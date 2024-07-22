便秘｜真實個案便秘問題困擾1個月1次　靠益菌生纖維排便次數UP

都市人不良的生活方式和飲食習慣，加上求學工作壓力，容易導致排便困難，甚至出現便秘問題。如果你每周排便少於3次，且經常在排便後時有「痾」不清的感覺，加上糞便乾硬致排便費力，可能患上便秘。便秘患者長期肚谷谷，持續不適不但影響日常生活和工作效率，更衍生出一大堆生理及心理影響，要如何解決這個難言之忍？有個案最嚴重時試過1個月只排便1次，試過求診中醫西醫，情況有改善，但依然未能根治便秘問題，在一次機緣巧合下得到纖維粉的試用裝，便秘得到改善，更達到每日一次的理想排便次數，生活質素大大提升。



便秘致暗瘡汗味 求醫未能根治

根據《香港醫護學會》資料指出，排便次數因人而異，每日三次至每周三次均屬正常，最重要是保持規律。然而每周三次的排便規律對很多人來說是奢求，經已「登六」的Paully自十多歲開始出現便秘問題︰「年輕時的便秘問題非常嚴重，試過一個月只能排便一次，那一次排便便是來經的時候。」少菜多肉的Paully當時滿面暗瘡，汗味濃烈，非常尷尬。「有試過看西醫，瀉藥令我肚子十分痛，但無助調節便秘情況。中醫則認為我的大腸較乾，建議我要多吸收水分，多吃蔬果，有時候可以每周排便兩至三次，但依然較乾較硬，未能每日暢順排便。」

舒緩便秘及腹脹 無色無味全天然

從事美容行業的Paully當然想藉著改善便秘問題以提升肌膚質素，可是因工作壓力卻讓她重回便秘困境，「壓力大的時候經常肚谷谷，有時上廁所一、兩小時都不能排便，令情緒更焦慮煩躁。」面對便秘再次來襲，Paully決心積極解決問題。「在一次巧合下，我得到一包雀巢OPTIFIBRE®纖維樂®纖維粉試用裝，第一次食用後很快就有便意，『一坐低就去到』，完全沒有攪肚不適感，之後我就keep住每日食用。」纖維樂®纖維粉蘊含100% PHGG天然益菌生纖維，提供優質益生元，能促進腸道益菌量增長超過100%*，有助刺激腸道蠕動，增加排便次數**。另外亦有助軟化便便，幫助排走宿便，臨床證明有助舒緩便秘及腹脹。

Paully每日會將兩湯匙纖維粉與麥皮及奶粉混合做早餐，她非常欣賞產品無色無味，無添加糖及色素，而且成份全天然，可添加在不同的食品及飲品之中，絕不影響食物味道。她更開心表示，食用雀巢OPTIFIBRE®纖維樂®纖維粉後增加排便次數，由每周兩三次變成每日定時一次，天天都能暢通排便是她多年來的願望，肌膚素質變好，心情都因此而變得開朗。

*於臨床實驗，15位有便秘情況的女士連續3星期，每日加入11克益菌生纖維(PHGG)於日常飲食中。結果發現，相比未食用前，腸道益菌(Lactobacillus)有超過1倍增長。

Takahashi et al. J. Nutr. Sci. Vitaminol.(Tokyo) 1994; 40 (3)：251-259

**於臨床實驗，39位有便秘情況的成年人士每日攝取5克益菌生纖維(PHGG)。結果發現，相比未食用前，每星期排便次數增加多於3次。 Polymeros D，et al. Dig Dis Sci. 2014

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(資料及相片由客戶提供)

以上內容及產品建議為受訪者個人意見，僅供參考，建議患者先諮詢醫生或專業醫護人員，再按個人身體情況及病情等，選擇最適合的營養補充方案。

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