子宮腺肌症｜雙職媽媽不容易 治療後快速復元 孫慧雪分享健康心得

子宮腺肌症是常見的子宮病變，患者會出現嚴重經痛、血崩，病情更會影響生育，導致容易早產、流產。現年41歲的雙職靚媽孫慧雪去年成功誕下第二子，但原來她本身亦是一位嚴重的子宮腺肌症患者。到底她是如何克服病症成功生育？在生育後如何重塑健康？本文就有幸邀請她為大家親身份享自己的患病經歷，以及日常養生之道。



如何發現自己患上子宮腺肌症？

早在2012年時，阿雪（孫慧雪）就察覺到自己有嚴重經痛的問題，而且每次來經時出血量都異常地多，剛好又從雜誌上留意到子宮腺肌症的資訊，便決定就醫檢查，沒想到就確診了。

她指，在剛發病時子宮肌瘤只有2厘米大，當時醫生因應她的情況處方了避孕藥以舒緩症狀。豈料病情急速惡化，兩年後她因腰痛而再度接受檢查時，醫生竟發現她的子宮腫大已發展到壓住尾椎（俗稱「尾龍骨」），而位於子宮內的肌瘤更增生至十數厘米。

子宮腺肌症患者都可以生育？

當時醫生指出阿雪可能無法生育子女，然而由於她很想成為媽媽，所以醫生提出了一個頗具風險的方案：在阿雪準備生育前注射停經針，人為製造「假」更年期現象，從而令子宮內的腺肌瘤萎縮、騰出生育的空間。

阿雪亦表示，醫生曾建議停經針不應注射超過６次，但無奈因工作檔期等影響，她最後足足打了７針。而且注射停經針還會出現副作用，其中影響最大的是會導致骨質流失風險增加和心情變差，阿雪受訪時亦感嘆，「注射停經針後真的係好似入咗更年期，會不停出現更年期症狀，好似潮熱、突然心情煩躁還有出汗等，所以都幾辛苦。」幸好，在七個月的療程後，阿雪的子宮成功從12、13厘米縮回一個比較正常的尺寸，而腫瘤亦縮小至2厘米。

然而，療程並非就此結束，待腫瘤縮小後雖然有空間令胚胎著床，但若缺乏女性荷爾蒙又無法生育，因此醫生要為阿雪重新注射女性荷爾蒙，阿雪坦言自己的療程可謂是「非常手段」，通過用藥和針劑完全控制荷爾蒙。而在生育後亦要重新控制子宮肌瘤的病情發展，醫生便處方了一種新藥給她，令她的荷爾蒙長期維持低水平。

撐過漫長療程 只因家人陪伴、一份母親的盼望

被問到治療的過程是否辛苦，阿雪坦言，自己從懷孕到成功產子，過程中注射了不下一百枝針劑，「很多人都會覺得（治療）過程很辛苦，但我唔怕」，她認為只要堅持下去，很快就會忘記當下的苦。

阿雪又憶述，當初堅決定生育第二胎，是「希望哥哥（長子）可以有人陪伴一起成長」，而令她堅持下去的單純只是一份母親的盼望。另外，她又慶幸自己有家人陪伴，她指，「在兩次生育的過程中，丈夫都一直在她身邊陪伴、給予她力量。」

治療過程極為傷身 重塑健康靠一秘訣

在完成一連串針劑療程後，阿雪很幸運地誕下了第二胎。不過，療程和產子都對阿雪的身體造成了不少耗損，再加上她患有先天性的心血管問題，自此她就更加注重自己的健康，開始每日都做運動、飲食變得清淡的生活。

除了改善生活習慣外，阿雪又分享一個自己維持健康的秘訣，「由於之前睇西醫打得太多針劑，又用外在方法去控制內分泌，其實對於一個女人來說都好傷身，所以最近開始睇中醫，因為中醫可以由內到外調理身子，中醫一睇就發現我有血虛肝鬱嘅問題。原來我之前由於腺肌問題，每次來經量都好多，失血會導致血虛；又因為太多壓力、擔憂及夜睡不寧等負面因素，直接影響肝臟，又導致了肝鬱問題。」因此，中醫就處方了一些靈芝、雲芝比較正氣的中藥給她調理身體，又建議她進行食療，要求她飲用杞子焗水，阿雪指她現時開工都會隨身攜帶一壺。

雙職媽媽不易做 阿雪心底話：要對自己好啲！

阿雪指，自己作為雙職媽媽最大的難處就是「好攰」，自去年第二胎出世，兩個小朋友年齡不同，身心的需求亦不同，再加上她又要應付工作，無論職場、抑或家庭都耗費她不少心力。

阿雪又透露心底話表示，「因為我自己眼見，身邊做了媽媽的朋友，每個人都很緊張自己的家人、緊張小朋友，但卻忽略了自己。其實我很想跟同所有的媽媽講，媽媽們真係要愛自己多一點。因為媽媽對家庭來講，真係是一個非常重要嘅角色，小朋友亦都很需要你的陪伴。如果你沒有健康的身體，又如何去愛你的小朋友！」

[延伸閱讀] 無時間睇醫生？阿雪分享保健品挑選心得

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阿雪知道不是所有人都有時間睇中醫，所以又分享了自己揀選保健品的心得：

阿雪指，「因為睇中醫時，醫生都會處方一些含靈芝的中藥給我，所以如果我沒有空閒時間睇醫生，就會選擇一些靈芝類的保健品，我服用過後效果都不錯，覺得對健康是真的有幫助的，」不過大家在選擇保健品時亦不可以隨便，最好就要留意３點：

1. 公司背景能否給你信心；



2. 是否有專業人士去推薦；



3. 有沒有研究數據支持。



記住以上３點先可以選到一些真正有效的保健品給自己，媽媽們一定要愛自己多一點！

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（圖片來源：由客戶提供）

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