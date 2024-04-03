Joey大愛去水腫神器:Nu Skin ageLOC® WellSpa iO®排毒循環美體儀

都市人生活節奏急促，長期處於高壓狀態令身心疲累，想擁有更健康的生活，卻不知道該從何入手？擁有自家抗衰老研究中心的Nu Skin，以「天然萃煉、科學驗證」的嚴謹理念，研製出新世代抗衰老營養補充品及美容護理產品。Nu Skin Pharmanex®早前更榮獲「全港排名第一綜合營養補充品品牌」¹，獲得市場認可。Nu Skin亦連續6️年獲得「全球第一居家美容儀器系列品牌」²，全新Nu Skin ageLOC® WellSpa iO®排毒循環美體儀更齊集排毒循環、煥活新肌和減壓放鬆3大功效，方便高效就連天后容祖兒亦大讚！



擁有內在健康，才能真正展現出外在的美態。Nu Skin Pharmanex®旗下的Lifepak®️如沛補充營養素一直深受港人歡迎，不但集合多重營養成分，其優越強效的配方更有效補充日常所需營養，成分蘊含人體重要維他命、礦物質、微量營養素及植物營養素和多種抗氧化劑，一次過帶來能保護細胞、維持骨骼健康、幫助心血管健康等功效，對支持免疫系統有極佳作用。

想進一步在忙碌的生活中放鬆身心和肌膚，由內至外都散發完美氣息，就一定要配合Nu Skin全新推出的 ageLOC® WellSpa iO®排毒循環美體儀。每天只需用上數分鐘便能輕鬆展現美態，難怪一推出便風靡美容界，連天后容祖兒亦大推！ageLOC® WellSpa iO®排毒循環美體儀採用了智慧調節微電流技術³，使用頻率能以每秒超過80次偵測來持續評估肌膚的導電率，再調整電流強度，提供最有效且舒適的護理體驗。配合貼合人體輪廓設計的波浪型設計金屬導頭⁴，適用於手臂、腹部、小腿及大腿等部位，不但能帶來順暢舒適的按摩效果，亦有助促進循環。即使生活再忙碌，都能隨時放鬆身心，絕對是都市人必備的減壓法寶。

全新Nu Skin ageLOC® WellSpa iO®排毒循環美體儀更齊集排毒循環、煥活新肌和減壓放鬆3大功效，方便高效就連天后容祖兒亦大讚。

3大功效照顧用家身心需要 排毒煥肌兼紓壓

ageLOC® WellSpa iO®排毒循環美體儀具有3大功效，包括排毒循環（REstore）、 煥活新肌（REvitalize）和減壓放鬆（REcover），照顧不同用家的需要，全面提升個人化護理體驗。提提大家，想排毒循環效果更顯著，可配合「ageLOC®激活紓壓啫喱」一併使用，以由下以上滑動手勢按摩位置，有助促進循環、排走毒素，改善身體浮腫。於運動前後打圈按摩，還可紓緩肌肉繃緊酸痛，加快身體復原能力。

按摩前先使用「ageLOC®嫩膚煥肌磨砂」，有助加快肌膚細胞更新，而使用ageLOC® WellSpa iO®排毒循環美體儀時，可同時配合ageLOC®緊緻淡紋精華和ageLOC®激活紓壓啫喱使用。

而「ageLOC®緊緻淡紋精華」則可減少橙皮紋的呈現，配合打圈方式重點按摩，有效令皮膚更光滑亮澤，滋潤並緊緻肌膚。想加乘嫩肌效果，按摩前先使用「ageLOC®嫩膚煥肌磨砂」，有助加快肌膚細胞更新、去除角質，減少衰老跡象的呈現。Joey分享，工作關係導致食無定時加上睡眠不足，令身體積聚不少毒素，ageLOC® WellSpa iO®排毒循環美體儀可以幫她排毒去水腫，時刻保持最佳狀態，成為手袋中的必備好物。

ageLOC® WellSpa iO®排毒循環美體儀使用方法簡單，想進一步打造個人化護理體驗，用家更可連結至Nu Skin Vera®應用程式，通過引導教學課程、即時數據分析、追蹤日常使用情況及iO Score等，輕鬆掌握自己的身心健康。

¹ 資料來源：Euromonitor International Limited; Passport – Consumer Health 2024版，以2023年零售價值計算

² 資料來源：歐睿國際有限公司、零售價值RSP條款、所有銷售通路、2017年至2022年。美容系列指的是專屬搭配或建議與同品牌外用消費品一起使用之居家護膚美容儀器。宣稱驗證係根據Euromonitor於2023年4月至6月期間所做的客製化研究與方法調查。居家護膚美容儀器銷售額包含Passport資料庫所定義之電動潔面儀的銷售額。此類別不包含護髮/除毛用具、剃鬚刀、和口腔保健用具。

³ 正在美國申請專利中

⁴ 正在美國申請專利中

（資料及相片由客戶提供）