德善健髮評論｜德善健髮好唔好？ 一文揭用戶親身體驗

白頭髮是衰老的象徵，香港人生活節奏急速、工作壓力大，一不留神白髮就會從頭上偷偷出現。近年來，市面上的活髮療程選擇愈來愈多，到底市民應該如何選擇？又有什麼要注意？今次，小編有幸跟隨真實用家Susana去到一間在香港屹立超過20年的品牌，零距離直擊其皇牌黑髮療程，透過親身體驗，看看這家由中醫專科團隊打造的德善健髮到底好唔好，以及了解用家對德善健髮的服務有何評論及感想。



德善健髮好唔好 用家實測心路歷程

以下是由用家體驗德善健髮療程後的評論分享：

Susana 28歲

舞台幕後人員-Susana

本次接受療程體驗的是身為舞台幕後人員的Susana，年僅28便發現自己有白髮出現，由於工作壓力較大，加上經常需要捱夜、作息不定時，導致睡眠質素十分差，近年來頭上逐漸出現脫髮、白髮情況。Susana表示，「白髮對於女士來說，不美觀又顯老，最初白髮數量不多時會拜托家人幫手剪走，又或者到髮型屋進行染髮，但後來白髮愈來愈明顯，採用坊間的烏髮方法後，情況亦不見有太大改善，有時甚至會引起頭皮敏感。」

就在Susana感到十分困擾之時，她在互聯網上留意到評論德善健髮的相關資訊。起初，一向謹慎的Susana在決定嘗試之前，總是抱有很多疑問，例如「德善健髮好唔好？療程係唔係真係有效果？會唔會Hardsell？」她花了不少功夫從網絡和其他各種途徑來收集有關評論德善健髮治療效果好唔好的資訊，以消除心中疑慮。當看到療程是由專科中醫經過專業的儀器檢查及中醫診斷後度身定制，有專業的治療手法，再加上首次體驗有優惠，價格合理，便抱持一試無妨的心態，決定去親身體驗評論下德善健髮到底好唔好。

德善健髮好唔好 4步擊退白髮煩惱

1. 精準評估頭皮情況

為徹底根治白髮，首先就要找出白髮生成的原因。因此在療程開始前，Susana要先接受頭皮檢測，通過先進頭皮分析儀檢查毛囊的活性，初步了解其狀況。

通過60及200倍放大頭皮檢測，發現Susana的情況屬於「壓力性白髮」，即壓力過大導致荷爾蒙失調，令頭油增多；以及壓力過大令血管收縮，導致毛囊無法吸收養分，這兩大主要原因導致白髮。顧問指，從檢測照片可以見到，Susana頭皮比較乾燥，顯示出身體的養分不足，導致髮色偏白。另外，毛囊裡的菌群增生數量亦較多，有機會導致毛囊堵塞、頭皮痕癢等問題。

事後Susana透露，一開始見到頭皮檢測是由髮理顧問進行，還擔心會不會被推銷， 結果顧問不但沒有推銷，還能很詳細專業的對患者頭皮狀態進行分析，她表示「唔理佢其他做得好唔好，德善健髮呢樣服務已經好加分。」

2. 中醫診斷白髮原因

完成初步檢查後，Susana便需要接受中醫師進一步的全面診斷，從體質、身體狀態等方面，找出造成白髮的更深層次原因，以安排後續外敷頭皮及內服中藥的治療。

在診斷的過程中，醫師解釋導致白髮的主要因素由「內」、「外」兩方面組成。在「外」而言，由於Susana有染髮的習慣，當染髮劑中有致敏性和腐蝕性的化學成分接觸到頭皮時，很容易就會導致頭皮發炎、敏感、乾癢等問題。再加上Susana經常外出公幹，在酒店使用一些不適合自己的洗頭水，亦會導致頭皮的狀況不太穩定。

對「內」，醫師問到Susana的生活習慣，發現其作息時間非常極端，忙的時候經常捱夜導致睡眠不足，即使是清閒的時候，也往往要凌晨才入睡，且睡眠質素不穩定，容易早醒。

醫師指，晚上是人體陽氣入陰的最佳時間，但若從事夜班工作或太遲才入睡，實際上是在耗損體內的陽氣來支持自己的身體，久而久之就會造成陰虛火旺的狀態，從而導致皮膚痕癢、乾燥等問題。同時，經常早醒亦反映Susana的壓力及情緒不太穩定。

在飲食方面，Susana又指自己成日都會消化不良、飽飽滯滯，醫師解釋，由於壓力沒有得到紓緩，會造成肝鬱肝火的情況，根據中醫的五行學說，火旺就會引致脾虛，抑制了患者的消化功能。而脾胃差就會影響消化能力，當營養轉化不到、氣血不夠，頭髮缺乏養分就會容易導致白髮、掉髮等問題。醫師提醒Susana，其實所有健康問題都是環環相扣的，除了要改善睡眠習慣之外，平日亦要養成運動的習慣，有助紓緩壓力。

3. 內外夾擊專屬方案

完成一對一的診斷後，中醫便會安排專業人員為Susana進行中藥外敷。

傳統中醫講求循序漸進，由於今次是Susana首次接受黑髮療程，醫師決定先處理頭皮發炎的問題，因此處方了具有涼血、止癢的藥粉，由技師為Susana進行藥粉外敷。

Susana表示，在外敷的過程中，可以聞到很明顯的中藥味，頭皮感覺暖暖的，成個過程好放鬆。她亦有與技師交談，詢問技師會如何評論德善健髮的中藥外敷有何過人之處。聽技師解釋，中藥外敷的原理是令天然中藥的藥效直達患處，解決頭皮深層的過敏和發炎等問題，因此要確保療效，一是要靠醫師精準找出病因，對症下藥；其次就是靠德善健髮的秘方藥粉，它有十多款天然中藥材，根據不同症狀又有不同的配方組合，用以應對各式各樣的頭皮和脫髮問題，而不是千篇一律的配方，這很考驗醫師的診斷和處方能力。

待頭皮完全吸收藥效之後，技師便為Susana清洗外敷中藥，然後再在頭皮表層注入黑萃白髮精華液，內含多種中草藥萃取物，能重新激活毛囊、促進黑色素形成。同時，又利用CNI無針冰極導滲儀，透過脈衝電流，令毛孔產生物理反應，瞬間形成電子輸送通道，令精華液直達基底層。

4. 跟進保養

在完成以上3個步驟之後，首次療程也差不多要結束了，但醫師強調，一次療程並不可能令白髮從此消失，想要白髮轉黑需要較長的調理過程，一般要持續兩到三個月才能見效，除了外敷頭皮，醫師亦會處方內服中藥以改善患者體質。

針對Susana的身體狀況，醫師為她處方了疏肝清肺、清胃熱的中藥，以改善睡眠不足而導致的虛耗。對此，Susana的評論是「德善健髮果然好唔同，唔係完咗個療程就算數，過程中醫師同顧問都會不斷強調，脫髮、白髮等都係因為身體出咗問題，一定要透過內調，先可以從根本解決問題！」，這讓Susana感受到德善健髮作為一間醫療機構的專業性，加深了她對治療的信心。

德善健髮好唔好？ 「對療程十分滿意！」

完成所有項目後，Susana與我們分享了她自己的德善健髮評論感想，對於本次黑髮療程親身體驗，她表示「如果問我德善健髮好唔好？答案係肯定嘅，我對療程十分滿意！」

一踏入德善健髮的大堂，便覺得環境十分寬敞，裝修新淨又整潔，給人一種專業的感覺。在查詢療程資料後，職員又會主動安排填寫資料，整個過程有禮貌又迅速，而更重要的是，在整個療程中都沒有職員推銷任何療程方案。

接受診症時，中醫會詳細詢問患者的生活習慣以對症下藥，整個過程很專業，又很有耐心，會充分解釋白髮出現的成因，並給予個人化的改善建議，令人感到十分貼心。在療程進行期間，技師的技巧亦十分純熟，過程沒有一絲不適，總體感覺是令人舒服的，完成療程後頭皮感覺很輕盈，沒有了之前的緊繃感，「我對德善健髮評論係有料到，成個體驗俾到我好大信心，相信持續治療可以好快解決白髮問題！」