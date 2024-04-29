男士健康｜每月21次性生活更健康？ 專家：前列腺癌風險降20％！

原來射精頻率與攝護腺健康息息相關！泰國朱拉隆功大學醫學院一名專家，早前引述美國研究後表示，男性每個月的性生活次數達21次，罹患前列腺癌的風險可減少20%。而想避免前列腺肥大或出現癌變跡象，關鍵就在於「保持管子乾淨（Keep the pipes clean.）」。



據泰媒《泰國頭條新聞》報道，泰國朱拉隆功大學醫學院新發疾病健康科學中心主任提拉瓦博士，近日在社交平台Facebook表示，當男姓到達一定年將面臨頻尿、尿急、尿不盡等等的小便問題，最終可能導致血液黏稠，腎臟、心臟出現病變甚至是癱瘓，這其中的主要誘因就是前列腺肥大及惡性腫瘤。

博士表示，假如出現類似病況，但前列腺尚未癌變或不想切除腺體，可使用某些高血壓藥物來緩解尿路問題，或使用睪丸激素抑制劑來縮小前列腺，惟後者或會導致性慾降低和勃起功能受損等副作用。而要避免前列腺肥大或癌變，最重要仍在於保持「管子乾淨」。

另外，博士又引用美國波士頓大學癌症流行病學中心的研究，相較於每月進行4至7次性生活者，每月至少進行21次性生活的男性，罹患前列腺風險能減少20%。而40歲至49歲每月8至12次性生活的罹癌風險降低10%，每月13至20次性生活罹癌風險降低20%。

不過，前列腺癌預防機制尚不清楚，有學者認為，進行性生活可能透過避免前列腺毒素堆積來降低罹癌風險，也可能是由於性生活產生的荷爾蒙促使大腦對免疫系統產生影響，從而提升免疫力，降低罹癌風險。

早期的前列腺癌症狀（按圖看清）

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罹患前列腺癌的危險因子

前列腺癌的發展受多種因素的影響，以下是一些與前列腺癌高風險相關的因素：

1. 年齡：年齡是前列腺癌的主要風險因素之一。隨著年齡的增長，前列腺癌的風險也會增加。統計數據顯示，大多數前列腺癌患者年齡在65歲以上。



2. 家族史：有家族史的人比一般人更容易罹患前列腺癌。如果你的父親或兄弟患有前列腺癌，那麼你的風險就會增加。如果家族中有多個親屬患有前列腺癌，或者患病的親屬在年齡較輕時被診斷出來，那麼風險更高。



3. 飲食習慣：飲食中高脂肪和高紅肉含量的食物可能與前列腺癌風險增加有關。相反，攝取豐富的水果、蔬菜和全穀物可能與降低風險有關。



4. 肥胖：肥胖與前列腺癌風險增加有關。過多的體重可以導致激素水平的改變，這可能對前列腺癌的發展起到作用。



5. 炎症：慢性前列腺炎或其他與前列腺炎相關的炎症狀態可能與前列腺癌風險增加有關。



改善心率、預防前列腺癌要做８件事！（睇清按圖👇👇👇）

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想改善心率、預防前列腺癌可以從日常生活習慣開始做起，以下是一些日常生活中可以採取的措施，有助於改善心率：

1. 規律的運動：進行適量的有氧運動，如快走、跑步、游泳或騎自行車等，可以提高心率並增強心血管健康。建議每週至少150分鐘的中等強度有氧運動，或75分鐘的高強度有氧運動。



2. 控制體重：維持健康的體重範圍有助於降低心臟負擔，並改善心率。透過均衡飲食和適度運動來實現健康的體重。



3. 健康飲食：採用均衡的飲食，包括多種水果、蔬菜、全穀物、瘦肉、魚類、豆類和健康脂肪。減少攝取高鹽、高糖和高飽和脂肪的食物。



男人必吃！3種食物有效預防前列腺肥大、前列腺癌（按圖👇👇👇）

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4. 控制血壓：保持正常血壓範圍對心率和心血管健康至關重要。遵循健康的飲食習慣、限制鈉攝取、減少飲酒和規律監測血壓，有助於控制血壓。



5. 控制血脂：高膽固醇和高三酸甘油酯水平可能增加心血管疾病的風險。透過健康的飲食和適當的藥物治療，控制血脂水平。



6. 戒菸：吸菸對心臟健康有害，可以增加心跳和心血管疾病的風險。盡量避免吸菸，或尋求戒菸支持。



7. 控制壓力：長期的壓力和情緒問題可能對心臟健康產生負面影響。透過有效的應對技巧，如放鬆練習、冥想、良好的睡眠和尋求支持，來管理和減輕壓力。



8. 限制咖啡因攝取：過量的咖啡因攝取可能導致心率加快。適度飲用咖啡和茶，避免過量攝取。



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