【胰臟癌】壓力可致胰臟癌？　3個生活貼士減胰臟癌風險

胰臟癌又奪走了一條人命。從蘋果電腦創始人Steve Jobs開始，全球知名的三大男高音之一Pavarotti、「時尚老佛爺」Karl Lagerfeld，還有為了讓自己能有善終，遠赴海外求安樂死的台灣體育主播傅達仁。到底這樣的癌症，為什麼會不斷找上名人？

胰臟癌為什麼會不斷不斷的找上名人？圖為蘋果電腦創始人Steve Jobs（VCG）

壓力或許是一個解釋​

2018年，日本國立癌症研究中心針對7萬9301名40∼69歲的人進行追蹤，觀察他們從1990～2012年的健康狀況；在調查開始時，還有開始5年後分別進行「你是否壓力很大」的問卷調查，結果2次都回答壓力大的男性，比2次都回答壓力小的男性罹癌率高19％，而第1次壓力較小、第2次壓力很大的男性，更高了20％。

而美國期刊《胰臟》（Pancreas），也提到胰臟癌的患者在診斷前，都有憂鬱、焦慮的症狀，「憂鬱症可能是胰臟腫瘤生長的症狀，又或者是，憂鬱症會削弱人體的免疫系統，讓人罹患胰腺癌。」

統計中發現，有50~78％診斷胰臟癌的人，本身也是憂鬱症患者。因為胰臟癌通常是胰臟嚴重發炎後引起，像是糖尿病、急性胰臟炎，而憂鬱症的人因為身體免疫系統不平衡，或是飲食習慣不正常，很可能是因為這樣而導致胰臟癌。

難道胰臟癌沒辦法預防？

既然知道胰臟癌跟壓力相關，就不難理解為什麼胰臟癌特別喜歡找上名人。即使常常運動，或是保持健康的生活習慣，都很難沒有「壓力」。

不過相對來說，想預防胰臟癌最好的方式，也就是盡可能的排解壓力、讓自己的生活正常。而想要排解壓力，除了要懂得放鬆之外，還有一個方式是讓自己的身體「能力增強」，也就是可以更快的進行新陳代謝，就不容易累積壓力。

挽救「必死」胰臟癌，馬上養成3條生活習慣！（點圖瀏覽）↓↓↓

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憂鬱症的人因為身體免疫系統不平衡，或是飲食習慣不正常，很可能是因為這樣而導致胰臟癌。（Mitch Lensink/Unsplash）

每天吃足熱量、固定進食

吃足熱量並不是說可以無限制的大吃，或是不顧飲食的型態亂吃一些高熱量、油炸的食物，而是要維持「每天攝取一定的熱量」，才能供應身體所需，不會因為缺乏熱量而開始分解肌肉來填補熱量所需，反而容易造成胰島素阻抗，傷害胰臟。

而固定時間進食，可以讓消化液穩定分泌，保持身體內分泌的平衡，也比較不容易讓胰臟過度工作，維持穩定的血糖值，也比較容易維持穩定的心情，因為高血糖會造成身體發炎、低血糖會造成頭暈跟情緒低落。

多吃幫你「抗氧化」的新鮮蔬果

包含維生素A、維生素C、維生素E，還有微量元素硒，都具有非常良好的抗氧化效果。但如果是用補充劑來補充，效果反而沒有從新鮮蔬果中補充來得大；建議每天要換吃不同種類的蔬果，而且最好是五顏六色的。

另外，像是五穀雜糧、豆類、啤酒酵母、蘑菇、海鮮中都含有大量的硒，每天吃不同種類的食物，可以增加人體的吸收率跟使用效率；多吃這些食物，久而久之，身體減少了負擔，也會變得比較輕盈。

戒煙、避免暴露二手煙

尼古丁又稱煙鹼，吸入身體後，會經由血液循環到全身，同時會讓血紅素攜氧能力下降，造成干擾氧氣運送到肌肉細胞，屬於全身性的「缺氧」。尤其在消化系統部分，尼古丁會妨礙胰臟等消化器官分泌消化酵素，消化不良後引起發炎、久而久之造成胰臟癌、十二指腸潰瘍等慢性病。

而即使是吸二手煙、三手煙也會有同樣的問題，所以有抽煙的人一定要戒煙，而出門在外盡量戴上口罩，不然可能身體不舒服、常常輕咳卻不自覺，無形中累積不少壓力。

期刊小檔案 《胰臟》（Pancreas）是一個關於「胰臟」的外分泌、內分泌等相關疾病、狀態、後果的研究交流平台，基礎和涵蓋了包括癌症在內的胰腺疾病的基礎科學，病因學，預防，病理生理學，診斷以及外科和醫學管理的整個領域。

參考資料：Early Detection of Pancreatic Cancer：The Role of Depression and Anxiety as a Precursor for Disease

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】