口氣｜刷極牙都有口臭？ 專家盤點４大常見成因！

明明剛剛才刷完牙，但下一刻卻從口中傳出異味？原來口臭持續存在，可能表示你的健康狀況出現了問題！綜合報道，美國耳鼻喉專科醫生 Jason Abramowitz 接受訪問，分享時４種會導致長期口臭的原因。



長期口臭的常見４大成因

Abramowitz 醫生指出，在大多數情況下，口臭都是由你吃的東西所引起的。然而，若口臭問題持續，且在刷牙後仍是沒有改善，這就可能代表你的健康出了問題。以下是他提出的４個長期口臭的常見成因：

1. 病毒或感染



如果你患有感冒或其他上呼吸道感染（例如 人類呼吸道合胞病毒、COVID-19、流感），就有可能導致口臭。Abramowitz 醫生解釋，當你生病時，你的身體會產生大量黏液，以試圖清除任何病毒或細菌，「這種黏液通常與喉嚨中的一些正常細菌混合，從而產生難聞的氣味，」他補充道。

另外，鼻塞亦會加劇問題， Abramowitz 醫生表示，「當我們鼻塞時，鼻子無法正常加濕空氣。這會使鼻子和喉嚨中的唾液及黏液變得乾燥，並會產生異味。」

要解決由病毒或感染引起的口臭， Abramowitz 醫生建議，可以嘗試喝大量清水，以保持口腔和喉嚨組織的水分。另外，亦可使用鼻腔鹽水沖洗或鹽水噴霧來洗掉鼻道中多餘的粘液和粘稠物。

2. 過敏



季節性過敏會引起許多與感冒相同的症狀，包括喉嚨有大量黏液、鼻塞，如果鼻塞太嚴重而無法透過鼻孔呼吸，還會出現口乾。

這種情況的解決方法與感冒類似，透過沖洗鼻腔和喝水，可以緩解鼻塞和惡臭。

3. 扁桃腺結石



扁桃腺結石是由於食物殘渣、壞死組織或細菌等物質堆積經過鈣化堆積而成。結石呈白色、奶油色或淡黃色，通常在扁桃腺隱窩內。

除了聽起來令人感到嘔心之外，扁桃腺結石還會導致喉嚨口臭。幸好，並非所有人都會罹患扁桃腺結石，通常只有扁桃腺經常發炎、扁桃腺結構異常或經常缺水的人才會患上。

為了清除討厭的結石，患者可以透過用鹽水漱口或使用乾淨的棉花棒將其擠出。

4.胃酸逆流



胃酸逆流亦是一個常見會導致口臭的原因。當你出現胃酸倒流時，胃內容物（例如未消化的食物、逆流膽汁和胃酸）會流入食道，從而導致口腔出現難聞的味道或氣味。

Abramowitz 醫生指，治療胃酸倒流應該有助於解決喉嚨口臭問題。患者可以透過避免刺激性食物（如油炸或辛辣食物）、不要在深夜吃東西以及睡覺時墊高頭部來減少胃酸倒流發生。但如果這還不能解決問題，就可能需要就醫接受檢查。

▼如果你嗅到的味道像廁所味或其他味，可能反映出這些健康問題......（按圖👇👇👇）

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口臭都要睇醫生？

如果你的喉嚨和口腔突然出現口臭，可能是因為剛吃完飯，或因為感冒或過敏而感到脹氣。異味應該很快就會恢復正常。

但Abramowitz 醫生表示，如果刷牙後口臭沒有改善，或者口臭不斷重複發生，應該接受牙醫檢查。他們可以為你檢查潛在的健康問題，並建議治療方法，或將你轉介給其他專家，例如耳鼻喉專科醫生。

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同場加映：口部健康操（按圖睇清👇👇👇）