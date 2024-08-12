嬰兒健康｜孕婦每週飲X杯含糖飲料或影響嬰兒健康！4招防妊娠糖尿

眾所周知，含糖飲料會導致牙齒問題、體重增加以及糖尿病和高血壓等慢性疾病，但原來過量攝取糖份不單只影響個人！有研究就指出，孕婦在懷孕時飲太多含糖飲料亦可能會對其未出生的嬰兒造成影響！



這項研究發表在國際期刊《營養》（Nutrition）上，研究重點在於孕婦飲料攝取過量是否與母嬰不良結果有關。

研究人員在 2022 年 4 月至 6 月期間，以及 2023 年 4 月至 6 月期間，對來自上海 16 個區域共 4,824 名孕婦進行了調查。除了正常的面訪和調查問卷外，參加者還必須記錄上個月飲用的每種飲料的攝入量。

研究人員將她們日常飲用的飲料分為幾類，包括純果汁（PFJ）、碳酸飲料（CB）、植物性蛋白質型飲料（VPB）、果汁飲料（JB）、含糖乳飲料（SDB）、含糖茶，包括新鮮製備的奶茶（ STB）、乳酸菌飲料（LBB）和代糖飲料（NSS），並發現約有四分之三的孕婦飲用含糖飲料，其中以含糖乳製飲料、純果汁和新鮮製作的奶茶最受歡迎。

研究人員在取得飲食調查結束後的一年，仍繼續追蹤出生嬰兒的資訊。結果發現，大量飲用含糖飲料的孕婦在懷孕期間更容易患上糖尿病。醫學上稱為妊娠糖尿病 （GDM），會使嬰兒在孕婦體內過度成長，間接導致分娩的難度提升。另外，雖然這種情況並不常見，但妊娠糖尿病亦可能導致早產、黃疸甚至死胎。

研究指出，與不飲用這些飲料的人相比，每週飲用達到3次的孕婦罹患妊娠糖尿病的風險增加了 38%；她們罹患妊娠高血壓 (高血壓) 的風險也高出 64%。對孕婦而言，高血壓可能造成很嚴重的後果，這可能會導致流向胎兒的血液減少，從而減慢生長速度、導致早產或對媽媽的其他器官造成傷害。而每週喝四次含糖飲料的孕婦罹患糖尿病的風險更是高出 154%；罹患高血壓的風險高出 169%。

研究又發現，每週飲用四次這些飲料會顯著增加罹患巨嬰症 (Macrosomia) 的風險，一般來說，體重超過4公斤以上的新生兒即會被稱為「巨嬰」。誕下「巨嬰」，除了寶寶自身的健康風險較多外，也會對媽媽帶來許多併發症和疾病。

研究人員指出，每週飲用含糖飲料四次或以上的婦女，罹患這些疾病的風險會大幅增加。為了降低這些風險，醫護人員應建議孕婦改變飲食習慣，在懷孕期間盡量減少飲用含糖飲料及代糖飲料。主動控制飲料將有助於提升孕婦健康並減少懷孕問題。

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妊娠糖尿病６大高危因素

如確診患上妊娠糖尿病而缺乏適當控制，不單會使病情惡化，更可能對寶寶造成負面影響，甚至導致胎死腹中。

1. 肥胖（BMI超過25）



2. 高齡（35歲或以上）



3. 有第二型糖尿病家族史



4. 曾有妊娠糖尿病史



5. 曾誕下重磅嬰兒（4.5公斤或以上）



6. 患有 多囊卵巢綜合症 或 荷爾蒙相關疾病



妊娠糖尿病的症狀

患上妊娠糖尿病，對母親與胎兒的健康皆有不良影響，甚至可誘發多種嚴重併發症。

妊娠性糖尿病症狀通常較不明顯，高危一族的孕婦應保持良好的飲食及運動習慣，並留意自己身體狀況。一般產檢雖然已包含基本尿糖試紙測試，但要確認是否妊娠糖尿需進行進一步的血糖篩查。但若孕婦吃多、喝多、排尿多，體重不升反降；又或是吃得不多，產檢時尿糖測試呈現陽性，就有妊娠糖尿的可能。

1. 頻尿



2. 口渴，即使喝水量增多還是口渴



3. 總是感到疲倦



4. 反覆感染，如鵝口瘡（Oral thrush）



5. 視線模糊、視力不良



以下8個飲食方法都可以協助孕婦遠離妊娠糖尿病，大家不妨參考一下（按圖了解！）

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預防妊娠糖尿病4大要點

1. 保持體重適中



孕婦的體重控制非常重要，能預防妊娠糖尿病並減緩症狀，並確保母嬰健康。懷孕前體重在標準體重範圍內者，懷孕期間體重以增加 10～14 公斤為宜。且須注意體重增加的速度。懷孕 12 週後，每週體重增加 0.3～0.5 公斤為宜。為避免孕婦酮酸血症發生，孕期中應禁止減重

2. 適度運動



運動有助刺激新陳代謝，增加血糖吸收，同時有助降低胰島素抗阻，從而有效控制血糖水平。建議孕婦可在飯後一小時散散步，以增加活動量。

3. 正常而穩定的作息



若必須晚睡，睡前可吃點心，避免半夜出現低血糖，或空腹太久可能造成酮酸血症，對媽咪、胎兒都不好。

4. 保持飲食健康



遵守三低一高（低油、低鹽、低糖、高纖維）+ 多元均衡的飲食原則，可以採取少吃多餐的方式，三餐之間可加點心，因為大量進食使血糖快速上升，所以「少吃多餐」可令血糖上升減速，幫助穩定血糖。另外，水果建議一天攝取2份，可在兩次點心時間吃。尤其餐後血糖容易高的孕婦，更應該把水果放在兩餐中間吃。