男女更年期常家嘈屋閉 重拾幸福關係 正視背後健康問題

唔止女士有更年期，男士都有更年期！唔少夫婦，更年期撞正，除了脾氣暴躁，生活繁忙，又要處理子女和父母問題，引起雙方爭吵愈來愈多，加上男士們或會經歷力不從心令自信心受挫的時候。夫妻房事近乎清零 ，缺乏活力，雙方關係缺乏滋潤，自然磨擦愈來愈多，關係愈嚟愈差！



其實力不從心可能是荷爾蒙作怪導致男性更年期，亦有可能是心血管疾病先兆，只要認清真相、着手處理，就唔怕有心無力，同另一半迎接幸福人生下半場！

男性更年期大不同 不一定會發生？

泌尿外科專科醫生梁樂希表示，男性更年期問題近年來開始受到大眾關注，它與女性更年期最大的分別就在於時間長短，女性從荷爾蒙開始減少到完全停經，過程大概需要1至2年時間。然而，男性更年期的出現是因為自30歲後男性荷爾蒙會慢慢下降，當男性荷爾蒙會減少一定程度，身體就出現一些問題，例如容易感到疲累、精神不佳、甚至出現勃起功能障礙症等。

不過，梁醫生又指，男性不一定會經歷更年期，視乎不同的體質，有些男性可能未必會出現荷爾蒙減少的狀況，這亦是男女更年期不同的地方。

多溝通改善兩性關係 避過隱疾危機

不舉可能係心血管疾病先兆?

梁醫生指:「不舉 (又稱 勃起功能障礙症 或 陽萎) 其實是心血管問題的先兆。據研究，大約三分之二的不舉男士，都會在3年後患上心血管疾病。」他解釋，男士需要通過血管充血才能勃起，但如果患有三高(高血壓、高血脂、高血糖)問題，血管就會漸漸閉塞，而生殖器官的血管又較為幼細，所以經常會從這些位置開始出現閉塞，從而導致不舉。三高問題在更年期的年紀也常見。

梁醫生又分享個案，曾有一位年約50歲的肥胖男士來診所接受治療，最初與另一半因為不舉問題，性生活幾年受阻，本身不舉問題已持續了4、5年，但一直都沒有求診。後來因為太太想要改善性生活，與另一半溝通，積極鼓勵丈夫求醫，他才來到診所接受治療。

梁醫生指，初次見到那名患者的身形，已經覺得不對勁，其後便為他進行驗血。果不其然，血糖指數高達21mmol/L，血脂亦超標兩倍以上。送院接受詳細檢查後，又發現患者的心血管出現閉塞的情況，院方連忙安排他進行「通波仔」手術才解除了危機。

所以梁醫生建議如發現問題要盡早睇醫生。醫生的診症及檢查會環繞着心血管疾病及男性荷爾蒙的評估，並會抽血檢查男性荷爾蒙指數以及血糖和血脂。如有懷疑，亦可先通過勃起硬度評分（EHS）初步評估自身狀況，EHS 將勃起硬度分成四級：分別表達1.足以進行滿意的性交2.可以進行性交，3.不足以進行滿意的性交4.無法進行性交或性活動。較容易的可想像1分為豆腐，2分為剝了皮的香蕉，3分為有皮香蕉，4分為青瓜。

另一半誤解服用不舉藥會導致「馬上風」？

選擇合適自己的藥物！

無論男士或女士，很多時都對勃起功能障礙症的藥物有所誤解，即使有問題，都不鼓勵另一半食藥，令房事欠缺，沒有情趣生活，兩性關係變差。對此，梁醫生解釋由於背後可能健康有問題，男士不應該諱疾忌醫，反而要及早處理。 如果身體狀況適合的話，醫生會首先處方口服藥物。PDE5i是主要用於勃起障礙的口服藥物，其作用是抑制血液中的磷酸二酯酶（PDE），從而使平滑肌放鬆、陰莖動脈擴張，血流量增加後讓陰莖勃起。有人以為食這些藥導致「馬上風（性猝死）」。梁醫生再分享:「其實服用 PDE5i是不會導致馬上風的。導致馬上風是因為本身勃起障礙可能和心血管疾病掛鉤，身體狀況有問題加上行房時劇烈運動而引致。所以處方藥物之前醫生一定會檢查清楚病人狀況以衡量病人是否適合繼續性行為。亦有說法不舉藥物PDE5i有降血壓作用，最初這種藥物研發是為了治療心血管疾病，但後來研究人員發現原來這種藥物具有治療勃起功能障礙的效果而成為正式治療勃起功能障礙藥物。如果要醫治降血壓，應要食降血壓藥才是正確醫治方法。」

梁醫生指: 「呢類藥物用於不舉治療都好常用，一般影響不大，最常見副作用為頭痛、燥熱、鼻塞及胃痛，但不是每個人都有。如果想安心服用，可食一些沿用已久的不舉藥物，有醫學研究實證支持。都市人生活比較繁忙，性生活可能是即興，睇另一半心情，可考慮起效較快的藥物。亦有些口溶性嘅藥丸，唔需要用水吞服，適合一些有吞咽困難的病人。醫生會根據男士自身需求及喜好，來選擇適合的藥物。不過，如果本身患有心血管疾病、低血壓、嚴重的肝、腎疾病、或正在服用前列腺藥物，最好及早告知醫生，以決定適當的治療。」

影響夫妻關係不只是生理問題

除了生理上的問題之外，很多時候心理亦會影響夫妻之間的相處。夫婦多溝通，太太不應標籤男士服用藥物是「唔得」、「性能力有問題」、「對太太失去興趣」，丈夫也要理解太太身體上不適以及情緒波伏的原由。

其實中年危機不是毀滅性的災難，而是生命的一個里程碑，最重要是及早發現問題及向醫生請教。只要好好處理後，都可以有心有力共渡人生階梯，令夫妻生活更美滿！