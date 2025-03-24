分析箍牙失敗原因　避免箍牙後遺症　3招如何不後悔箍牙

無論是坊間名人、網紅、或者在身邊朋友口耳相傳間，不免聽說過箍牙後樣貌大升級的勵志故事，彷彿箍牙是一個不會後悔的明智投資，但箍牙會失敗嗎？不論是傳統鋼箍或透明牙箍，也有完成箍牙卻後來打回原形的案例，甚至導致箍牙途中牙齒脫落的箍牙後遺症。要箍牙不後悔，避免箍牙失敗，提升箍牙成功率也有技巧。除了要選擇有信譽的箍牙品牌/門診及使用正確的箍牙方案，個人也要有良好的口腔習慣，做好長期戴牙箍準備避免箍牙失敗。



箍牙原理是甚麼？

箍牙是一種矯正牙齒排列和外觀的常見治療方法。它的目的是將歪斜或擠擁的牙齒矯正到正確的位置，從而改善咀嚼功能、提高口腔健康，並增強患者的自信和社交生活。目前常見的箍牙種類包括傳統金屬架線箍牙、隱形箍牙，以及採用陶瓷或塑料材料的美學箍牙等。

這些箍牙治療一般需要 1-2 年的時間,過程中需要定期就診，由專業牙科醫生進行檢查、調整和維護。雖然箍牙治療有較高的成本，但對改善牙齒排列和外觀有著顯著效果。

現時箍牙主要分鋼箍及透明牙箍，鋼箍為固定式，戴上後不可由自己拆除；透明牙箍則需要用家定期更換。

箍牙失敗的 5 大常見原因

箍牙並非百無禁忌，有時候即使經過專業的矯正治療，患者仍可能出現箍牙失敗的情況。造成這種問題的常見原因有好多方面，由矯正期間的跟進、牙醫的牙箍調整能力、口腔衛生習慣等等都有可能導致箍牙失敗。

#1 牙齒和咬合問題

有些人本身就存在某些牙齒或咬合異常，這些問題如果得不到有效解決，也會影響箍牙的效果。每次進食甚至是說話時的咬合都有機會對牙齒施加壓力，長期會使牙齒移動至錯誤位置。即使在完成箍牙後，也會無意間把牙齒推回錯誤位置。

#2 不良的口腔衛生習慣

一些人在箍牙期間未能保持良好的刷牙和潔牙習慣，導致牙齦發炎等併發症，從而影響矯正效果。如果本身已經有牙周病，更不適合開始箍牙。牙箍會持續對牙齒施力，如牙肉健康未如理想，牙齒更有可能鬆脫。通常在開始箍牙前，要先行治療好牙周病。一般建議會先洗牙，把輕微的牙周問題如牙肉紅腫及流血症狀解決。

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#3 不適當的箍牙治療計劃和技術

如果牙科醫生對患者的牙齒狀況評估不當，或在箍牙過程中操作失誤，都可能導致治療失敗，無論是傳統鋼箍及透明牙箍（隱形牙套）都有可能發生。因為牙箍施力不當導致牙齒掉落的事件時有聽聞，牙根壞死而顯示牙齒發黑，最終牙齒鬆脫。

有知名箍牙品牌在台灣就曾發生過消費爭議，有約 200 人的自救會指控遭隱形牙套割舌、壓牙齦造成永久性牙齒傷害。品牌則發聲明指所用軟件為均經衛生福利部核準，及後台灣衛生福利部食品藥物管理署亦解釋作為成品的牙套成品是客製化器材，屬醫療業務環節合規合法。但自救會也質疑該公司沒有任何醫療背景，只使用由國外廠商遙距製造的牙套成品轉售，也缺乏當地牙醫或牙技師操作與參與，安全成疑。此外，該組織也認為品牌宣傳上使用網紅代言，內容不提及任何風險或有誤導成份，因此要求網紅負起責任。最終事件牽連甚廣，多家媒體爭相直播報導各方的記者會辯論，備受台灣網民熱烈討論。

受害者自救會尋求律師協助團體訴訟，開記者會說明箍牙失敗狀況。（相片由客戶提供）

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不過在此事件發生之前，在 threads 平台上就有該品牌用家投訴牙套導致牙齒壞死的經過，即使品牌宣稱與專業牙醫合作，仍然無法預防箍壞牙。事主在聯絡該牙套品牌後，當事牙醫最終仍然未能提供進一步的協助。及後品牌亦有出聲明回應，證實事件真確性。

#4 箍牙途中欠缺跟進/ 售後跟進不足

在開始矯正後，牙齒會不斷受牙箍作用力影響而改變位置。傳統鋼箍需要牙醫定期調整，而透明牙箍則需要定期更換牙套。假如牙箍在途中沒有發揮作用或施力不合適，會導致箍牙進度大亂。特別是透明牙箍要求用家自律準時更換及每日佩戴足夠時數，如中途牙齒走位方向錯誤，又未必能夠及時修正，使整個箍牙效果大減。

電視節目《東張西望》有一個案在矯正「深咬」途中與醫生發生爭議的羅生門，指完成箍牙後效果更差。主要因為事主在箍牙期間要離開香港半年，率先在醫生同意後領取半年牙套在外地使用。結果在半年沒有覆診的狀況下，也可能因為自己沒有正確佩戴足夠牙套，在未能及時補救的狀況下而牙齒嚴重錯誤走位。

過往也有案例關於客人參與網上品牌的半自助箍牙療程，因品質監控問題延遲發貨逾一個月。由於久久未能拿到牙套，出現牙齒移位導致牙套不適合。而且需要電郵向公司投訴方能理順流程。

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#5 未有使用固定器

完成箍牙後，請勿大意。牙齒雖然已經整齊排列，但仍然未固定位置。如果過往的咬合習慣未改變或者咬到硬物，仍然有機會令牙齒走位。佩戴固定器可以把最理想的牙齒位置固定，延長牙齒矯正後適應時間。佩戴時數雖然可以逐漸減少，但最終佩戴周期可以長達數年甚至一世。

後悔箍牙不用怕： 牙醫及品牌密切跟進可解決

有些患者在接受箍牙治療後，由於未能達到預期的美學效果，或者持續出現不適等問題，最終會後悔當初做出這個決定。

不後悔箍牙第 1 招： 簡單矯正選用透明牙箍 不怕外觀和自信心受影響

部分人發現箍牙對自己的外表和自信心產生了負面影響，這可能導致社交生活受阻。通常會發生在學生時期使用傳統鋼箍者，一般需要給自己一些時間適應新的牙齒外觀。如在意日常生活外表，如工作需要，透明牙箍或許是合適的選擇。

鋼箍的金屬元件安裝後明顯注目，影響外表儀容，學生箍牙使用傳統鋼箍會影響社交自信心。

不後悔箍牙第 2 招：不追求快速箍牙 按步就班降低疼痛和不適

一些患者在治療過程中，甚至在矯正完成後，仍然感到牙齒疼痛和不適。患者應該要尋求專業牙科醫生的診治和指導，解決持續的疼痛和不適問題。日常生活也要改善口腔衛生習慣，定期檢查和清潔牙齒。避免太急於求得成效，而加強牙箍施力程度，特別是透明牙箍不可以自行跳過牙箍進度。否則有可能會箍壞牙齒，令牙齒壞死而脫落。

不後悔箍牙第 3 招：定期與牙醫更新箍牙進度 要有箍牙後保養

無論使用那一種箍牙方法，都是預測牙齒移動位置而調整牙箍。因應不同人的牙齦狀況，牙齒移動有快有慢，而且可能會與預期有所偏差。在箍牙期間都必須讓牙醫定期了解牙齒最新狀況，例如可以拍照上傳給牙醫、直接到門診牙醫檢查、及時告訴牙醫你的箍牙感覺到的不適。

為免箍牙後短期內牙齒意外走位，最好選擇有保養的方案計劃，避免白費箍牙努力又浪費金錢。例如，在箍牙後一年內可以有牙醫再次有事後跟進面診，又者或在佩戴固定器期間可以重箍等方案，保證最佳箍牙效果可以保持數年或以上時間。

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安心變美 選擇合適箍牙服務 不中伏

預算是大部分人考慮箍牙的因素，大部分服務更要在開始前已經要支付四位數檢查費。現時大致有3種途徑箍牙，牙醫診所、專業箍牙品牌、網店自助/半自助箍牙。

箍牙服務比較表，牙醫診所、專業透明牙套員牌、半自助箍牙三者比較。

高預算複雜個案：牙醫診所箍牙專科

價錢在三者之中最昂貴，主要是使用傳統鋼箍的固定式矯正器。牙醫會不斷定期覆診按牙齒的走位狀況，調整牙箍的拉力。戴上牙箍後不可拆除，可以確保有效矯正牙齒。由於牙箍比較明顯，戴上後在矯正周期會大大影響外表，開始前要細心考慮清楚。而且值得留意，箍牙屬於專科療程，不一定所有診所都能提供傳統或透明箍牙服務，而且選擇專科診所箍牙，複診次數會較多，費用也會較高。

性價比首選適合中度矯正：專業透明牙套品牌

費用一般比傳統鋼箍便宜一半，價格大約由一萬至四萬不等。由品牌方製作牙套及提供技術，牙醫負責箍牙前準備及設計箍牙周期。以門市及品牌方作主導，可以預約先行諮詢及檢查，再轉介由牙醫跟進，在完成箍牙後有保養或同品牌的固定器方案。牙箍活動式設計可隨時穿脫，方便刷牙及進食。特別適合因美觀而選擇箍牙人士，如配搭磨牙及脫牙等方式，矯正效果不亞於傳統鋼箍。選擇有實體品牌門店、真人跟進及後續保養服務，可以協助解決箍牙過程中任何疑問。

絕不推薦：非實體、網店自助/半自助箍牙

最先流行於歐美，無牙醫跟進，甚至牙箍也可以自行3D印製。售賣箍牙技術的公司，可能只是依賴網紅推銷的網店，沒有門市，只有電話或訊息溝通和轉介服務，出意外難以跟進，而且不設實體店和真人跟進，除容易投訴無門外，甚至以往出現過收款後走數或服務落差的案例。最大的優點是成本大大下降，但由於沒有專業牙醫介入，牙齒走向卻有機會完全錯誤。在可行的狀況，不推薦以此方法箍牙。

細心選擇箍牙方案，箍牙跟進更重要

其實各種箍牙方式各有優劣，最重要的是箍牙開始後的跟進。無論是傳統鋼箍或透明牙箍，最基本要由牙醫設計箍牙方案。傳統鋼箍需要依賴牙醫的技術，定時為你調教牙箍；而透明牙箍則需要用家自律更換及佩戴牙箍。由於箍牙歷時6個月至2年的過程，要注意的是當你在中途牙齒感到不適及痛楚，門診及品牌方可否快速應對。例如牙箍不合身，可以快速預約調整或重新掃描牙齒。

另外，你亦可留意在完成箍牙後，會否有跟進保養的選項。牙齒如果個「甩箍」後走位，會否有免費的跟進處理，也是要考慮的因素，否則可能要重新支付數萬元箍牙便得不償失。建議在開始任何箍牙前，先行尋求專業意見，在諮詢過後才作決定。

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