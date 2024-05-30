淋巴癌｜研究發現紋身恐增加患癌風險 紋身前後應留意５點！

你有紋身嗎？隨著時代改變，大眾對紋身的觀感早已不同於過往，愈來愈多人會在身上紋上簡單而具代表性的圖案或字句。但紋身普及的同時，你又知唔知原來紋身亦可能帶來健康風險！綜合外媒報道，近日瑞典隆德大學的一份研究就指出，無論紋身有多大，身上有紋身的人罹患淋巴瘤的風險就會增加 21%。



瑞典隆德大學的研究人員對11,905 名參與者進行了問卷調查，其中2,938 人在20至60歲之間被診斷出淋巴瘤。

整個研究總共包括 11905 參與者。參與者中有 2938 人在 20 至 60 歲期間患上了淋巴瘤。其中，1398 人回答了問卷，而對照組的參與人數為 4193 人。在患有淋巴瘤的人群中，有 21% 的人身上有紋身（289 人）；而在未確診患有淋巴瘤的對照組中，有 18% 的人身上有紋身（735 人）。在排除了吸煙、年齡等其他相關因素後，發現有紋身者罹患淋巴瘤的風險增加21%。

▼淋巴癌早期症狀 6大警訊應注意（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 7

相關文章：淋巴癌｜咳唔停無故發燒全身痕6症狀 留意這3個位置有冇唔痛腫塊

為何紋身會增加患癌風險？

研究作者、隆德大學教授 Christel Nielsen 博士解釋，「當紋身墨水注入皮膚時，身體會將其認定為不應該存在的異物，並且免疫系統會被激活，同時很大一部份墨水被從皮膚輸送到淋巴結，沉積在那裡。」

研究人員表示，在研究開始前曾假設「刺青的大小會影響罹患淋巴瘤的風險」，但結果發現，無論是小小的圖案，抑或是全身紋身，紋身的面積大小都不會影響罹患率。Nielsen 博士表示，「目前推測，紋身，無論大小，都會引發體內低度炎症，進而引發癌症。」

研究團隊強調，紋身可能是造成淋巴系統癌症或淋巴瘤的危險因子之一，但仍然需要作進一步研究來證實。另外，研究團隊未來亦會繼續研究紋身與其他類型的癌症，以及其他發炎性疾病之間的關聯。

▼▼▼淋巴癌風險因素（按圖了解👇👇👇）：

+ 1

紋身墨水可致敏 或含重金屬及潛在致癌物質

早在去年，消委會亦曾就紋身用墨水進行調查。消委會指，用於紋身的墨水一般含有彩色染料、溶劑、pH 調節劑、防腐劑和其他輔助物質，部份人的皮膚可能會對當中物質產生過敏反應。有研究指出，紅色的紋身墨水有較大機會導致皮膚過敏，若紋身後出現皮膚痕癢、紅腫和出皮疹等，患者應盡快求醫。

另外，根據海外研究，不少紋身墨水含有重金屬，例如汞（即水銀）、鉛、銅、鎳、鎘、砷等。不同顏色墨水所檢出的重金屬種類和含量各有不同，大部份重金屬物質一經攝入便會積聚於體內，而攝入過量的重金屬可能會對不同器官造成損害。此外，黑色與深啡色紋身墨水較常檢出多環芳香烴（PAHs），當中不少已被定義為或是潛在的致癌物質；橙色或紅色墨水則較常檢出初級芳香胺（PAA），可改變人體的DNA結構，並引發癌症與其他病變。

紋身前後應留意５點！

消委會提醒，消費者應光顧信譽良好的紋身店或美容店，萬一身體因紋身出現不良狀況亦有恰當的處理方法。此外，消費者在決定紋身前及在紋身後的護理上，應注意以下事項，盡量減低風險：

1. 紋身師為顧客紋身時應該配戴新的防護手套，紋身針頭等用具應屬即棄，如無可避免需重複使用，應以酒精或消毒液妥善消毒；



2. 進行紋身或永久化妝後的數小時，相關部位應避免接觸水。保護紋身的繃帶或保鮮膜應保留至少數小時，以減少該部份的皮膚受細菌感染或陽光的傷害，避免傷口與衣服摩擦；



3. 紋身後應避免用過熱的水洗澡以免影響傷口癒合，亦有機會令紋身墨水褪色。數星期內不適宜在烈日下暴曬或照太陽燈；



4. 紋身的傷口一般會在紋身後3至7天結痂，要小心護理傷口，皮膚可能會感到痕癢，要注意不要抓傷皮膚，有留長指甲或美甲的女士須加以留意；



5. 在完成紋身後的任何時間，如該位置有發紅、痕癢、疼痛、分泌、流膿、發腫等情況，請立即見醫生。



相關文章：【癌症】淋巴結腫大頸有腫塊或患癌？7大重點教你分良性或惡性👇👇👇