甲狀腺癌｜女性罹患率高4倍！營養師：簡單３點助你預防患癌

甲狀腺是人體最大的內分泌腺體，但不同於胃、肝和大腸這些器官，大部份人對甲狀腺都不太了解。近年有研究指出，甲狀腺癌出現年輕化的趨勢，其中女性更加是發病的「重災區」。為了令大家進一步認識甲狀腺癌，本文就請來了營養師梁依寧，為大家解構甲狀腺癌的發病成因，以及預防患癌的小貼士。



什麼是甲狀腺？

營養師表示，甲狀腺是存在於頸部偏下的一個蝴蝶形腺體，而它的主要功能是分泌甲狀腺素，用於調節身體的各種機能，其中就包括調節荷爾蒙、新陳代謝及腦部功能等。因此，維持甲狀腺健康對身體日常運作極為重要。而在本港比較常見的甲狀腺疾病有甲狀腺腫（俗稱：大頸泡）、甲狀腺功能失調（甲亢及甲減）及甲狀腺癌等。

女性更易有甲狀腺問題？患癌比例高4倍！

營養師又指，相較於男性，女性更容易患上甲狀腺問題，據現時醫學界推測，是由於甲狀腺會受女性荷爾蒙（動情素）刺激所導致。由於甲狀腺問題會嚴重影響生殖系統的荷爾蒙分泌，因此女性有機會出現月經不規則、流產、早產、不孕等嚴重問題。

另外，女性患上甲狀腺癌的機會亦比較高，女性比男性的發病率約為4.2比1。營養師提醒，進行身體檢查時，除了要檢查子宮、卵巢及膀胱外，甲狀腺的檢查亦不容忽視。

留意患癌高危因素 症狀太多易混淆

甲狀腺癌近年在香港愈來愈普遍，而其高危因素一般包括：

家族史：家族中有甲狀腺癌病史的人可能面臨較高風險。遺傳基因異常或家族中的其他環境因素可能增加罹患甲狀腺癌的風險。



輻射暴露：接受過頭部或頸部輻射治療（如放射線治療）的人，又或生活環境中有高密度的放射線，患上甲狀腺癌的風險都較高。



性別：女性比男性更容易罹患甲狀腺癌。



年齡：甲狀腺癌通常在中年或老年人中被診斷，雖然出現了年輕化的趨勢。但一般而言，年齡越大，罹患甲狀腺癌的風險就愈高。



甲狀腺疾病：有些甲狀腺問題，如甲狀腺腺瘤或自體免疫性甲狀腺疾病，可能增加罹患甲狀腺癌的風險。



營養不良：缺乏碘或其他必要營養素可能增加罹患甲狀腺癌的風險。



營養師強調，患上甲狀腺疾病的患者很少能在病發初期發現問題，因為這些疾病的症狀太多、太普遍，導致患者根本未能察覺到自己患病。若任憑病情發展，最後可能就會演變為甲狀腺癌。

如何預防甲狀腺癌？ 營養師建議３點

營養師建議，若想預防甲狀腺癌，在日常生活中一定要學懂處理壓力，避免壓力影響情緒，適當的做運動有助紓壓。而在飲食方面，應養成「多菜、少油、少甜」的飲食習慣，又可以多食用深海魚及海藻類食物，因為其中含有豐富的碘，對維持甲狀腺健康有正面作用。另外，最好就每年進行一次超聲波檢查，只有及早發現病症，才能對症下藥。