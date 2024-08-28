胰臟癌｜英格蘭曼城前領隊艾歷臣 因癌逝世享年76歲

英格蘭前領隊艾歷臣（Sven-Goran Eriksson），26日於瑞典韋姆蘭省家中安詳離世，享年76歲，去世時家人陪伴在側。艾歷臣年輕時效力多間瑞典球會，其後轉任教練和領隊，於2001年獲委任為英格蘭主帥，成為首位非英籍主帥，又曾帶領英超曼城，培育過碧咸、謝拉特和林柏特等英軍「黃金一代」。



英格蘭前領隊艾歷臣病逝，終年76歲。（Getty Images）

綜合外媒報道，英格蘭前領隊艾歷臣（Sven-Goran Eriksson）家人公布，艾歷臣周一（26日）與世長辭，終年76歲，去世時家人陪伴在側。身兼英格蘭足總會長的英國威爾斯王子威廉，隨即在社交平台發文向艾歷臣致敬，指艾歷臣是一名「球賽中真正的紳士」（A true gentleman of the game）。

威廉王子表示，「傷心地聽到艾歷臣離開人世的消息。我與他曾見面數次，他作為英格蘭領隊，我經常被他的魅力和熱情所吸引。我與他的家人同在，他是球賽中的真正紳士。」

年初公佈胰臟癌末期 僅餘1年命

艾歷臣早前在紀錄片《Sven》中向球迷作最後告別。（Youtube截圖）

艾歷臣今年初自揭患上末期胰臟癌，當時他接受家鄉瑞典電台訪問，表示情況不太理想，指最多只剩一年壽命。過去數月他堅強地生活，不斷前往他曾效力的球會接受球迷致意，更一圓人生最大心願，帶領利物浦名宿隊踢了一場慈善賽。早前，串流影片商Amazon Prime更為這名瑞典名帥拍攝的紀錄片《Sven》，影片於上周五（23日）正式發布，他在片中向球迷作最後告別：「我希望你會記得，我是一名積極地竭盡所能的人，不用覺得遺憾，微笑吧。」

曾任英格蘭國家隊首位非英籍教練 帶領英超曼城

艾歷臣年輕時曾在多間瑞典球會效力，司職右後衛。但在球員時代的他成績並不亮眼，及後轉任教練，帶領哥登堡奪得歐洲足協盃，開始受到歐洲球壇注目；之後轉到葡萄牙、意大利，執教賓菲加、森多利亞和拉素等球隊，逐漸建立聲譽。

2001年，他成為英格蘭國家隊史上首名非英籍主帥，創下自己的職業生涯頂峰。2007年起，艾歷臣任教當時在英超仍未站穩陣腳的曼城，帶領碧咸、謝拉特、林柏特等黃金一代出戰各項國際賽事，可惜在其５年任期內，始終未能獲得任何大賽錦標，最佳成績是兩度打入世界盃8強。

▼胰臟癌症狀包括黃疸、小便變深、大便變淺色或灰色等（按圖👇👇👇）

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什麼是胰臟癌？

胰臟癌是一種惡性腫瘤，起源於胰臟組織的異常細胞。胰臟位於腹部，負責分泌消化酶和調節血糖水平的激素，如胰島素。胰臟癌通常在其初期階段不容易被檢測到，且往往已蔓延到周圍組織或轉移到其他部位時才會引起症狀。

胰臟癌的具體原因尚不完全清楚，但有一些風險因素與其發生相關。這些風險因素包括吸煙、慢性胰臟炎、遺傳基因變異、家族史、肥胖、糖尿病和年齡等。然而，即使沒有明確的風險因素，一些人仍可能罹患胰臟癌。

胰臟癌的症狀可能在疾病的早期階段很不明顯，但隨著腫瘤的增大或蔓延，可能會出現一些常見症狀，如腹痛、背部疼痛、消化問題（如食慾不振、體重減輕、消化不良）、黃疸（皮膚和眼睛發黃）、膽固醇升高以及乏力等。

由於胰臟癌通常在晚期才被發現，且治療難度較大，因此其預後通常不太理想。

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