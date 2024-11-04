RSV｜呼吸道合胞病毒全年無休？ 嬰幼兒感染或致嚴重後果！

呼吸道合胞病毒感染全年皆會發生，嬰幼兒感染後更有高機率引致支氣管炎和肺炎，因此家長們千萬不能疏於防範！



什麼是呼吸道合胞病毒感染？

呼吸道合胞病毒感染是由呼吸道合胞病毒（Respiratory syncytial virus, RSV），一種單鏈的核糖核酸病毒所引起。RSV 的症狀和感冒相似，可通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具，甚或接觸染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。

通常大多數感染者都會很快康復（大約一到兩週內）。然而，對於３類人而言，感染RSV 可以導致嚴重後果：

1. 嬰幼兒：特別是出生不久的嬰兒和早產兒，由於免疫系統尚未完全發育，他們更容易感染RSV並出現嚴重症狀。



2. 老年人：年長者的免疫系統可能較弱，因此更容易感染RSV並出現嚴重後果。



3. 免疫系統受損者：如曾接受器官移植的人士、正在進行化療的人、HIV的患者等，因其免疫系統較弱，對RSV感染的風險較高。



尤其是嬰幼兒作為呼吸道合胞病毒的高風險感染者，又不懂得表達自己感受，家長就一定要多加留意嬰幼兒身上出現的呼吸道症狀，及早為子女把關。

RSV的常見體徵及症狀

RSV 的症狀取決於感染的嚴重程度。他們可能會遇到以下情況：

- 咳嗽

- 流鼻水

- 鼻塞

- 頭痛

- 食慾減退

- 發燒



如果 RSV 感染持續並進入肺部，嬰兒可能會出現上述類似感冒的症狀，並伴隨以下症狀：

- 呼吸淺而快

- 呼吸時鼻孔張開

- 胸部回縮，即吸氣時肋骨之間和下方的皮膚呈現「塌陷」

- 嘴唇和指甲發紫

- 咳嗽伴喘鳴音



怎樣預防RSV合胞病毒？

市民可以通過接種疫苗和保持良好的個人及環境衞生，來預防RSV合胞病毒。

1. 接種RSV疫苗

目前，香港市面上有2款RSV疫苗可供接種：

ABRYSVO



- 適合孕婦（懷孕32至36週）、60歲以上人士、長期病患接種

- 保護力方面，接種後嬰兒出現嚴重RSV相關的下呼吸道疾病風險下降76.5%

AREXVY



- 適合60歲以上人士接種

- 抵抗RSV所引致的下呼吸道疾病方面，有82.6% 保護力 ；保護患有至少1種關注合併症之人士達94.6 % 保護力

2. 保持良好的個人及環境衞生

- 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；進食前；如廁後；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。



- 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。



- 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻



- RSV應避免接觸兒童、長者或抵抗力弱的人士



- 使用 1 比 99稀釋家用漂白水，清潔和消毒常接觸的表面，待 15 － 30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。



- 保持室內空氣流通



- 高危人士應避免前往人多擠迫或空氣流通欠佳的公眾地方，如必須前往可考慮佩戴外科口罩



- 保持均衡飲食、恆常運動、充足休息



雖然，在本港RSV的感染高峰期為春、夏兩季之間（2月至9月），但正如前文所述，呼吸道合胞病毒感染全年皆會發生，因此，若家中有嬰幼兒就千萬不能掉以輕心，以防子女感染重症。