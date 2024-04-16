淋巴癌｜半夜瞓覺狂流汗竟是癌症 醫生提醒：出現５症狀要警覺！

每晚都出現不自然的流汗就要小心，因為這可能是嚴重疾病的徵兆！



台灣就有一名男子深受夜間盜汗困擾，每到半夜他的衣服都會就會全身濕透，需要起身抹汗，嚴重影響他的睡眠質素。無奈只好就醫求診，最終證實男子確診了淋巴癌。醫生就提醒，夜間盜汗可大可小，若合併５種症狀：發燒、畏寒、體力減退、胃口變差、體重減輕時，就要特別小心！

台灣急症科醫生賈蔚日前在健康節目《醫師好辣》上分享，曾收治一名因嚴重盜汗而深受困擾的病人，問及有沒有出現其他異常症狀時，包括體重減輕、長期倦怠、發燒、畏寒等時，男子均表示沒有。對此，醫生便建議他，如果再出現因盜汗而起床的狀況，可順便量測一下體溫。

結果，男子回家後又再經過兩星期觀察，晚上又再次出現盜汗，測量體溫發現真的都是大約落在 37.8 至 37.9 °C 的微燒，連忙趕到急症室就診。在醫生初步了解病人的狀況後，立即決定為他進行全身胸腹斷層掃描，果不其然，在腹內看到許多淋巴結，最終診斷為淋巴癌。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

通過該病例，賈蔚提醒，許多與血液相關的疾病，諸如白血病、血癌、淋巴瘤等，都會讓人體發生夜間盜汗的症狀，如果伴隨著發燒、畏寒、體力減退、胃口變差、體重減輕等症狀時，就更加要有所警覺，「如是這幾種狀況組合在一起的話，大概都不是好事。要不是一些很特殊、不易診斷的慢性感染」。

▼淋巴癌早期症狀 6大警訊應注意（點擊下圖看清！👇👇👇）

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淋巴瘤是香港10大致命癌症之一，據香港癌症資料統計中心資料，在2020年，非霍奇金淋巴瘤共有1068個新症，死亡人數有397人。它與其他癌症的區別在於其原發處不限於身體任何部位，而且轉移風險較高。

早期的淋巴癌常常沒有症狀或是症狀不明顯，初期有淋巴結腫大、不明原因發熱、夜間盜汗、疲勞、體重下降、咳嗽等；若器官受到淋巴癌壓迫，則會出現消化性潰瘍或是腸胃機能障礙，如便血、腹痛、嘔吐等。

有些人以為「淋巴」就在頸部附近，其實它的幅蓋範圍遠不只於頸部。由淋巴管及淋巴腺所組成的網絡是佈滿全身各處，以讓淋巴細胞循環至身體各個器官和組織，發揮抵抗細菌感染的功能。不過當淋巴細胞發生惡性病變時，淋巴細胞便會不斷增生和結集在淋巴腺內，形成腫瘤，並且蔓延至骨髓、肝臟和其他器官。

▼▼▼淋巴癌風險因素（按圖了解👇👇👇）：

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預防淋巴癌最重要3點！

1. 保持健康的生活方式



保持健康的飲食習慣，避免吸煙和過度飲酒，保持適當的體重和運動量。

2. 避免暴露在有害物質中



某些化學物質和環境污染物可以增加淋巴癌的風險，如農藥、染劑、殺蟲劑等化學物質，因此應盡可能避免接觸這些物質。

3. 保持免疫系統健康



免疫系統受損可能會增加淋巴癌的風險。因此，要確保充足的睡眠和減少壓力，以及避免接觸可能傷害免疫系統的物質。

4. 接受早期篩檢



某些淋巴癌可以透過早期篩檢進行檢測和診斷，進而提高治療成功的機會。因此，定期接受健康檢查和篩檢是非常重要的。

▼▼▼同場加映：冒冷汗常見的原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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