蛀牙｜每日刷牙都蛀牙？牙醫揭常見５成因 角度、頻率都有影響！

「明明已經每日刷牙，為何還會出現蛀牙？」牙齒缺失不但會影響外觀，更會可能導致口腔健康問題和口腔功能障礙，如果你亦有著同樣的疑問，那就要留意下文！



近日，台灣齒顎矯正專科醫生蔡雅藍在Facebook專頁上分享指，「每天刷牙當然是好習慣，可是這不代表一定不會蛀牙」，並列出了有刷牙習慣仍患上蛀牙的5大關鍵成因：

1. 刷牙方法不正確



如果刷牙過於用力，或者刷錯方法了，可能會導致牙齒表面清潔不徹底。正確的刷牙方法，應該是將牙刷與牙齒呈45度角，確保每顆牙齒和牙齦邊緣，都得到充分清潔。另外，每次刷牙應至少持續2分鐘。

2. 刷牙頻率不足



雖然每天刷牙，但如果只是早晚各刷一次，對於某些人來說可能還不夠。如果你在餐後沒有立即刷牙，食物殘渣和細菌會在口腔內滋生，形成牙菌斑，進而導致蛀牙。因此，建議在三餐飯後都刷牙，或者至少使用牙線和漱口水來清潔口腔。

3. 飲食習慣不佳



經常攝取高糖食物和飲料，會增加蛀牙風險。糖分會被口腔中的細菌分解產生酸，這些酸會腐蝕牙齒琺瑯質，形成蛀牙。即使每天刷牙，如果飲食中糖分過多，蛀牙的風險仍然很高。就蔡雅藍建議少吃甜食，並選擇健康的飲食習慣。

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4. 未使用牙線



如果只是刷牙，還不足以全面清潔口腔，牙線也是口腔清潔的重要工具。牙線能夠有效清除牙齒之間的食物殘渣和牙菌斑，進一步減少蛀牙風險。如果每天只刷牙，而不使用牙線，可能會導致牙齒間隙中的細菌，和牙菌斑堆積，進而引發蛀牙。

5. 口腔健康狀況



有些人天生牙齒結構較為複雜，或者唾液分泌不足，這些因素都會增加蛀牙的風險。唾液具有清潔口腔，和中和酸性的作用，如果唾液分泌不足，口腔環境容易變得酸性，導致蛀牙。此外，牙齒排列不整齊也會使清潔困難，增加蛀牙風險。

蔡雅藍強調，每天刷牙固然是必須的，但也不能忘掉使用牙線跟漱口水，再加上定期接受牙科檢查，進行口腔檢查和專業清潔，只有這樣才能及時發現和處理潛在的口腔問題，將蛀牙的風險降到最低。

為保持口腔健康應留意5件事！

1. 不要使用煙草製品：煙草製品對口腔健康造成嚴重危害，包括牙齒變黃、牙周病、口腔癌等。戒煙有助於降低這些風險。



2. 減少飲酒：過量飲酒不僅對整體健康有害，也會對口腔健康造成負面影響，增加患口腔癌的風險。



3. 積極接種疫苗：人類乳突病毒 (HPV) 可感染口腔和咽喉並導致口腔癌，主動接種疫苗有助預防疾病的發生。



4. 保持血糖穩定：糖尿病患者更容易出現口腔健康問題，如牙周病。一旦併發牙周病，將使糖尿病的血糖控制變得更難。而且牙周病會增加糖尿病患者併發冠心病、腎病的風險。



5. 避免口乾：唾液在口腔健康中扮演著關鍵角色，有助於中和酸性、清除食物殘渣、保護牙齒免受蛀牙的侵害。此外，口腔乾燥容易導致口腔組織感染、口臭問題，以及影響食物的正確消化過程。因此，最好就時常保持口腔濕潤。



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