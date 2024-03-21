九成港人有關節痛 膝痛最常見

俗語說「年紀大、機器壞」，不少人以為上了年紀才會有關節痛，其實年輕人都會中招！有調查發現，每十名港人中有近九人有關節問題。無論是膝、肩頸、甚至是手指的關節痛，都會影響日常生活及心情。有骨科專科醫生指，如果一直沒有正視膝關節問題，最嚴重可能需要接受人工關節置換手術。有註冊營養師指，市面上有多種保健品有助強化肌肉及保護關節，可留意當中有沒有優質蛋白質、植物雙肽蛋白及玻尿酸等，這些成份有助提升活動能力。



香港民意研究所年初訪問了2500多名30歲或以上香港居民，受訪者中分別有56％和31％表示現時或過去有關節問題，最常見問題部位是膝，其次是肩、腰、頸及手指，近四成人更受關節問題困擾達三年以上。大部分受訪者都會選擇自行解決關節痛問題，希望透過多活動及伸展來紓緩關節不適，亦有一半人曾經服用保健品，希望改善問題。

患者：長期膝痛 不知如何改善

圓圓就是關節痛「苦主」之一，她在五年前開始接觸鋼管舞，為了學新動作不時會受傷，但認為關節痛問題可在數日後自行痊愈，便沒有多加理會。後來她再一次受傷，發現半月板受損，考慮到做手術的話要休息較長時間，決定用針灸和物理治療等較保守的方法處理。直至三年前圓圓成為了鋼管舞老師，膝痛就變得更頻密。她嘗試過尋找保健品，但發現選擇太多，不知甚麼才合適。

在家工作 隱藏關節危機

（左）骨科專科袁智斌醫生指，在家工作隱藏多個關節危機。

骨科專科醫生袁智斌指，不良姿勢如翹腳及「低頭族」、運動不當、肥胖、年紀大等，會加劇關節承受的壓力，除了會引起痛症外，亦會影響患者心情、睡眠質素、工作表現及社交。

袁醫生特別指出，在家工作隱藏多個危機，「例如沙發雖然是最舒服的地方，但在沙發工作容易會彎腰駝背、頭向前傾，對關節造成極大壓力。有些人甚至會在床上工作，增加關節及背部疼痛風險，甚至會干擾睡眠習慣。」

嚴選保健品 要留意三大成份

市面上有多種保健品有助強化肌肉及保護關節，註冊營養師黃兆章解釋，「活動能力與我們的骨骼、肌肉及關節息息相關，要維持它們處於良好的狀態，便需要攝取充足的營養成分，例如：優質蛋白質、植物雙肽蛋白及玻尿酸等，均可有助促進骨骼健康、強化肌肉及護理關節，從而提升活動能力。」

隨著素食的文化越趨普遍，不少人都好奇素食者，可以如何有效攝取蛋白質。Anson指出，大豆為優質植物蛋白質，再加上小麥和豌豆這些植物蛋白質輔助以及素食玻尿酸，可以媲美動物蛋白質質量，有效補充蛋白質，強化肌肉及潤滑關節。