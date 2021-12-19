頭皮粉瘤｜表面有潰爛滲血要快就醫？醫生解釋粉瘤形成4因素

46歲林先生一年多前發現後腦勺頭皮有一凸起物，原本以為只是青春痘不以為意，腫塊始終沒消除，日前他力擠壓，反倒感覺紅腫疼痛，醫師研判是皮脂腺囊腫，切除後病理報告顯示為良性，讓他鬆了一口氣，不過醫師提醒，若出現潰爛、紅腫、發炎、滲血，則應儘早就醫檢查為宜。



收治患者台灣亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠指出，林先生自述與腫瘤和平共處一年多，平時除了洗髮偶爾會摳到，其餘多數時間都不會妨礙正常生活，只是因本身剪短髮，旁人看到後都會好意詢問「你後腦杓長了一顆怪怪的東西，你知道嗎？」讓他頗感困擾，日前決定「擠一下」，沒想到竟開始出現紅腫狀況，因而前來就醫。

初步從外觀來看，研判是皮脂腺囊腫（俗稱「粉瘤」），建議需門診手術切除即可，過程僅需局部麻醉，不需全身麻醉，手術耗時約20分鐘，術後兩周完成拆線，患者回診時還笑說「總算不用再擔心腦子出包了」。

▼頭皮屑掉不停的常見三大原因（按圖了解👇👇👇）

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頭皮受損、日曬等4因素與頭皮腫塊有關

鄭旭棠指出，一般臨床常見的頭皮腫塊可分為囊腫、痣、上皮腫瘤及黑色素瘤等，病因多半與皮膚受損、日曬、環境污染或化學物質接觸有關，且頭皮腫瘤幾乎99%是良性腫瘤，僅極少數是惡性腫瘤（常見的是鱗狀細胞癌、基底細胞癌等）或癌症轉移到頭皮腫瘤也相對少見，因此民眾無須過度慌張。

不過鄭旭棠也提醒，如果皮下腫瘤生長速度很快，且表面有潰爛、滲血等情形，就得懷疑是其他惡性皮膚疾病，應該盡快就醫接受專業檢查評估，而平時則建議多保持頭皮清潔乾爽，減少染燙髮次數，避免接觸化學物質，同時不要過度用力抓搓摳擠頭皮，都能降低頭皮腫瘤的風險。

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