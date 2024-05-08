仲有幾耐你就變秃頭?Hair Hazard脫髮基因檢測幫你趁早救髮止脫髮

還有一年、2個月還是10日你就會變成秃頭？這個倒數的惡夢，相信纏繞著不少人，如若從小到大看著頭髮稀疏，甚至秃頭的父親或親戚，相信更會憂慮自己成為下一個！不想終有一天真的變成M字額、地中海才後悔，就要及早治療！最近於旺角和銅鑼灣開業，由香港註冊西醫主理的「生髮危機Hair Hazard」就為大家帶來全港首間引入最新的毛髮DHT基因檢測服務，是市面上唯一一間可以更全面地了解你脫髮成因及計算你的脫髮風險，再精準解決問題，對症下藥根治！以下立即為你解構毛髮基因檢測及療程重點！最後更有HK01讀者特別優惠送給大家！



超專業！科學分析脫髮基因及類型

脫髮的成因眾多，除了遺傳，更有機會是雄性激素分泌異常、壓力大、免疫系統失調等等，為了可以針對問題所在，「生髮危機Hair Hazard」毛髮DHT基因檢測服務就只需要兩步，就可以得到科學性的分析結果！

方法只需要簡單從頭髮根部剪下5至10根頭髮及進行口腔抹片，以作「脫髮基因檢測」及「毛髮DHT檢測」。其中「脫髮基因檢測」可以得到你遺傳性脫髮的機率；另外由於由荷爾蒙形成的雄性激素（DHT）脫髮，是常見的脫髮原因，所以「毛髮DHT檢測」會通過檢測毛髮中的DHT濃度來識別脫髮風險指數，生髮專家將綜合以上結果，再按你脫髮危機度身訂製生髮方案，或者對你作出超前的預防脫髮建議！

推介：高濃度PCT多肽生髮療程 實證頭髮密度增加46.8%*

「生髮危機Hair Hazard」提供4大生髮療程，各自有醫學實證，由香港註冊西醫主理，跟現有類似頭髮SALON的生髮診所做頭皮清潔截然不同。當中包括被稱為女性 脫髮救星的「生髮線療程」、促進毛囊血液循環的「特強毛毛針」、激光育髮的「LLLT 生髮激光」，以及皇牌生髮方案、由根源解決脫髮問題的「高濃度PCT多肽生髮療程」！

「高濃度PCT多肽生髮療程」原理是抽取客人自身的血液，利用專業高科技儀器，從中萃取出高濃度多肽因子，而高濃度多肽因子用於生髮療程能夠釋放出生長因子和細胞激素，以激活頭皮和毛囊的活性，最終可全面提高頭皮、毛囊、頭髮吸收的營養，從而改善脫髮，並促進新生髮絲生長。

之後生髮專家會將收集的高膿度多肽因子注射至脫髮位置，深入頭皮、毛囊底層，開始激活，完成首次高濃度PCT多肽生髮療程後約2至3個月可以看到治療效果，而完成一個完整療程，科學實證 6個月後，平均頭髮密度可增加46.8%*！另一份醫學研究^亦顯示，有96%高濃度PCT多肽生髮療程使用者表示有改善效果，當中包括改善頭髮密度，提高頭髮厚度及品質，並改善光澤度、有助育髮並減少掉髮，可見成效顯著！

而每次療程時間只需約15至30分鐘，過程中痛感只屬輕微痛楚，由於不同人對痛的敏感程度不同，但以往曾接受過療程的人就認為痛楚感覺類似皮下注射，是完全可以接受的範圍！

HK01讀者現在更有特別優惠，頭10位人士在網上登記，可以立即以$480 來購買原價$1,500 的「DHT基因檢測+生髮激光1次」的療程！先到先得，換完即止！

大家如果都有脫髮的煩惱或生髮的疑問，不妨到「生髮危機Hair Hazard」網頁了解更多！

資料來源：

* https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30393988/

^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9534340/

（資料及相片由客戶提供）