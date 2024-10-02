脫髮丨NPM紋髮技術不傷毛囊　獲頒卓越專業紋髮中心大獎

不論是因為年紀增長、壓力等所導致的頭髮脫落、稀疏的問題，都深深困擾著一班愛美、重視自己外表的人士，要重拾自信，除了尷尬的戴上假髮、每天使用髮粉外，近年「紋髮」潮流興起，不少人選擇效果明顯、快捷、半永久的NPM紋髮，回復年輕自信！最近，這項優秀、劃時代的技術更在業界突圍而出，勇獲健康Easy卓越大獎2024的卓越專業紋髮中心大獎！NPM紋髮到底與坊間的紋髮有甚麼分別？就讓我們來了解一下NPM紋髮專利的秘密。



NPM紋髮技術專利 紋髮不傷頭皮毛囊

紋髮會痛嗎？技術是類似紋身嗎？大眾或許對紋髮有不少疑問和疑慮，NPM紋髮技術跟紋身大大不同，紋髮和紋眉類似，都屬於半永久的微創手法，在創傷等級中只有紋身的十分之一，原理是將色素著色於頭皮皮膚上，模擬出短頭髮髮根的假像，觀感有如真的頭髮或毛囊一樣，仿真度高，可維持3至5年，顏色隨皮膚新陳代謝而自然褪色。與紋眉最為不同的是，當中使用的是以色列頭皮專用材料和頭皮專利針，不傷毛囊，加上技術和經驗豐富的紋髮師執手，因此，在改善稀疏頭髮帶來的外觀問題外，亦避免影響頭髮再生，不帶傷害和副作用。

進行NPM紋髮後，頭髮明顯感覺濃密。

傳統的SMP紋髮使用單針刺頭注入形式，將色素逐一渗透到頭皮是一個漫長、 痛苦又耗時的過程，加上顏色淺薄，完成後的效果一般；而NPM專利革命滾輪取代了舊式單針注入模式，把療程的時間大大縮短了 90%，而且效果即時見效，亦更逼真更出色。

NPM專利革命滾輪改善了傳統紋髮的弊端。

獲頒卓越專業紋髮中心大獎 紋髮專家實力深受認可

NPM 紋髮專家 ZA老師自2014年開始已是亞洲區紋髮導師，NPM品牌更是香港、新加坡、中國總代理，多年來憑著豐富經驗和專業，勇奪無數獎項，包括《香港最優秀紋髮服務大獎》、《最傑出紋髮導師－ZA老師》、《香港最有價值企業大獎》、《授勳榮譽準院士ASERA®》、《卓​越創新企業大獎—最傑出優質紋髮教育及服務專家》等，於 2020年，更榮幸接受香港十優商戶詹瑞文訪問。今年，更勇奪健康Easy卓越大獎2024的《卓越專業紋髮中心大獎》，與多個優秀品牌競逐勝出，成為備受表揚的品牌，印證業界中的紋髮實力，ZA老師於獲獎時表示，希望將NPM紋髮技術宣揚開去，帶到世界不同的國家，更廣為人知，讓更多人受惠，擺脫脫髮所伴隨的外觀困擾，找回自信與個人魅力。

ZA老師於獲獎時表示，希望將NPM紋髮技術宣揚開去，帶到世界不同的國家，更廣為人知。

ZA老師結合3大紋髮技巧：NPM紋髮、SMP紋髮及線條紋髮，針對客人的脫髮問題，設計出各種個人化方案改善外觀，令客人重拾自信，紋髮專家實力深受大眾認可滿意，擁有多番好評，用實力解決大眾的脫髮外觀煩惱。

M額髮際線、地中海、髮轉髮界稀疏、女性脫髮等頭髮問題，NPM 紋髮技術都能一一解決外觀煩惱，幫大眾告別禿、疏的頭頂，看上去更顯年輕自信，假如有頭髮脫落、稀疏問題，又想急切解決外觀上帶來的尷尬和煩惱，歡迎聯絡NPM紋髮專家，重拾自信！

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