男士健康｜睪丸有硬塊恐已患癌症？醫生傳授一招檢查！

生殖系統的健康不但影響生理，更有可能反映在心理上，男士們對於這方面的護理可不能忽視！近日，有醫生就分享了「蛋蛋」自我檢查方法，只要透過日常檢查就能及早發現健康問題。



早前，台灣泌尿科醫生施冠偉就在社交平台Facebook的個人專頁上，分享了「如何檢測睪丸健康」。他指，睪丸的主要功能在「製造精子」和「分泌睪固酮」。而睪固酮是最主要的男性荷爾蒙，對於男性的體毛、聲音、肌肉力量和性慾等都很重要。

施冠偉表示，男性15-35歲是睪丸癌好發的高危險族群。透過定時自行檢查，透過觸摸可儘早發現睪丸異常狀況，而過程中可以留意6個狀況：

1. 正常睪丸：常的睪丸摸起來是彈性飽滿的，大約3-5公分。按下去會微微凹陷，稍有彈性。



2. 陰囊積水：外觀明顯腫大，常常會是單邊腫脹，觸感圓而光澤有彈性，用燈光照會透光。



3. 疝氣：視覺上會覺得鼠蹊部左側或右側腫大， ​部份患者腫塊可能會延伸至陰囊部位。



4. 靜脈曲張：上端一顆一顆的觸感，像有很多小蚯蚓在袋子裡的感覺。



5. 睪丸扭轉或發炎：硬硬的會痛，有疼痛、悶痛感。



6. 睪丸癌：睪丸摸起來有硬塊不會痛。



施冠偉又建議，每月可進行一至二次自行檢查，而檢查可在淋浴時進行，因為溫水可以讓陰囊放鬆，更容易檢查觸摸是否有硬塊存在。若有觸摸睪丸時，發現有無痛性的腫脹、腫塊或悶痛，務必就醫，進一步安排檢查。

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