兒童健康｜有黑眼圈就係唔夠瞓？ 一文盤點兒童黑眼圈５大成因

相信不少家長在生活中都遇過，明明子女已早早入睡了，又無熬夜，為何總是出現黑眼圈？原來並不是只有睡眠不足才會有黑眼圈，接下來本文將介紹黑眼圈的形成的種種原因。



黑眼圈是什麼？

一般而言，黑眼圈主要是由於眼壓過高、眼周血液循環不良，導致黑色素聚集在眼眶四周肌膚。這種情況在兒童中更為明顯，因為他們眼睛下面的皮膚更嬌嫩、薄，所以皮膚下面的紫色和藍色靜脈（血管）會稍微露出來。血管的紫藍色調或會使眼睛下方呈現黑色或陰影狀，有些時候眼睛下方的皮膚可能看起來有點紫色或藍色。

兒童出現黑眼圈的常見成因

1. 睡眠問題



睡眠過多或睡眠不足可能會導致皮膚變得更加暗沉和蒼白。皮膚下的血管和深色組織亦可能因此而變得更加明顯。睡眠不足也可能導致眼睛下方積液，導致眼睛浮腫。另外，黑眼圈實際上可能是浮腫的眼瞼投射的陰影。

有些孩子就是夜貓子，不喜歡準時睡覺。不管是什麼原因，睡眠太少可能會導致孩子（和成人）出現黑眼圈。然而，如果你的孩子睡眠正常或看起來休息得很好，黑眼圈就可能是其他原因導致。

2. 遺傳



黑眼圈在你的家庭中是否很常見？

由於遺傳原因，有些孩子可能天生皮膚就比較薄或者眼睛下方的皮膚色素沉澱。若孩子經常哭泣或揉眼睛亦會使血管變得更加明顯。色素沉澱造成的黑眼圈通常看起來像較深的膚色。

如果家長是容易出現黑眼圈的體質，你的子女出現黑眼圈的機率亦會增加。同時，遺傳而來的黑眼圈可能不會隨時間而消失。值得慶幸的是，遺傳引起的黑眼圈通常不會影響健康狀況。

3. 過敏



過敏是其中一個常見導致孩子出現黑眼圈的原因。它的成因包括食物過敏、濕疹等過敏性皮膚炎、過敏性鼻炎，甚至是過敏性咳嗽或氣喘等問題。

當孩子出現過敏時，會造成局部的血液循環不良以及積聚，在易集聚體液的下眼瞼便會出現黑色陰影，也便是我們看到的黑眼圈。另外，過敏性接觸性皮膚炎患者主要是過度摩擦和搔抓眼周造成色素沉著。

若子女無故出現黑眼圈，建議家長留意子女會否出現過敏的症狀，這種類型的黑眼圈一旦過敏好轉，就會隨之消失。

4. 脫水



當體內水分不足時，眼睛下方的皮膚就會開始顯得暗淡，眼睛看起來凹陷，從而使黑眼圈現形。飲用充足的水有助於使皮膚飽滿並防止皮膚過於乾燥。如果你的子女沒有喝足夠的水，就可能會出現黑眼圈。

發生這種情況是由於當你不補充水分時，全身皮膚，尤其是眼睛下方的皮膚會顯得更薄。家長們請留意子女的喝水情況以避免脫水，尤其是當他們活動或生病時。

5. 貧血



發育時期孩子需要吃大量的營養食物。但有時孩子長得太快，他們的飲食跟不上，又或者孩子挑食導致未能攝取所需營養，就有可能令黑眼圈出現。

貧血在世界各地的兒童中都很常見。當孩子們的飲食中沒有攝取足夠的鐵質時，就會發生這種情況。如果鐵和其他營養素沒有被身體正確吸收，也會發生這種情況。鐵非常重要，因為它有助於將氧氣輸送到身體各處。

兒童黑眼圈的改善方法

如果你的子女眼睛下方出現黑眼圈，請不要過於擔心，因為他們可能根本不需要任何治療。要消除黑眼圈，最重要的是

- 確保孩子睡個好覺；



- 盡量避免孩子接觸致敏原；



- 保持臥室通風良好，確保定期清潔灰塵和黴菌；



- 孩子生病時可在睡前用鹽水噴鼻劑紓緩鼻塞，同時要飲足夠的水。



若然這樣小朋友的黑眼圈仍沒有自行消失，那就要向兒科醫師尋求專業的意見。

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而從中醫角度而言，黑眼圈原來亦可根據顏色的不同而反映出一些內臟的健康問題，當中可分以下四大類型：

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