啪骨先進版丨最多明星分享小顏效果丨改善眼凹陷下垂、皮膚鬆弛

面對自己的面型深感不滿、但又束手無策？常見的大細面、歪面、頭大闊面、國字面、包包面，連化妝也無法遮蓋！要改善面型，不一定要削骨整容，使用獨家嶄新徒手微雕技術，以不打針、不做手術、無痛的專業手法，配合自然療法儀器達至徒手瘦面效果。iONEtheory結合SINETECH®專利技術的「徒手微雕」療程美形效果健康自然，更深受一眾名人明星歡迎，江美儀、梁靖琪Toby、康子妮、周嘉儀、陳嘉倩、Dada、楊采妮、查小欣、文頌嫻等等，都大讚效果顯著而且無痛又持久！



SINETECH®徒手微雕美形 無創改善多種面型問題

一正尚本堂主張健康美形，以自然、非入侵形式改善面部輪廊，獨有技術SINETECH®徒手微雕採用自然療法儀器幫助啟動細胞修復，加強血液循環，同時排毒及解鈣化並增強所需能量，加上高效SINETECH®膠原激活技術，利用光量子及量子頻率激活建立面部的筋膜、肌肉、脂肪等各層軟組織，配合獨有專業按摩手法，打造飽滿蘋果肌和緊緻小顏。這種技術除了自然、健康，更能改善絕大部分的面型問題，令面型更小顏柔順、端正平衡，拉出立體五官，更顯年輕。

SINETECH®徒手微雕不等於啪骨？ 一圖了解3大分別

徒手微雕被譽為「先進版啪骨」，雖然同樣有改變面骨整形的效果，但技術上及整體效果上是完全不同！坊間的啪骨需強行用硬力按壓關節來作復位或骨形調整，很多時候坊間的啪骨只能暫時性地改變骨骼的結構，也有一定風險，啪骨手法不當，可能會拉傷肌肉，或將骨頭啪向錯誤位置，更有機會壓著神經線，衍生出各項醫美事故，而且啪骨過程大多非常疼痛，令人卻步！

至於SINETECH®徒手微雕整個過程不涉及強行「硬碰硬」去啪骨頭，而先採用量子高科技技術，技術當中包含不少自然療法的儀器運用，包括遠紅外線、生物光子、量子頻率等，先從根本疏通骨縫鈣化及廢物積聚問題，回復骨縫間應有之健康活動力，才加以獨有無痛結構啪骨復位手法，便能輕鬆調整骨骼及面部輪廓。

SINETECH®️徒手微雕獨特之處是要讓美麗從骨子裡延伸到肌膚外，所以療程不單止處理骨層，更同時做到減去多餘水腫及脂肪，亦做到激活增生膠原，建立各層軟組織包括增厚肌肉、脂肪、筋膜及皮膚等，再加以獨有按摩手法一步到位，過程舒適，無副作用之餘，更健康有效持久而且無痛。每一層都作出調整，使面部輪廓及組織形態回復到最佳狀態，締造健康自然美的容貌；達到自然、非手術、無注射及無入侵性之啪骨先進版 - 無創美容新革命。

眾多名人明星熱捧 自然醫學非侵入式 排毒健康塑形

多位名人明星試過SINETECH®徒手微雕後都讚不絕口。視后江美儀、演員梁靖琪Toby、藝人康子妮、前新聞主播周嘉儀、陳嘉倩都明顯改善了面型輪廓，顏值大升及有種「回春」感覺。江美儀完成SINETECH®徒手微雕療程後，顴腮內收了，整塊面小顏緊實了很多，拉出五官輪廓後，更精緻立體。梁靖琪Toby完成療程後，整個面型細了一個圈，面形線條更順滑，改善了大細面問題，變得平衝均稱；另外，亦建立了眼輪匝肌，調節三叉神經的分支，令眼睛更為有神，年輕感大增！

前新聞主播周嘉儀完成SINETECH®徒手微雕療程後，整個面部小顏緊實了，眼簾明顯提升，使眼睛看上去更大、更有神；療程將顴骨骨膜鈣化消除，使顴骨向內集中，拓起蘋果肌讓輪廓更為飽滿立體，周嘉儀亦表示非常滿意療程，大讚效果神奇。

女神嘉倩BB完成SINETECH®徒手微雕療程後，腮角內收，面形線條變得明顯順滑，締造柔和感V面小顏；同時改善上、中、下三庭比例的不均稱，呈現1:1:1黃金比例; 眼形亦提升了變得更有神采；皮膚更緊緻有彈性。每個部位稍為微調一點，整個感觀大大不同，顏值精緻度及魅力大增。

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獨家研發技術自然有效 顱面結構權威主理

如此健康自然的嶄新科技是由iONEtheory始創人陳耀堅教授所獨家研發的，他多年來從事另類醫學及保健治療的教育推廣、研究、開發及設計整全自然療法技術和出版著作，是SINETECH®研創人及顱面結構權威。陳教授主張以自然醫學進行健康管理，包括營養補充及排毒，研究綜合結構整復術，經過二十多年的臨床研究，獨家研發出更有效全面提升人體健康狀態及身體各系統功能水平的健康管理新方向，為大眾提供健康美顏新選擇，讓大眾享受舒適有效的SINETECH®徒手微雕療程，改善各種面部問題。

假如有大細面、頭大闊面、國字面、面鬆弛下垂、眼凹陷無神等問題又想安全改善，可以一試SINETECH®徒手微雕，即到iONEtheory網頁了解更多！

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