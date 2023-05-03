陰道炎｜陰部搔癢、分泌物味道難聞？一文認清各種陰道炎症狀

陰道炎是常見的婦科疾病之一，但多數人對它的認識卻很有限，陰道炎除了可能會引起刺痛、灼熱及分泌物異常外，也可能影響腹中胎兒或另一半的健康。



本文《Hello醫師》為您解說陰道炎的症狀、原因和治療方法，並提供5個改善及預防的實用措施。

陰道炎是什麼？認識陰道炎症狀（按圖👇👇👇）

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陰道炎為陰道感染疾病的通稱，一般停經前女性的陰道平均有6種不同的細菌，這些細菌會讓陰道的pH值維持在4~4.5酸性環境，以抑制病原菌的生長。

影響陰道酸鹼值的原因很多，包括性行為、懷孕、避孕藥、雌激素、性病、清潔不當或過度清潔等；若陰道酸鹼值被破壞，又遭細菌、病毒或寄生蟲入侵，就會導致陰道炎。

陰道炎原因有哪些？陰道炎可分兩類

3大感染型陰道炎：細菌性、念珠菌、滴蟲

根據台灣家庭醫學醫學會的資料，陰道炎的致病原因有九成為感染性陰道炎，包括細菌性陰道炎、念珠菌陰道炎及滴蟲陰道炎。

1. 細菌性陰道炎：屬於最常見的陰道炎，好發於性生活頻繁的女性；致病原因為厭氧菌的數目增加，代替正常陰道中負責維持酸鹼平衡的乳酸菌。

2. 念珠菌感染陰道炎：屬於第二常見的陰道炎，由名為念珠菌的黴菌所引起，舉凡免疫力低下、懷孕、服用藥物、糖尿病或衛生習慣不佳等，都可能令真菌過度增長，，引起陰道炎。

3. 滴蟲感染陰道炎：由名為滴蟲的寄生蟲所引起，可能透過性行為直接傳染，或在浴池或泳池間接傳染。

▼白帶如何反映陰道狀況？（按圖👇👇👇）

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非感染型陰道炎

常見的非感染型陰道炎包括：

- 過敏性陰道炎：潤滑液、乳液、私密處清潔液、情趣用品、異物或刺激性強的沐浴用品等，都可能刺激陰道，造成過敏反應。

- 萎縮性陰道炎：常見於停經後的婦女，因為卵巢功能衰退、雌激素分泌不足，導致陰道乾燥、萎縮，抵抗力下降，同時又受病菌侵入而發炎。



陰部搔癢、分泌物味道難聞？認識陰道炎症狀

多數陰道炎都會引起紅腫、刺痛、灼熱、搔癢、有異味及分泌物異常等症狀，以下針對各種陰道炎的症狀特色進行說明：

1. 細菌性陰道炎：外陰較少有紅、腫、痛等症狀，但會有灰白色、質地稀薄的分泌物，同時伴隨魚腥似的臭味。

2. 念珠菌感染陰道炎：有濃稠或塊狀的白色分泌物，而且通常會很癢，嚴重時外陰會呈現紅色或暗紅色。

3. 滴蟲感染陰道炎：有黃綠色、泡沫狀的分泌物，而且伴隨著惡臭及搔癢。

4. 過敏性陰道炎：紅、腫、痛及癢等症狀都有，通常只要停止接觸過敏原、避免繼續刺激，症狀就能好轉。

5. 萎縮性陰道炎：特色為外陰及陰道表皮萎縮、變薄，顏色從粉轉為灰，且分泌物變少，陰道變得較為乾燥，因此常合併性交疼痛。

▼預防及改善陰道炎的生活貼士：（按圖👇👇👇）

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陰道感染怎麼辦？多久會好？陰道炎的治療方法

陰道感染的原因不同，治療方式也不一樣，以下說明：

- 細菌性陰道炎：透過口服抗生素、抗厭氧藥物及陰道塞劑治療。

- 念珠菌感染：使用口服或外用的抗黴菌藥物及止癢藥膏治療。

- 滴蟲感染：合併使用口服及外用抗滴蟲藥物；治療時，伴侶建議同時接受治療，以免痊癒後又交互感染。

- 過敏性陰道炎：需立即停止使用新的沐浴或清潔用品、私密處清潔液，並提高衛生棉、棉條的更換頻率，醫師可能會開立抗組織胺或止癢藥物來緩解症狀。

- 萎縮性陰道炎：使用外陰部潤滑劑或雌激素藥膏緩解乾癢的症狀，需長期擦藥治療，若擅自停藥，症狀容易再次復發。



陰道炎如何改善及預防？

- 使用清水或選用標有「弱酸性」之局部專用清潔用品，避免使用刺激性的清潔與衛生用品

- 盡量穿著透氣、不過緊的內褲及外褲。

- 保持外陰部乾燥清潔，洗澡時水溫建議維持41-43℃，避免過燙。

- 暫時停止性行為及使用避孕套，直到症狀緩解或痊癒為止。

- 減少接觸辛辣、油炸或海鮮等刺激性食物

- 注意經期衛生，增加衛生棉或棉條的更換頻率。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：陰道發炎感染、有分泌物？詳解5大陰道炎原因、症狀及治療】