男性健康｜用電腦恐致「陽痿」？研究：每用一小時增近４倍風險！

長時間使用電腦不單會導致眼睛疲勞、肩頸僵硬，更有可能導致陽痿！近日，有研究指出，原來使用電腦的休閒時間每增加1.2小時，患上勃起功能障礙的風險將增加近3.6倍。



這項研究報告於20日在美國與歐洲男性學醫學會的《男性學》期刊上刊登。研究由中國海軍軍醫大學的上海長海醫院團隊進行，針對男性使用電腦、看電視、開車等日常休閒久坐行為，與陽痿之間的關聯性進行分析，過程涉及超過20萬名男性的遺傳基因、荷爾蒙變化、精神狀況與久坐行為等數據。

結果發現，休閒時使用電腦的遺傳易感性越高，男性陽痿的可能性就越大，每增加1.2小時使用時間，陽痿風險就會提高3.57倍。但對於睇電視、開車等同樣是久坐的行為，卻沒有證據顯示會增加陽痿風險。

電腦使用時間增加，恐導致卵泡刺激激素（FSH）數值降低。 （圖片來源：攝自《韓聯社》）

另外，不論男女，使用電腦時間增加都與性發育與生殖方面作用的卵泡刺激激素（FSH）數值降低有關，但對抑鬱症、不安焦慮、血管健康指標均沒有影響。研究團隊推測，研究結果可能反映著長時間使用電腦會增加陽痿風險，可能與卵泡刺激激素數值下降有關，但其機制或因果關係尚未明確，也不能低估內皮功能障礙或心理障礙等其他因素。不過，過往亦曾有研究發現，若男性過量閱覽色情內容會對性健康造成潛在的副作用，並提高男性患上勃起功能障礙的風險。

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