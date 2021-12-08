皺紋、老人斑漸現不得不認老？延防4種皮膚老化　單靠多喝水不夠

皮膚是人體外在最大的保護器官，隨年齡增長和風吹日曬後逐漸老化，外觀失去滋潤，乾澀粗操，出現皺紋，老人斑、曬斑等跡象，膚質結構也產生各種變化，還得承受較高的皮膚癌風險，因此，盡早採取保護措施就能延緩皮膚老化。

文：Weitseng Lin 醫學審稿：賴建翰醫生 / Hello醫師



皮膚老化雖是不可抗逆，但卻可延緩衰老速度，以下就是一些保養皮膚的建議：（按圖了解）

+ 14

問題1：皮膚乾燥

隨着年齡增長，皮膚會失去水分並逐漸變得乾燥，尤其在手肘腳肘，前臂外側和下肢小腿的皮膚會看起來粗糙，出現裂紋，摸起來不再光滑，其皮膚老化的原因包括：

1. 水份補充不夠，身體缺水

2. 日曬或日光浴過久，防曬措施不足

3. 長時間待在空氣乾燥的環境中，例如冷氣房裏

4. 抽煙

5. 汗水和皮脂分泌不足

6. 罹患糖尿病或腎臟疾病等其他疾病

7. 皮膚水合作用，皮脂隨着汗水流失。



如何護理呢？

首先，很多人會洗澡同時，順便洗臉，然而，熱水洗臉容易帶走皮膚的油脂，過熱的話還可能傷害臉部皮膚，因此，應當選擇溫水洗臉較適宜。洗臉後，務必做好保濕，市面上可以找到適合各種膚質的保濕乳液、護膚霜，每天適量塗抹，可以改善皮膚乾燥的情況。

相關文章：骨質疏鬆｜吸煙、少曬太陽加速骨質流失？專家揭鈣質吸收關鍵

問題2：皺紋

皺紋是歲月留下的痕跡，無論是哭是笑等臉部表情牽動肌肉，還是外界紫外線、污染源，甚至抽煙煙霧等因素，都可能加速皺紋在臉上顯現。

如何延緩皺紋產生？

最簡單直接的做法是戒菸、避開二手菸、做好皮膚防曬保養，並調整自己的臉部表情，例如少皺眉頭，不做誇張的表情。另外，也可以諮詢專業醫師後，透過拉皮或果酸換膚等美容技術改善皺紋。

相關文章：衰老｜40歲皮膚漸老化內臟脂肪多易有老人味！4招消脂要瞓幾小時?

問題3：老年斑

老年斑常出現在銀髮族臉部、脖子或四肢，是一種沒有凸起、呈現咖啡色或黑色的色斑，對健康並無太大影響。

如何處理老年斑？

對苯二酚(Hydroquinone)是一種被廣泛使用的去斑藥，可以諮詢醫師後，依指示塗抹含有對苯二酚成分的淡斑膏或美白膏，另外注意防曬，避開陽光中的紫外線也能延緩老人斑生成。

相關文章：護膚飲食｜皮膚乾燥痕癢點算好？營養師教攝取4大營養素做好保養

問題4：皮膚癌

罹患皮膚癌(Skin Cancer)的主因就是皮膚細胞因陽光中的紫外線而受損，不只臉部，全身皮膚都可能癌化，因此，建議隨時注意皮膚有無異狀，並定期做檢查，確認自己沒有罹患皮膚癌的跡象。

如何預防皮膚癌？

1. 保持皮膚乾淨

請用中性肥皂和溫水清潔皮膚，避免用強效肥皂和冒着蒸汽的熱水，如此會過度清潔皮膚油脂，讓皮膚變得更乾燥，洗澡後別忘記要做足保濕。

2. 保持水分

每天補足水份可以幫助皮膚保持年輕和光滑，記得成人每天要攝取2~3公升(L)的水喔。

3. 避免陽光照射

太陽光中的紫外線會傷害皮膚，因此，請避免長時間曝曬在陽光下，必要時候，記得善用防曬霜，穿戴防UV護具，長袖外套襯衫、防曬帽、太陽眼鏡等防曬用品，能有效隔離紫外線，降低罹患皮膚癌的風險。

相關文章：補腦食物｜11種益腦食物朱古力堅果南瓜 助銀髮族增強延緩腦衰退

+ 25

延伸閱讀：

老人常見危機！這2種骨科疾病快預防

胃潰瘍與消化性潰瘍：老年人注意睡眠品質避免復發

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：銀髮族皮膚好乾？4種皮膚問題解密】