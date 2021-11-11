抽筋｜Céline Dion因肌肉痙攣被傳病重 七大高危因素致身體響警號

今年53歲的加拿大樂壇天后Céline Dion，早年憑演唱電影《鐵達尼號》主題曲而紅遍全球，不過她近年的身體狀況卻令人憂慮。她早前已因肌肉嚴重痙攣的問題而需要取消於賭城舉行的演唱會，近日更有外媒聲稱引述其家人指，其病情已令她幾乎無法下床，形同癱瘓。儘管Céline Dion的姐姐事後強調，妹妹情況不算嚴重，不過事件亦讓不少粉絲大為擔心，亦讓人疑惑嚴重的肌肉痙攣到底可引致身體甚麼問題？

Céline Dion近年身型瘦骨嶙峋，身體狀況令人擔憂。(網上圖片)

嚴重肌肉痙攣須取消演唱會

Céline Dion於10月19日在社交平台上表示，自己近期一直深受持續且嚴重的肌肉痙攣所困擾，故需要忍痛將原定於本月5日到20日、明年1月19日到2月5日在賭城舉行的演唱會，作出無限期延期的決定，為此向粉絲致歉，預計她將於3月展開的世界巡迴演出會亦將有所影響。

消息經公佈後，外界亦對她身體狀況大為關注，甚至傳出她病情嚴重至無法下床，有外媒甚至聲稱引述其家人指，病情令Céline的身體非常瘦弱，雙腿也不時劇痛令她無法下床及走路，形同癱瘓，估計需要數月至一年的休息。

對於這則Céline病重的消息，其親姊Claudette近日接受法媒訪問時則出聲否認，強調妹妹的病情雖令人憂慮，但並不嚴重，而且她亦懂得在面對困難時尋求建議，精神不錯。

▼Céline Dion飽受嚴重的肌肉痙攣困擾，更傳出病重的消息：（點擊下圖看清！👇👇👇）

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抽筋痛楚可維持一周

事實上，肌肉痙攣（俗稱抽筋）是一陣突然、不由自主的強直性肌肉收縮，通常只維持短時間且會自行減退，不過這種收縮會導致肌肉僵硬，造成痛楚，持續較久的抽筋更可能伴隨着部分肌纖維（肌肉細胞）撕裂及損傷，令痛楚可能維持一周才退去。

▼抽筋有哪些情況？原因是什麼？（按圖）：

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小腿最常抽筋？

以一般抽筋的頻率而言，小腿的肌肉最易「中招」。因為小腿，特別是腓腸肌位於人體較底部，於日常生活承受較多重量，無論是長期站立、行路、走樓梯、跑步時，它都有很高的參與度，因此最容易疲勞。以日常生活會遇到抽筋來說，最常見的情況有兩種：

1. 夜間抽筋（Night cramp）：常見發生在冷天晚上睡覺或靜坐時，抽筋部位多為小腿腓腸肌和足部的小肌肉。

2. 中暑性抽筋（Heat cramp）：在熱天下運動最常發生，受影響的肌肉則視乎本身所參與的運動，多數情況都是發生在手臂及腿部的大肌肉上。

小腿肌肉無論是站立、行路、走樓梯、跑步時，都有很高的參與度，因此最易抽筋。（Lexie Barnhorn/unsplash）

抽筋與神經系統有關？

至於抽筋的原理，目前仍然眾說紛紜，但多數研究結果認為，肌肉痙攣與神經系統的興奮性被干擾有關，可能是因為以下原因所致：

缺鈣：鈣離子負責令肌肉中的微纖維絲滑動連上，達致肌肉收縮。當神經或肌肉收縮的閥值降低，肌肉便會更易受刺激而自發地收縮，此時血液中的鈣離子正能令神經及肌肉接頭時維持正常的興奮程度。如果體內鈣不足，就會增加神經敏感度，導致容易抽筋。

神經系統病變：中樞神經系統的問題（如中風、柏金遜症）及周圍神經系統的問題（如椎間盤突出等導致神經線受壓迫）都會影響神經及肌肉的興奮性。此類抽筋通常會伴隨其他神經系統受損的徵狀，包括相關部位感覺異常（如麻痺）、肌肉無力甚至萎縮，需立刻求診。

▼同場加映：經常半夜腳抽筋可能是這5種原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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7個因素易致抽筋

不過，上述原因未必能解釋所有抽筋。事實上，抽筋發生的情況很多，大部分雖然表面上似是突如其來，實際可能是有跡可尋：

1. 局部血液不流通：夜間抽筋發生的常見原因，因下肢遠端肌肉通常最難和暖起來，而保暖不足會令血管收縮，導致局部血液不流通，加上長時間沒活動，肌肉會處於縮短及靜止狀態，令代謝產物聚集，更易引發抽筋。



2. 大量流汗：引發中暑性抽筋的原因之一，因大量流汗會導致體內脫水及電解質（包括鈉、鉀、鈣等）不平衡，或誘發抽筋。



3. 肌肉勞損：尤其本身肌肉力量耐力不足、柔軟度低，加上熱身不足，卻堅持參與高強度運動的話，很易扯傷肌肉肌腱等軟組織，身體便會以痙攣作警號，防止受傷加劇。



4. 長期疲勞：持續工作或運動時間，令肌肉長時間工作、缺乏休息，一直保持收縮狀態，會導致血液循環不良，使肌肉局部缺氧及代謝產物累積，引發抽筋。



5. 環境轉變：特別是在低溫環境下運動，例如游泳，因水溫明顯較空氣溫度低，會令血管和肌肉突然收縮，如事前沒適當的熱身，肌肉未能預先適應，就很易會抽筋。



6. 心理因素：工作壓力過大或情緒太緊張（尤其運動員在賽前可能訓練準備不足），會使肌肉較為緊繃及難以放鬆，容易出現抽筋。



7. 藥物影響：部分用以治療其他疾病的藥物，例如降血壓藥、利尿藥，有可能會影響神經系統或電解質平衡，使肌肉較易受到刺激，引起抽筋。



處理抽筋基本原則

當抽筋發生，處理的基本原則，是要將抽筋的肌肉輕輕拉長，使肌腱的張力增加，當張力達到某強度時，肌鍵中的高爾基腱器官（Golgi tendon organ）便會發出訊號，令肌肉放鬆。

▼抽筋當下應如何處理？（按圖）

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當抽筋發生，首先要找出抽筋肌肉收縮的方向，然後朝它用力相反的方向緩緩伸出，維持1至2分鐘，待其張力慢慢降低，痛楚亦會隨之減少。特別是在運動期間發生抽筋，多與過度疲勞或電解質平衡失調有關，應該立刻休息並補充水分和電解質，同時可請朋友協助伸展並輕輕按摩，但切忌過度用力。

▼同場加映，3個小腿抽筋急救穴位（點擊下圖看清！👇👇👇）

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伴隨紅腫需冰敷

若肌肉抽筋的痛楚維持，且伴隨着紅腫等症狀，代表可能有急性軟組織損傷，應使用冰敷；而沒有紅腫、只有繃緊，則可熱敷或局部地搽上止痛按摩膏以紓緩痛楚。

抽筋雖然不是大問題，但當下會造成痛楚，甚至令人不能動彈，非常不便。（VCG）

如何改善抽筋情況？

Ａ) 中暑性抽筋

- 循序漸進增加訓練強度，讓神經系統適應

- 運動期間及前後，需要定時補充足夠的水分和電解質

- 運動前進行充足的熱身和伸展運動

- 留意衣物裝備會否太緊或太厚重



B) 晚間抽筋

- 睡前於易抽筋的肌肉做相應的伸展運動

- 睡覺時注意兩小腿的保暖

- 注意腳掌會否被厚被壓實，因會令小腿長期過度下垂（縮短狀態）有可能會誘發小腿的抽筋

