豬鏈球菌｜男子嚴重腹瀉、全身長滿瘀斑 只因「手帶傷口切豬肉」

處理生肉時一定要小心，尤其是手上帶有傷口時，一旦細菌從傷口入侵，隨時釀成生命危險！早前，內地就有一名男子，因為處理豬肉時，不慎感染了豬鏈球菌，不但出現嚴重腹瀉，全身還長滿了瘀斑，一進醫院就被送入深切治療部，差點就性命不保。



付先生全身長滿暗色瘀斑（圖片來源：截圖自微博影片）

據內媒報道，廣東東莞的付先生從事餐飲業，平時負責處理生豬肉。近日，他因嚴重嘔吐、腹瀉，被緊急送進深切治療部。醫生發現，其全身上下從腳底板到面部全是密密麻麻的瘀斑，經血液檢查，證實付先生感染了豬鏈球菌。

醫生推斷，付先生是由於處理豬肉時手上帶傷，同時又沒有佩戴手套，因此不幸受到感染。

據報道指，「豬鏈球菌」是一種人畜共通的傳染病，主要通過皮膚的傷口感染，食用未煮熟的豬肉、豬血和豬內臟亦具有風險，感染後可引起腦膜炎、敗血症等嚴重疾病。

醫生指，主要症狀為高燒、畏寒、寒顫，伴隨頭痛、頭暈、全身不適、疲倦等，少數患者出現腹痛、腹瀉、皮膚出現瘀點、瘀斑，「若不及時治療會引起中毒性休克症候群和（或）腦膜炎，甚至是死亡。」

醫生提醒，該疾病的潛伏期較短，一般在3日以內，也曾出現從接觸至發病僅4小時的案例，而「豬鏈球菌」會侵襲大腦，對患者的腦膜、腦脊膜造成感染性損傷，同時也可能感染耳部和上呼吸道等處。

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如何預防豬鏈球菌？

根據衛生署資料，現時並沒有預防豬鏈球菌感染的疫苗。建議市民應採取下列措施以減低感染風險：

1. 保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。



避免接觸豬隻（包括野豬）和其他動物。否則在接觸後，應盡快以梘液和清水清潔雙手。



處理豬隻或生豬肉時，應佩戴手套和慎防損傷。



處理生豬肉前，應先用防水敷料妥善覆蓋傷口。



2. 保持良好的食物衞生

處理食物（包括豬肉）時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。



從衞生及可靠的地方購買食物，不要光顧無牌小販。



生的豬肉須存放在蓋好的容器內，並儲存於攝氏 4 度或以下的雪櫃。



分開處理和擺放生豬肉和熟食。



徹底清潔曾與生豬肉接觸過的工作枱面、器皿及設備。



豬肉要徹底煮熟方可進食。

