性病疣｜睇電影竟染上了「椰菜花」？醫提醒：這些座位別亂選！

性病疣（俗稱：椰菜花），是本港男性常見性病之一，患者大多通過性接觸來感染。不過近日台灣有一名小學生，雖然沒有發生過性行為卻染上椰菜花，在了解過患者的近期活動之後，醫生便推測，男童是在電影院，沾染到前位客人留在坐椅上的體液時被感染的。



據台媒報道，台灣泌尿科醫師羅詩修和陳偉傑在節目《奕起聊健康》上分享這宗案例，起初，該名男童因感到下體不適，於是到醫院接受檢查，但沒想到結果竟驗出了「椰菜花」。

這不禁令男童錯愕不已，明明自己仍是處男，沒有任何性經驗，為何會無故患上了「椰菜花」。事後，男童回想起感染前，自己曾到戲院看電影，醫生便推測可能前一位觀眾本身感染了「椰菜花」，並在電影播放期間，趁著黑暗與伴侶互摸私處歡愉，事後又沒有清潔，直接觸摸座椅，才導致緊接入場的人接觸到受污染的座椅。再加上男童並未意識到風險，直接碰觸了自己的眼睛、嘴巴或鼻腔，最終不幸染上性病。

什麼是「椰菜花」？

性器疣（俗稱椰菜花，也稱為尖銳濕疣）是一種性傳染病，它是由人類乳突病毒（Human Papillomavirus，簡稱HPV）感染引起的。性器疣通常生長在生殖器區域，包括男性的陰莖、陰囊和女性的外陰、陰道和子宮頸。

患者受感染後，會在兩個星期至八個月內長出性器疣。

男性患者最常見的病徵，包括陰莖、陰囊或肛門長出一些痕癢或不痛的肉色小粒。

女性患者的外陰周圍或陰道內會長出椰菜花狀的肉粒，患者一般難以察覺。如疣生長在女性的子宮頸，則可能會引致輕微出血。

HPV通常是透過性接觸傳播的，包括性交、口交、肛交等。它是一種常見的病毒，許多感染者可能沒有明顯的症狀，因此可以透過性行為傳播給其他人。

▼同場加映，疣的治療方法：（按圖👇👇👇）

醫生提醒：這些座位別亂選！

對於這個案例，陳偉傑就表示，其實不只在戲院可能會感染，實際上使用公眾浴室或廁所亦存在風險。他建議，市民應盡量避免去環境骯髒的場所，在公共場所也盡量避免不必要的接觸。

另外，羅詩修又提醒，若要看電影，盡量選擇到較知名且大間的戲院，因為清潔工作會做得比較仔細。而在選擇座位上，則盡量挑選前排座位，因為「太後排座位比較容易幹壞事」。

HPV可引致子宮頸癌？

（圖片：iStock）

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