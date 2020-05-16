【口臭】肥人口氣像廁所味？肺癌糖尿病口臭背後7種健康危機！

口臭，不只為許多人帶來不便，其實也是健康在拉警報，能讓您在潛藏疾病惡化前及早發現和治療。本篇文章將讓您了解口臭背後的健康危機，如果有這些困擾請趕快就醫請求協助，不要讓口臭成為打擊信心或影響人際關係的主因。 文：Kai Shih 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

口臭背後的健康危機（按圖放大看清↓↓↓）

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呼吸道遭受感染

常見的呼吸道感染像是一般感冒和鼻竇炎（Sinusitis），都可能導致口臭，原因是鼻腔細菌感染或鼻竇分泌物不斷倒流至喉嚨，以致產生異味。

口腔太乾沒有唾液

口腔太乾或口乾症（Xerostomia，屬於唾液腺體功能異常），是很多人口臭的原因。但不論您有沒有口乾症，都可以聞聞口中的氣味來判別嘴巴是不是太乾了，如果長期有口臭，可能就代表您有口乾症。

糖尿病有水果味口氣

有沒有口臭還能判斷您是否罹患糖尿病（Diabetes），因為若您有水果味的口氣，可能就代表您的血糖指數已經太高了，有可能是酮酸中毒（Ketoacidosis）。

肥胖或脂肪比例太高

根據洛杉磯醫學中心（Los Angeles Medical Center）的一項研究指出，呼吸若出現異味也可視為肥胖的指標。這是因為很多身體質量指數（BMI）值較高的人，脂肪比例通常較高，比起正常BMI值的人，體內所含的甲烷和氫氣濃度也較高，以致身體產生刺鼻、像廁所的臭味。

腎衰竭或肝衰竭併發症

腎衰竭或是肝衰竭的相關併發症通常都有許多嚴重的症狀或徵兆，包括口中的味道也可以作為判別的依據，因為身體排出毒素的其中一個管道會經過肺部，進而造成口臭。如果有這些疾病，通常這類患者的口臭情況會非常明顯。

肺癌或肺部疾病的徵兆

肺癌（Lung cancer）或是肺部疾病，有時可以經由簡單的呼吸氣味分析來判斷，因為肺癌病患者呼吸時會有不同的揮發性化學物質，而這些化學物質就是口臭的來源，現在可以藉由嗅覺非常靈敏的電子鼻科技來檢測。

舌環牙套易有念珠菌

另一個會造成口臭的原因可能是白色念珠菌（Candida albicans），是一種酵母菌，有穿舌環、戴牙套或是維持器等牙齒相關器具的人都可能會感染。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：張口薰人好可怕！口臭是健康在拉緊報】