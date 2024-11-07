痛症療程｜享受無痛生活！靠極速御痛技術　解決長期膝頭痛

走路、上下斜、行樓梯等看似平常不過的動作，對受膝頭痛困擾人士來說，卻是生活上的一個個難關。其實只要正視膝痛問題，便有機會找回過往步履輕盈的感覺，ANKH機能再生客戶黃小姐、何先生、蔡太等，他們都曾經因為膝痛飽受折磨。在極速御痛後，不但健步如飛、工作如常，連行山、戶外活動都難不到他們，可以享受自由自在的「無痛生活」。



文職人員黃小姐：「可以周圍活動，行山都得，唔再需要拐杖輔助。」

文職人員黃小姐在走路及上下樓梯時都面對莫大壓力。她不但害怕行樓梯時發生危險，更害怕別人的目光，苦訴：「一個四十幾歲的後生女人，要打橫行，好似隻蟹咁慢慢落樓梯，真係好尷尬。」

她會特地揀選沒有樓梯的路，坦言：「行樓梯好驚，驚隻腳提唔起，要揀路行。」然而，上班的路上少不免有一至兩級梯級，令她困擾不已。

數年前，她常常打高爾夫球，但可能因為熱身不夠，所以傷及膝頭。加上由於身體負重，膝頭出現紅腫，即使暫停打高爾夫球，膝頭依然疼痛，甚至後來需要拿着拐杖輔助走路。

為了處理膝頭痛問題，她四出尋找不同方法，但都是治標不治本。最後她到ANKH機能再生接受「RDS+極速御痛技術」，務求徹底解決痛症。

完成療程後，黃小姐很快便不用再倚賴拐杖，可以隨時隨地去她想去的地方。黃小姐笑言：「膝頭唔再痛，可以周圍去，連行山都得。」她不但解決了痛症，亦感到內在身體機能改善了，工作時可以精神飽滿，心情更為愉快。

工程經理何先生：「膝頭唔痛，輕鬆做運動，感覺後生10年！」

客戶工程經理真客實證，極速御除膝痛和兒子重拾運動樂趣。

而任職工程經理的何先生亦曾經因做運動而導致膝頭受傷，結果飽受十年之痛，這些年來試過許多方法仍解決不了痛症問題。 何先生熱愛運動，平常有打哥爾夫球、踢足球、游泳、跑步、行山的習慣，但膝頭痛致使他的運動表現下降。

甚至乎因為膝頭痛，何先生走路都有問題，經常突然乏力；行樓梯、上下車時膝頭會劇痛，不論生活或工作都受到影響。痛症問題令他擔心不已，「而家呢個歲數都咁樣，年齡大咗之後點算？」

隨後，他接受ANKH機能再生的「RDS+極速御痛技術」療程，成功擺脫膝頭痛，可輕鬆自如做運動。

他不但成功御除痛症，感覺到身體機能強化了，和兒子一起玩耍時都輕鬆許多，更可以與兒子一起去滑雪，由早玩到晚亦未見疲累。他笑說：「體質有改善，體內有股暖流唔怕凍、更加精神，感覺後生咗十年。」

營業人員蔡太：「幾十年嘅膝痛都同我解決到，行山真係上到去。」

在認識ANKH機能再生時，蔡太兩個膝頭腫痛、向外彎，不但影響外觀，更為日常生活帶來諸多不便。接受療程後，她膝頭痛楚大減，雙腳如以往般筆直，笑言：「我啲關節好似重生咗咁！」

三十多年前，蔡太已開始膝痛，在年輕時雙腳已仿如步入60歲。加上工作時需要長時間站立，膝頭的勞損令膝痛加劇。她憶述：「最驚係踎低攞嘢，膝頭好似唔係自己咁。」

她不但在工作上力不從心，日常生活更面對莫大挑戰。她搖頭嘆氣道：「上車嗰一步都要扶實嚟上。唉，總之好遴迍（狼狽）。」而在下樓梯時特別痛，她形容行樓梯最怕被人推跌，「自己隻腳唔係自己話事咁，要就住一級一級落。」

多年以來，蔡太試過不同方法都未見成效，但隨着年齡漸長，膝頭退化，膝頭痛每下愈況，令她不禁為未來的日子感到擔憂，蔡太眼泛淚光說：「我經常會想我很快要坐輪椅。」

其後一個偶然機會讓她認識到ANKH機能再生，並接受了「RDS+極速御痛技術」療程。膝頭痛楚大大減輕，走路順暢了很多，她笑言：「幾十年嘅膝痛都同我解決到，我好開心 ！」

近來她回內地行山時，上下斜路的恐懼全消。「我行山又真係上到去，而家行路都幾快。」蔡太自豪地說。

解構膝頭痛原因、症狀

隨着年紀漸長，肌力逐漸下降，加上多年來日積月累的勞損，容易出現膝頭痛。

由於膝關節是站立、步行時的主要承重關節，長時間承受上半身壓力，所以體重增加或過度使用膝關節都會增加出現膝頭痛的風險。

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ANKH機能再生擁有專業註冊的「RDS+極速御痛技術」療程，匯聚傳統中醫經絡智慧及世界頂尖創新科學技術，由跨領域專業團隊進行詳細評估，從受膝頭痛困擾人士的痛楚根源出發，達到標本兼治的御痛效果。療程助不少膝頭痛人士改善痛症後，可以生活恢復正常，繼續享受精彩的無痛人生。

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ANKH機能再生御除膝蓋痛三步曲：「RDS+極速御痛技術」療程

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而且ANKH機能再生是全港第一間企業於「服務及創新產品大獎2024」，榮獲由商務及經濟發展局副局長陳百里博士頒發的《極速御痛強身服務大獎》。

此外，在受香港滙豐銀行支持、知名商業資訊及市場推廣多媒體平台「Business Innovator」所舉辦之《創新商業方案大獎》中，ANKH機能再生更成為全港首家榮獲「創新科技極速去痛技術」榮譽的去痛症集團。

ANKH機能再生痛症健康中心達4萬6千呎 環境寬敞舒適

ANKH機能再生為客戶帶來貼心、溫暖的服務體驗，讓他們在踏入ANKH機能再生痛症健康中心一刻開始，置身於溫暖、寬敞、舒適的環境中，由專業團隊為客戶細心講解及溝通，緩解他們因痛症而感到的焦慮與不安的情緒，於進行療程時更能放鬆身心。

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尖沙咀

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（尖沙咀港鐵站B1出口往彌敦道）

銅鑼灣

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（沙田港鐵站B出口）

ANKH機能再生 - 痛症健康集團：ankh.com.hk

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（資料及相片由客戶提供）