西蘭花｜營養多被封「最健康食物」 防癌控血糖促排便三類人慎吃

本身屬於十字花科蔬菜的西蘭花本身營養成份豐富，更被美國癌症研究所列為19種抗癌食物之一，絕對可算是「最健康的食物」之一。不過，這款「最健康的食物」原來並非所有人都適合食用，當中有三大類人士則需要注意進食的份量。

西蘭花含豐富營養。(Shutterstock)

西蘭花宜清蒸減營養流失

西蘭花本身就含有多款維他命、礦物質、纖維與抗氧化物等，以一份約90克的生西蘭花為例，就包括以下營養：

．碳水化合物：6克

．蛋白質：2.6克

．脂肪：0.3克

．纖維：2.4克

．維他命C：佔每日所需135%

．維他命A：佔每日所需11%

．維他命K：佔每日所需116%

．維他命B9：佔每日所需14%

．硒：佔每日所需的3%

．磷：佔每日所需的6%

．鉀：佔每日所需的8%



一般而言，西蘭花可作生吃及熟食，不過在烹調過程中，西蘭花的營養少不免會有所流失，特別是維他命C含量、可溶性蛋白質及糖分等，因此建議採取清蒸作為西蘭花的烹調方式，減低流失的營養。

▼西蘭花豐富營養知多啲（按圖👇👇👇）:

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西蘭花八大好處

促進心臟健康



西蘭花含有的類黃酮成份，除了可以防止感染外，還是最好的血管清理劑，能夠阻止膽固醇氧化，防止血小板凝結，能減少心臟病與中風的危險

抗衰老



西蘭花的抗氧化營養素，包括胡蘿蔔素、維他命C、多酚類等，均有助活化細胞對抗自由基，延緩身體衰老，同時亦可減低身體炎症的發生。

預防癌症



本身屬於十字花科蔬菜的西蘭花，其存有的蘿蔔硫素是一種擁強大抗氧化能力的異硫氰酸鹽類。

目前為止已有多個研究都提到它能保護細胞不受環境致癌物的傷害，包括對預防乳腺癌、肺癌、大腸癌、胃癌或前列腺病等癌症均有正面作用

控制血糖



西蘭花的抗氧化性質可有助糖尿病患者控制血糖，有研究顯示，二型糖尿病患者每天食用西蘭花一個月後，其身體已減少對胰島素抵抗。

另外亦有實驗發現，有糖尿病的實驗老鼠在進食西蘭花後，其體內血糖不但出現下降，肝臟細胞損害亦有所減少。

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預防便秘



西蘭花含有的不溶性膳食纖維，會吸收水份而膨脹，刺激消化系統蠕動，同時可令大便變軟，促進大便通過腸道，減少廢物在腸道停留時間，對預防及紓緩便秘、痔瘡均有所幫助。

維持腦部健康



由於自由基對大腦的傷害通常均透過功能呈現，因此西蘭花這類含豐富抗氧化物質及營養素的綠色蔬菜，對維持大腦健康、神經組織有所幫助，甚至亦可以減緩智力衰退。

提升免疫力



西蘭花本身含有豐富維他命C、維他命E及纖維，上述三種營素均有助促進人體免疫系統的運作，提升免疫力。不少研究已表明，維他命C在預防和治療各種疾病方面都發揮積極作用。

而維他命E是脂溶性維生素，可溶於油脂，具有很強的抗氧化作用。此外，由於維生素E溶解在脂質中，因此有望進入細胞膜的脂質部分並保護細胞膜，可防止病毒從外部入侵並增強免疫力。

而纖維主要可調節腸道環境，並激活免疫細胞。由於參與免疫的細胞中有60%以上存在於腸道中，因此透過纖維調節腸道環境對提高免疫力亦非常重要。

維持骨骼健康



身體如果沒有攝取足夠的維他命K，恐會增加骨折風險。因此，透過進食含有大量維他命K的西蘭花，促進身體鈣質吸收的能力，加上西蘭花本身亦含有不少鈣質，這兩類營養對維持骨骼健康及強化關節而言具有正面作用。

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西蘭花非人人可吃？

不過，西蘭花部份的營養成份，對部份人士恐造成身體問題，以下三類人士應盡量避免攝取過量：

1. 腎功能欠佳人士



由於西蘭花本身含豐富鉀質，因此腎功能欠佳人士如過量攝取，恐對腎臟造成負擔。萬一腎臟無法透過足夠的尿液排出鉀離子，這些鉀離子就會存流在血液中，影響心臟功能，造成「高鉀性的高血壓」，患者反而更容易造成心律不整。

2. 凝血功能異常人士



西蘭花含有豐富維他命K，維他命K本身具有促進凝血的作用。不過對凝血功能異常人士而言，過量的維他命K恐會導致他們身體更容易凝血，導致血管形成血塊，出現血栓塞，增加罹患心臟病及腦中風的風險。

3. 腸道功能欠佳人士



由於西蘭花本身含豐富纖維，當中亦包括果糖、半乳糖等成份，因此對腸道功能欠佳人士而言相對難消化，容易造成消化不良的不問題。

萬一西蘭花在腸胃無法完全消化及吸收，更會因為遇上細菌而發酵，使他們產生胃脹、胃氣等問題。

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資料來源：Healthline