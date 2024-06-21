女性健康｜女子私處傳異味好尷尬？ 醫揭這習慣成為致病誘因！

夏天來臨，每當天氣變得炎熱時，女性的私密處就很容易受到感染。台灣就有一名女子，因私密處感染，導致流出白色分泌物、還不斷傳出異味，就連同事都聞到，求診後才發現原來是一個生活習慣造成。



台灣婦產科醫生李偉浩在健康節目《醫師好辣》上分享病例指，過去曾有一位20多歲的女子來求診，一見面她就跟醫生哭訴「我覺得我底下快要爛掉了」，醫生馬上就意識她是私密處感染，並進一步為她檢查。醫生發現她外陰部份有紅腫情況，還有乳白色的分泌物，還帶有臭味，但情況並不算嚴重。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

不過，該名女病患就表示，私密處傳出異味的問題令其十分困擾。在工作時，不但自己都聞得到異味，甚至連辦公室同事都問，「怎麼聞到好像有食物腐敗的味道」，讓她相當尷尬，更不敢承認，只好盡量避免和同事接觸。

該名女病患亦曾到其他診所求醫，可是情況仍然沒有改善。李偉浩當時就安慰病患指，這看起來只是就單純的念珠菌感染，並開給她藥物、塞劑及藥膏治療。可是，在兩星期後覆診時，病情完全沒有好轉，異味仍然很嚴重。

李偉浩便為進一步病患做細菌培養，但結果發現的都是念珠菌、大腸桿菌等，非常常見的細菌。李偉浩就詢問她平時的生活習慣，這時女病患才透露，由於覺得內衣褲和其他衣服一起洗會很不乾淨，所以她都是用手洗，再加上她皮膚容易過敏，因此都用「沐浴露」來洗內衣褲。

李偉浩解釋，沐浴乳並非洗衣用品，可能無法把衣物上面的細菌或是致病菌洗乾淨。之後便要求女病患用洗衣機加上抗菌的洗衣液來洗衣服，並提醒只要和一般的衣物分開洗即可。女病患照做以後，果然在半年期間都沒有再復發過。

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什麼會導致私密處感染？

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

在節目上，李偉浩又說明了私密處感染的種類。

- 細菌性的陰道炎



其中，比較常見的是厭氧菌或大腸桿菌，特點是分泌物會呈黃色或膿樣，同時會傳出惡臭，但就比較不會感到發癢。

- 念珠菌感染



念珠菌感染是最常見的私密處感染，患處通常會出面白色塊狀分泌物，極度搔癢，雖然不會有細菌性的陰道炎般的惡臭，但仍會傳出類似發霉的味道。

- 性接觸感染



性接觸所導致的感染，例如：披衣菌、淋病、雙球菌或是陰道滴蟲等，異味會以酸臭刺鼻味為主，分泌物亦會呈現綠色、鼻涕狀。

因此，醫生可以從女性私密處的分泌物，作出感染種類的初步診斷。

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