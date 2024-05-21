胰臟癌｜一家三口同時患癌 致病原因竟是家中的「自製雲吞」

購買外賣多油多味精，還是自己烹調比較安心，對吧？可是，如果使用的食材出了問題，即使用多健康的手法烹調，始終會對健康造成負面影響。內地就有一個家庭，一家三口同時確診了胰臟癌，而致癌的成因竟就是家中自製的雲吞。`



據內媒報道，這家人來自山東，不知為何飯前飯後總是會出現原因不明的小腹疼痛。起初，他們想著肚痛又沒有大礙也就沒有在意，直至兒子的體重突然從 72 kg 減磅至 54 kg，這才令王先生和妻子警覺起來，可惜已為時太晚。當王先生帶兒子到醫院接受檢查後，竟發現只有十多歲的兒子已患上了癌症。

電腦掃描顯示下，兒子的胰臟部位有明顯的佔位性腫塊，除此之外血液值也超出正常許多。在醫生進一步詢問之下，得知他一直有腹痛的症狀，近一個月體重突然掉得很快。醫生指，這是由於胰臟的腫塊在長大，出現在疼痛症狀。

聽後，王先生馬上就感到不對勁，他和妻子也有長期腹痛症狀，因此在醫生勸說下全家人都做了相關檢查。結果亦不出所料，一家三口居然都罹患了胰臟癌。

致癌成因竟是家中自製雲吞？

由於癌症不具傳染性，為何一家三口都癌上了就成了一個謎。為找出病因，醫生便更詳細的詢問了王先生具體情況。在篩除了遺傳因素、基因突變以及外部原因後，醫生終於找到了「罪魁禍首」，原來竟是家中的自製雲吞。

由於王太太覺得外面小攤上的食物又貴又不衛生，孩子正處於長身體的階段，所以早上都會自己做早餐，剛好王先生一家人都很喜歡吃雲吞，因此最常做的就是雲吞。

自己製作早餐本意是好的，然而王太太喜歡從網路或直播間購買促銷的豬肉，因為她覺得這種即將過期肉性價比很高，既沒有過保質期又能比菜市的肉便宜幾倍，所以後來製作雲吞的肉餡基本上都是來自網購。

可她並不知道這些低價肉的來源很複雜，很多時候出自小工作坊或邊角料。尤其是別人不要的淋巴肉或發黴肉，打碎之後根本看不出來，低價出售反而能賺上一筆。購入這種肉餡不但沒有甜頭，反而可能暗藏著許多看不見的危險。

例如淋巴肉可能帶有病毒和細菌，人吃了之後輕則加重腎臟負擔，重則會染上病症；而發黴肉含有許多亞硝酸、黃麴黴素，會大大增加胰臟癌的盛行率。由於小孩抵抗力差，長期吃這類有「毒」的肉難免會出現問題。而且為了讓自製雲吞的味道能跟外面的早餐攤媲美，王太太更貼心地加入了不少調味料。雖然味道確實鮮美，卻大大增加了腎臟和胰臟負擔。

在得悉致癌真相後，王太太不禁大聲哭道，「是我害了孩子啊！」。

什麼是胰臟癌？（按圖👇👇👇）

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胰臟癌是一種惡性腫瘤，起源於胰臟組織的異常細胞。胰臟位於腹部，負責分泌消化酶和調節血糖水平的激素，如胰島素。胰臟癌通常在其初期階段不容易被檢測到，且往往已蔓延到周圍組織或轉移到其他部位時才會引起症狀。

胰臟癌的具體原因尚不完全清楚，但有一些風險因素與其發生相關。這些風險因素包括吸煙、慢性胰臟炎、遺傳基因變異、家族史、肥胖、糖尿病和年齡等。然而，即使沒有明確的風險因素，一些人仍可能罹患胰臟癌。

胰臟癌的症狀可能在疾病的早期階段很不明顯，但隨著腫瘤的增大或蔓延，可能會出現一些常見症狀，如腹痛、背部疼痛、消化問題（如食慾不振、體重減輕、消化不良）、黃疸（皮膚和眼睛發黃）、膽固醇升高以及乏力等。

由於胰臟癌通常在晚期才被發現，且治療難度較大，因此其預後通常不太理想。

要準確診斷胰臟癌，須經過一系列專門檢查，其中主要的項目包括（按圖👇👇👇）

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預防胰臟癌留意６點！

1. 不吸煙：吸煙是胰臟癌的主要風險因素之一。避免吸煙或戒煙可以大大降低患胰臟癌的風險。



2. 健康飲食：遵循均衡和健康的飲食習慣有助於維持整體健康並降低患胰臟癌的風險。選擇多種水果、蔬菜、全穀物和低脂肪食品，限制紅肉和加工肉類的攝入。



3. 控制體重：肥胖是胰臟癌的風險因素之一。保持健康的體重通過均衡的飲食和適度的運動可以降低患病風險。



4. 適度飲酒：過度飲酒與胰臟癌風險增加有關。如果飲酒，請限制飲酒量並遵循建議的飲酒指南。



5. 避免暴飲暴食：長期暴飲暴食可能增加患胰臟癌的風險。保持適度的飲食習慣，避免過度進食。



6. 定期檢查：如果你有高風險因素（如家族史），定期接受健康檢查，包括胰臟檢查，可以早期發現任何異常。



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