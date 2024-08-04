口腔健康｜想吃「冰」又怕疼痛不適？一文教你預防敏感牙齒！

夏天是吃「冰」的季節，面對炎熱天氣，來一杯冰凍的雪糕簡直是人間一大樂事。不過，這樣的快樂卻不是人人都能體驗得到，如果不想因患上敏感性牙齒，而令人生少了點樂趣，就要留意敏感性牙齒的預防方法！



什麼是敏感性牙齒？

你是否曾在吃了一口冰淇淋或喝了一勺熱湯後感到疼痛或不適？如果有，那你可能已經患上了牙齒敏感。

牙齒敏感，顧名思義就是牙齒對某些刺激（例如冷熱溫度）所產生的疼痛或不適，當牙齒表面的保護性釉質磨損，暴露出下面的象牙質（英文：dentin，亦稱為齒質、牙本質）時，人們的牙齒就會變得敏感。

牙齒敏感可能是暫時性的，也可以是長期問題，並且受影響的牙齒也並非固定，可能是一顆牙齒、數顆牙齒，甚或是所有牙齒。敏感牙齒可能有許多不同的成因，但不用過於擔心，因為在大多數情況下，敏感牙齒都可以通過治療改善。

▼牙齒敏感的成因是什麼？（按圖 👇👇👇）

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造成敏感性牙齒疼痛的原因有很多，像是牙根結構外露。而說到這個，就必須提到象牙質。象牙質位於牙齦組織下層，由許多微細小管構成，而每條象牙質的小管都會連到神經末端。因此，常見的2種問題，如牙齦萎縮（Gum recession）和琺瑯質侵蝕（Enamel erosion），都非常可能是因為象牙質小管外露所造成。而像牙齦萎縮、刷牙太用力、磨牙、喝酸性飲料等都可能讓象牙質處於易受傷害的狀況下。

如何改善牙齒敏感？

1. 使用脫敏牙膏：有多種品牌的針對敏感牙齒的牙膏。經常使用時，你應該會注意到靈敏度有所下降。你可能需要嘗試幾個不同的品牌才能找到最適合你的產品。另一個提示：睡前用手指或棉花棒在裸露的牙根上塗上一層薄薄的牙膏。一定要使用含氟牙膏。



使用抗敏牙膏注意事項（按圖了解）：

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2. 使用軟毛牙刷：這樣可以減少牙刷對牙齒表面的磨損，減少對牙齦的刺激。



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3. 注意飲食：經常食用高酸性食物會逐漸溶解琺瑯質並導致牙本質暴露。它們還可能加劇敏感性並引發疼痛反應。



4. 避免磨牙：如果你有磨牙或咬緊牙齒的習慣，請在晚上使用護齒套。



５個貼士 助你預防牙齒敏感

護理琺瑯質是預防牙齒敏感的關鍵。琺瑯質是保護牙齒的堅硬外層。為了防止琺瑯質受到損傷，你可以參考以下5點：

1. 遵循良好的口腔衛生：遵循正確的刷牙和使用牙線指南將有助於保護你的口腔並減少牙齒敏感的機會。



2. 刷牙不要太用力：刷牙太用力或使用硬毛牙刷會導致琺瑯質進一步腐蝕。



3. 使用氟化物產品：氟化物可以強化琺瑯質並有助於防止敏感。使用含氟牙膏，並考慮使用含氟漱口水或接受牙醫的專業氟化治療。



4. 避免酸性食物：經常食用酸性食物會減少琺瑯質並導致牙本質暴露，引起牙齒敏感。



5. 及時解決牙齒問題：如果你有蛀牙、牙齒隱裂或牙齦疾病，請盡快向牙醫尋求治療。如果不及時治療，這些牙齒問題可能會導致牙齒敏感。

