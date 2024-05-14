胃潰瘍｜6旬婦半夜胃痛醒 胃鏡檢查驚見傷口「像被霰彈槍打到」！

出現疼痛症狀時，服食止痛藥是正常不過的事，不過你又是否清楚，其實止痛藥是不能隨便亂吃的！台灣就有一名婦人無故出現胃痛，情況甚至嚴重到半夜會在睡夢中痛醒，就醫檢查才發現胃內潰瘍嚴重到像「被霰彈槍打到一樣」，而病因竟然就出在止痛藥上。



早前，台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁在當地健康節目《醫師好辣》中分享病例指，該名婦人之前並未曾有過胃痛的經歷，最近卻經常因睡覺時痛醒。

婦人胃部出現多處傷口（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

蕭敦仁指，以腸胃科醫生的經驗來說，一般半夜被痛醒或空腹疼痛，都會覺得不妥，懷疑她出現潰瘍，因此便馬上為她安排照胃鏡，沒想到結果連醫生都被嚇到，婦人的胃就像「被霰彈槍打到一樣」，多處呈現白點，全都是潰瘍。

蕭敦仁解釋，臨床上如果發現病人胃部出現單個破口，通常會是幽門螺旋桿菌造成。然而，這次婦人胃壁上出現十多個破口，這明顯是外力造成。

因此，蕭敦仁便詢問婦人近日是否服用了其他藥物，其後婦人便講用自己最近因背痛問題曾到骨科門診就醫，當時醫生處方了止痛藥給她服用，雖然亦有同時處方胃藥，但還是保護不住，最終導致了這個結果。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

蕭敦仁醫生進一步解釋，胃內有一層重要的黏液層可以保護胃黏膜，以免受到胃酸的侵蝕。然而當服用止痛藥後，這層黏液層會變薄，使胃酸更容易侵蝕胃壁，造成潰瘍形成，「導致胃酸碰到胃壁，就會一次破好幾個洞」。

蕭敦仁又提醒，婦人服用的就是赴日必買的「止痛神藥」，成份為布洛芬（Ibuprofen），屬於「非類固醇消炎藥（NSAID）」，像這樣的消炎止痛藥，對胃黏膜的傷害特別大，因此呼籲大眾不要隨意自行購買和服用這類藥物。

胃潰瘍的常見症狀

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1. 胃痛



胃潰瘍引起的胃痛通常是由於潰瘍形成的傷口刺激胃黏膜或炎症反應所引起的，這種刺激和炎症可以導致疼痛或不適感。

2. 胃脹



胃潰瘍可能導致胃部腫脹感，這可能是由於潰瘍引起的胃氣體積聚或胃蠕動的改變所致。

3. 胃酸過多



胃潰瘍可以導致胃酸分泌增加，這可能是由於潰瘍造成的胃黏膜損傷刺激了胃酸的分泌，過多的胃酸可能引起胃灼熱感或胃酸倒流。

4. 口乾、口苦



胃潰瘍可能導致口腔乾燥感和苦味。這可能是由於胃酸倒流到食道和口腔中，刺激口腔黏膜所致。

5. 消化不良、食慾不振



胃潰瘍可能干擾消化過程，導致消化不良和食慾下降。這可能是由於胃黏膜損傷、胃酸過多或胃蠕動異常引起的。

6. 解黑便、血便



嚴重的胃潰瘍可能導致消化道出血。當潰瘍損傷到胃或十二指腸的血管時，流出的血液在胃裡經胃液作用後，就變成黑色或暗咖啡色，導致解黑便或血便。

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