希瑪微笑矯視中心旺角分店隆重開幕　國際水準優質矯視服務大眾

希瑪醫療集團旗下的希瑪微笑矯視中心旺角分店於2024年6月25日隆重開幕，希瑪醫療於2012年創辦，旗下擁有15間醫療機構，擁有眼科專科組成的權威醫療團隊，並致力提供國際水準的綜合眼科醫療服務，是次為選址在旺角的微笑矯視中心正式開幕，得以擴大服務範圍，務求為更多市民提供眼睛矯視的服務。



開幕典禮多名嘉賓出席 場面鼎盛熱鬧

開幕典禮由希瑪醫療集團管理層主禮，以及一眾微笑矯視醫療團隊共同主持了剪綵儀式，著名眼科設備製造商蔡司和植入式隱形眼鏡供應商Staar Surgical等亦有出席典禮，一同舉行了開業切燒豬儀式和敬酒儀式，祝賀希瑪微笑矯視中心旺角分店的開業，現場氣氛鼎盛熱鬧。

希瑪微笑矯視中心旺角分店的開業，現場氣氛鼎盛熱鬧。

新矯視中心環境寬敞放鬆 降低客人恐懼

希瑪醫療管理層在接受訪問時指出，新矯視中心在決定開分店和選址時，考慮到原本7樓為矯視中心，加上旺角是較多年輕人的聚居地，希望矯視中心透過由7樓搬上17樓，三個單位建築面積合共大約佔地4800平方呎，並選用大自然木系室內設計，提供更大空間和整潔舒適的環境，令客人感到放鬆，同時體驗到更全面、更專業服務。

採用專業矯視儀器 矯視透明體驗 安全放心

開幕典禮中，微笑矯視中心即場向與會嘉賓展示了希瑪醫療所擁有的矯視儀器和診所設施，作為率先引入激光矯視技術的眼科中心，中心符合FDA激光矯視標準，設有符合國際標準的無菌治療室、先進的眼科檢查和矯視儀器，以供客人作全面、準確的眼科檢查及定制不同矯視方案。當中，微笑矯視中心特別展示了一幅可自由轉換成透明或磨砂的玻璃幕牆，矯視進行時，磨砂玻璃會保持私隱，與外界隔離，另一方面，這項技術讓客人可以非常透明觀察矯視儀器，事前了解治療室內的情況，減低客人未知的恐懼，吸引更多客人了解矯視服務，更為放心。

微笑矯視中心特別展示了一幅可自由轉換成透明或磨砂的玻璃幕牆，矯視進行時，磨砂玻璃會保持私隱，與外界隔離。

從即日起，凡成功預約並完成SMILE Pro微笑矯視手術的患者，不僅可以以優惠價$26,000體驗SMILE Pro，還能額外獲得價值$1,000的新地商場禮品卡（名額有限，先到先得）。

有興趣預約或了解更多眼睛矯視詳情，歡迎聯絡希瑪微笑矯視中心。

立即預約：https://bit.ly/CMERGRAND_HK01

希瑪微笑矯視中心(旺角分店)

旺角彌敦道625及639號雅蘭中心一期1725B室

https://hkcmereye.com/