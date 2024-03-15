逾半港人有失眠問題 患者：傳統安眠藥曾出現「斷片」情況

3.15是世界睡眠日，有組織早前展開問卷調查，發現有超過一半受訪者表示自己現階段或曾經有失眠問題，當中有六成受訪者表示失眠問題的嚴重程度達5分或以上（10分為極大影響）。有精神科專科醫生提醒，市民可能會自行到藥房購買安眠藥，但相關成份及劑量需要多加留意，或會影響翌日精神狀態。此外，他又提醒，如果長者出現失眠問題，在選擇安眠藥上亦有較多限制，建議應向主診醫生商討合適的治療方法。



患者：轉用DORA情況改善

李小姐（右）早前深受失眠問題困擾，安排轉用雙食慾素受體拮抗劑（DORA）後，情況得以改善。

患者李小姐早前深受失眠問題困擾，她當時正處於待業狀態，某天突然間情緒崩潰，開始會大哭大鬧，直至晚上仍然難以入睡。情況持續約兩星期後，她向精神科專科醫生求醫，被診斷患有焦慮症及抑鬱症，並且有失眠問題，因此醫生處方傳統安眠藥來幫助她入睡。不過，服用後卻出現副作用問題，曾經出現「斷片」的情況，會無意識地致電給朋友。

其後，李小姐再去覆診，主診醫生得知這些情況並安排轉用雙食慾素受體拮抗劑（DORA）後，情況得以改善，而且可以逐步減少劑量。

六成港人有失眠症狀

香港精神健康動力基金會副主席、曹國柱醫生指出，除了生活習慣影響，本身健康問題，例如心臟或肺部疾病、高血壓、糖尿病、慢性疼痛、焦慮症和抑鬱症等，都會影響入睡。基金會早前進行網上問卷調查，共收集224則有效回應；最多受訪者認為入睡困難即屬於失眠，而且有六成受訪者表示曾出現這些失眠症狀，逾半表示頻率達每週至少出現兩次。

失眠增加事故風險

香港精神健康動力基金會榮譽司庫、鄭柏榮醫生表示，失眠問題會影響認知功能、情緒及心理健康、發生意外風險、生理健康及生活品質，當中最嚴重莫過於會影響注意力及反應力，增加出錯及事故的機會。

問卷調查亦有了解港人處理失眠問題的解決方法，香港精神健康動力基金會榮譽外務秘書、李靖國醫生指，最多受訪者會選擇假日「補眠」來處理失眠問題，亦有近三成受訪者曾經服用安眠藥來改善失眠問題，但卻有一半表示服用後曾經出現日間精神差、藥物依賴、越食越多，停藥即惡化等問題。

傳統安眠藥不良反應

傅子健醫生指，現時常見的處方安眠藥類別都需要留意不良反應。

現時常見的處方安眠藥類別有兩大類：苯二氮䓬類藥物（Benzodiazepine）及非苯二氮䓬類藥物 （Z-drugs）。香港精神健康動力基金會主席、傅子健醫生指，兩類藥物都需要留意不良反應，例如嗜睡、暈眩、疲倦、鎮靜、睡眠窒息、視力模糊、運動失調等等。其中苯二氮䓬類藥物，現時有不同研究指出，長期服用有機會產生藥物耐受性、藥物依賴和戒斷症狀。

抑制食慾素 維持睡眠狀態

近年，醫學界發現抑制食慾素可以促進睡眠。傅醫生解釋，新一代雙食慾素受體拮抗劑有別於傳統藥物。這類藥物通過抑制下視丘分泌素（又稱食慾素），來幫助患者入睡及維持睡眠狀態。而且長期使用雙食慾素受體拮抗劑，出現藥物耐受性的風險低。即使停藥後，亦不會出現藥物依賴的問題，減低失眠反彈的風險。除了藥物以外，患者亦可以透過認知行為治療，例如改善睡眠衞生、認知療法等來幫助改善。