所以哥哥的體重才能一點點的減下去。

▼同場加映：適度吃辣好處多對身體有益？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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（資料來源：《それって!?実際どうなの課》、食物安全中心）