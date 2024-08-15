手搖高糖易致代謝疾病　三高與脂肪肝關係密切　及早治療可逆轉

毫無底線的大吃大喝，很容易病從口入，引致脂肪肝。過多酒精會導致酒精性脂肪肝，而肥胖、三高等則會引致代謝相關脂肪性肝病（舊稱非酒精性脂肪肝）。但不論是哪一種，腸胃肝臟科專科盧靄珊醫生說：「只要及時發現，早期的脂肪肝是可以逆轉的，結合運動、飲食、治療三大方向，持之以恆，對脂肪肝的病情管理有莫大禆益。」



腸胃肝臟科專科盧靄珊醫生

脂肪肝可惡化成肝癌

健康的人體肝臟本身也有脂肪，不過只是少量，一旦肝臟細胞的脂肪含量多於5%，便會形成脂肪肝，當比例高於30%，臨床上便會定義為嚴重脂肪肝。隨著脂肪肝的病情惡化，肝臟受損發炎會日益嚴重，結疤後逐漸硬化。長遠來說，數據顯示約有1成長期嚴重脂肪肝患者會因與肝臟相關的疾病離世²。

惟這個惡化過程往往也沒有明顯病徵，盧醫生解釋：「患者可能只會偶爾感覺到腹脹或右上腹肝臟位置出現輕微壓迫感，大多患者也難以察覺。當脂肪肝演變成嚴重肝硬化時，患者或會覺得食慾不振、容易疲倦，甚至出現腹水及腳腫等¹。」更不幸的情況是，如果已癌變成肝癌，患者會出現體重驟降、眼睛及皮膚黃疸和腹痛等病徵¹。

代謝相關脂肪性肝病發病率高

在香港，資料顯示脂肪肝患者佔成年人口27%，當中於2008年至2013年間，代謝相關脂肪性肝病病發率達13.5%³。然而，代謝相關脂肪性肝病較少人熟知，但它與香港十分常見的肥胖、糖尿病關係密切，現代都市人高脂高糖的飲食習慣令患上代謝相關脂肪性肝病的風險大增。盧醫生舉例說：「炎炎夏日不少人都以冰涼的手搖飲品消暑解渴，卻忽略了當中所含的高糖分。高糖分會產生高熱量，一旦大於消耗量，剩餘的會囤積於肝臟形成脂肪肝。」因此盧醫生勸勉大眾應淺嚐和盡量減甜，以降低風險。

無創檢查可預視脂肪肝惡化風險

只要及早發現脂肪肝，病情是可以逆轉的。檢測脂肪肝的其中一個方法是無創肝臟纖維化掃描，盧醫生加以解釋：「它是一種透過瞬時彈性圖像，能準確顯示肝臟的硬度及脂肪比例。根據最新國際指引，這項掃描能配合其他身體檢查指標，包括抽血檢驗肝酵素、血糖、血脂等，可準確預測脂肪肝演變至嚴重肝病的風險。」

運動、飲食、治療幫助逆轉脂肪肝

治療代謝相關脂肪性肝病必須針對成因對症下藥，過重或肥胖患者應積極減重、控制飲食及多做運動。盧醫生指出：「根據最新國際指引，如過重人士減輕5%體重，已能減低肝臟脂肪；體重下降7至10%，脂肪性發炎可得到改善；減1成體重更可以改善肝臟纖維化⁴。」如果患者屬於血脂過高，便應盡量減少攝取飽和脂肪。二型糖尿病患者則應該按醫生指示用藥，定期監察血糖。此外，患者可考慮在治療之上同時補充活性氨基酸作輔助，有助排走肝臟脂肪和修復肝細胞等，如有疑問應與醫生商討。

以上資訊由盧靄珊醫生提供

1. https://livercenter.com.hk/article/一文了解代謝性脂肪肝的成因和治療/

2. 香港中文大學肝臟護理中心. 驗出脂肪肝！怎麼辦：脂肪肝的成因和治療

3. 香港中文大學醫學院. 中大最新研究揭示本港每年逾十萬非酒精性脂肪肝新症

4. Brunner KT et al., Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Obesity Treatment. Curr Obes Rep. 2019 Sep;8(3):220-228.