女性健康｜罹患卵巢癌人數不斷增加 研究揭４大因素令病發率上升

卵巢癌是香港常見的婦女癌症，在香港女性十大癌症的發病率排名第六。外國就有研究發現，全球年輕女性卵巢癌的發病率日益上升，並揭示了４個關鍵因素。



綜合外媒報道，研究人員利用全球癌症觀察站（GLOBOCAN）資料庫調查了全球185 個國家的卵巢癌發病率和死亡率。最終發現導致發病率上升的４個關鍵因素分別是肥胖、代謝症候群（包括三高）、雌激素暴露和未生育。

什麼是卵巢癌？

卵巢是女性生殖系統的一部份，位於骨盆腔內，負責排卵和產生女性荷爾蒙。而卵巢癌是指在女性卵巢組織中形成惡性腫瘤的一種癌症。

由於卵巢癌的早期症狀通常不明顯，因此往往在晚期才被發現。卵巢癌的常見症狀包括：

1. 腹部不適或疼痛：包括腹脹、腹部壓迫感、腹部疼痛或不適。這些症狀可能持續較長時間或週期性。



2. 腹部腫塊：可以感覺到或觸摸到腹部或骨盆區域的腫塊或腫物。



3. 消化系統問題：包括消化不良、食慾減退、噁心、嘔吐、腹瀉或便秘等。



4. 頻尿或尿急：頻繁排尿或急迫感增加。



5. 飲食變化：突然出現食慾增加或減少，體重迅速增加或減少。



6. 疲勞和體力下降：長期感到疲勞或體力下降，沒有明顯原因。



7. 長期不明原因的骨盆腔疼痛：持續時間較長的骨盆腔區域疼痛或不適感。



卵巢癌高危人士（按圖👇👇👇）

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卵巢癌發病的４大關鍵因素

研究指出卵巢癌的發生與以下４個關鍵因素有關：

1. 肥胖



肥胖被認為是卵巢癌的危險因子之一。根據一份2022年刊登在醫學期刊《The Lancet》上的研究指出，全球罹患肥胖症的人口已經超越10億人。肥胖除了與卵巢癌的發病率有關外，亦會增加患上心臟病、中風及糖尿病等多種疾病的風險。

2. 代謝症候群



代謝症候群是一組與心血管疾病和糖尿病風險相關的代謝異常，包括高血壓、高血糖、高膽固醇和腹部肥胖等。代謝症候群不但會增加患癌的風險，更有研究表明，患有代謝症候群的癌症患者在治療期間會出現更多併發症，令癌症擴散的風險增加，導致生存機會降低。

3. 雌激素暴露



長期暴露於雌激素可能增加卵巢癌的風險。因此，使用雌激素替代療法（如更年期停經後）可能導致患上卵巢癌的風險增加。

4. 不曾生育



研究又發現，婦女不生育是導致卵巢癌的潛在原因。女性一生中排卵的次數會影響卵巢癌的發生率，如果女性進行生育，由於懷孕的過程不會排卵也不有月經，變相減少了排卵次數，罹患卵巢癌的機率自然會降低；相反地，不曾生育的女性罹患卵巢癌的機率也會比較高。

如何能預防卵巢癌？

根據醫管局資料，以下方法可有效幫助大家預防卵巢癌：

- 飲食要均衡、避免日常飲食攝取過量脂肪；



- 保持適量運動；



- 保持情緒穩定，注意紓緩精神壓力；



- 長期卵巢功能失調的婦女，需積極接受治療。



此外，研究顯示，服用口服避孕藥超過五年的婦女有較低風險患上卵巢癌。懷孕最少一次、以母乳餵哺嬰兒、接受輸卵結紮手術或子宮頸切除手術，均可降低患卵巢癌的風險。

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