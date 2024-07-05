夏季護膚｜夏季肌膚易出問題？預防痘痘狂長要留意３點！

夏天是陽光的季節，感受到皮膚上的溫暖和光線是一種很棒的感覺，但你是否注意到夏天更容易長痘痘？



要在夏天做好皮膚保養並非一件容易的事，除了要應付潮濕的空氣、高溫之外，從會堵塞毛孔的防曬霜到充滿氯的泳池水，無不是對皮膚的挑戰。因此，知道如何正確照顧皮膚，讓自己在夏天不長痘痘是非常重要的，以下是皮膚科專家對每逢夏季皮膚就容易敏感的人分享了一些建議。

避免痘痘狂長 夏季護膚３重點！

據外媒報道，英國皮膚科專家 Sonia Khorana 博士分享了一些夏季的護膚建議：

1. 定期清潔去油脂

Sonia 博士表示，如果你本身已經是容易長痘痘的體質，夏季的高溫和潮濕會讓你的情況更加嚴重。要避免病情加重，她建議「每天潔面兩次（最好使用水楊酸類潔面乳），但要確保潔面乳中含有保濕和鎖水成份（如角鯊烷、神經醯胺、玻尿酸、胺基酸等）。」而且，最好是選用無油保濕霜，以減少過敏的情況出現。

2. 做好防曬措施

我們都知道夏季一定要做好防曬，但到底應如何選擇防曬產品？Sonia 博士就建議應該選擇防曬係數至少為30的產品，並且要具有「廣譜」的 SPF值。通常來說，SPF值愈高的產品，延緩皮膚被曬紅曬傷的時間便會愈長。 以SPF15的防曬產品為例，在沒有塗抹任何防曬品的情況下，在太陽下曬10分鐘後皮膚會被曬紅；但使用SPF 15的防曬產品後，可延緩皮膚被曬傷的時間到150分鐘。 而廣譜的防曬產品則可以為你同時阻隔不同波長的紫外線。

不過，如果你發現自己的防曬霜讓你過敏，你可以選擇礦物防曬霜，尤其是凝膠質地的防曬霜，對於不耐受和過敏性肌膚是更好的選擇。

她又提醒，「在適當的時候尋找陰涼處。如果你的影子比你的身高還矮，請尋找陰涼處。」另外，為了幫助預防痘痘，確保每天清潔皮膚兩次，並 「避免濃妝，選擇無油或礦物化妝品」。

6種防曬食物：（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

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3. 水上活動後要保濕

Sonia 博士又提醒，「在游泳後，無論是氯水還是海水，您的皮膚可能會感到緊繃、不適、乾燥或粗糙。我建議使用溫和的身體清潔劑，並確保使用含有甘油、角鯊烷、神經醯胺和泛醇等保濕和紓緩成份的潤膚霜進行保濕。」

如果真的不幸被曬傷了，Sonia 博士可以建議利用這些方法幫助緩解刺痛感， 「經常洗涼水澡或淋浴有助於緩解疼痛，並塗抹含有甘油、角鯊烷、神經醯胺和泛醇等保濕和紓緩成份的保濕霜。」

另外，如果你確實因燒傷而腫脹，服用消炎藥可能會有所幫助，同時一定要多喝水以保持水分充足。

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